((غراف)) تحقق الأحلام بمجموعة مستوحاة من الأعياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت دار «غراف» عن حملتها الاحتفالية الجديدة التي حملت اسم «أتمنّى»، والتي تأتي بمثابة احتفال استثنائي يعكس عالمًا من الفخامة والجمال اللامحدود تحت أجواء مستوحاة من الأعياد الفاخرة. تأخذنا الحملة إلى تجربة سحرية تأسر الخيال، حيث تلتقي الفخامة بالتألق المذهل، مع أرقى الجواهر وأكثرها بريقًا في العالم.
وتتميز الحملة بتصاميم استثنائية تعكس الطابع المميز لـ«غراف» الذي لا يُخطئه أحد، حيث تتجاوز إبداعات العلامة حدود التقليد لتصل إلى قمم من التميز. وتقدم الحملة أبرز كنوز «غراف» التي تجمع بين الجواهر اللامعة مثل خواتم سوليتير الفاخرة وألماس أيقوني يأسر الأنظار. وصممت هذه القطع بدقة استثنائية، حيث أمضى حرفيو «غراف» مئات الساعات من العمل اليدوي لإخراج هذه الروائع التي تعد بمثابة إرث عائلي يمتد إلى أكثر من 60 عامًا.
ومن أبرز قطع الحملة هو خاتم الألماس الأصفر الفاخر، الذي يأتي بعيار 38.88 قيراطًا بتصميم بيضاوي، مرصع بالألماس الأبيض، وهو تجسيد لرؤية «غراف» الجريئة وإبداعها اللامحدود. وتضم التشكيلة أيضًا قطعًا أخرى رائعة، مثل سوار مزين بزمرّد كولومبي مقطع على شكل طائرة ورقية بعيار 6 قيراطات، بالإضافة إلى أقراط ألماس أصفر فاخر، مرصعة بحجرين متطابقين بعيار 25 قيراطًا لكل منهما، يطوفان برشاقة في الهواء وينثران ضوءًا ساحرًا في كل حركة.
وتتزين الحملة العصرية بالعارضة الشهيرة «أندريا ديكونو»، ويكتمل السحر بتصاميم الأزياء من «كيت فيلان» وتصوير المخرج والمصور «ينكولاس كانتور» في لندن، مما يضفي على الحملة لمسة من الفخامة والجمال الذي لا مثيل له.
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