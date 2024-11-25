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وزير العدل يبحث مع بنك السلام أوجه التعاون المشترك

11/25/2024 7:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالوزارة،‭ ‬أنور‭ ‬محمد‭ ‬مراد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والبنك‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬آليات‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬منها‭ ‬تمويلات‭ ‬البيوع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬العلني‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات،‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المستفيدين‭ ‬ودعم‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توسع‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬سيوفر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسارات‭ ‬الفعالة‭ ‬والمرنة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬استدامة‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬العدلية‭.‬

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