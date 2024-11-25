وزير العدل يبحث مع بنك السلام أوجه التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، أنور محمد مراد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبنك في الموضوعات ذات الصلة بتطوير آليات الإجراءات التنفيذية، منها تمويلات البيوع العقارية في المزاد العلني.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز كفاءة الخدمات، بما يرفع من مستوى الاستجابة لاحتياجات المستفيدين ودعم القطاع التجاري، لافتاً إلى أن توسع الشراكة مع القطاع الخاص سيوفر المزيد من المسارات الفعالة والمرنة القادرة على التكيف مع متطلبات السوق، بما يعزز من استدامة التطوير في تقديم الخدمات العدلية.
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