((غراف)) تحقق الأحلام بمجموعة مستوحاة من الأعياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتميز‭ ‬الحملة‭ ‬بتصاميم‭ ‬استثنائية‭ ‬تعكس‭ ‬الطابع‭ ‬المميز‭ ‬لـ‮«‬غراف‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُخطئه‭ ‬أحد،‭ ‬حيث‭ ‬تتجاوز‭ ‬إبداعات‭ ‬العلامة‭ ‬حدود‭ ‬التقليد‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬قمم‭ ‬من‭ ‬التميز‭. ‬وتقدم‭ ‬الحملة‭ ‬أبرز‭ ‬كنوز‭ ‬‮«‬غراف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الجواهر‭ ‬اللامعة‭ ‬مثل‭ ‬خواتم‭ ‬سوليتير‭ ‬الفاخرة‭ ‬وألماس‭ ‬أيقوني‭ ‬يأسر‭ ‬الأنظار‭. ‬وصممت‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬بدقة‭ ‬استثنائية،‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬حرفيو‭ ‬‮«‬غراف‮»‬‭ ‬مئات‭ ‬الساعات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬اليدوي‭ ‬لإخراج‭ ‬هذه‭ ‬الروائع‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬إرث‭ ‬عائلي‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬عامًا‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬قطع‭ ‬الحملة‭ ‬هو‭ ‬خاتم‭ ‬الألماس‭ ‬الأصفر‭ ‬الفاخر،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بعيار‭ ‬38‭.‬88‭ ‬قيراطًا‭ ‬بتصميم‭ ‬بيضاوي،‭ ‬مرصع‭ ‬بالألماس‭ ‬الأبيض،‭ ‬وهو‭ ‬تجسيد‭ ‬لرؤية‭ ‬‮«‬غراف‮»‬‭ ‬الجريئة‭ ‬وإبداعها‭ ‬اللامحدود‭. ‬وتضم‭ ‬التشكيلة‭ ‬أيضًا‭ ‬قطعًا‭ ‬أخرى‭ ‬رائعة،‭ ‬مثل‭ ‬سوار‭ ‬مزين‭ ‬بزمرّد‭ ‬كولومبي‭ ‬مقطع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬طائرة‭ ‬ورقية‭ ‬بعيار‭ ‬6‭ ‬قيراطات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أقراط‭ ‬ألماس‭ ‬أصفر‭ ‬فاخر،‭ ‬مرصعة‭ ‬بحجرين‭ ‬متطابقين‭ ‬بعيار‭ ‬25‭ ‬قيراطًا‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬يطوفان‭ ‬برشاقة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬وينثران‭ ‬ضوءًا‭ ‬ساحرًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حركة‭.‬

وتتزين‭ ‬الحملة‭ ‬العصرية‭ ‬بالعارضة‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬أندريا‭ ‬ديكونو‮»‬،‭ ‬ويكتمل‭ ‬السحر‭ ‬بتصاميم‭ ‬الأزياء‭ ‬من‭ ‬‮«‬كيت‭ ‬فيلان‮»‬‭ ‬وتصوير‭ ‬المخرج‭ ‬والمصور‭ ‬‮«‬ينكولاس‭ ‬كانتور‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬مما‭ ‬يضفي‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬لمسة‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬والجمال‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭.‬

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