تعزيز التعاون الثقافي بين البحرين وفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، أمس في العاصمة الفرنسية باريس، رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثقافية بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا.
وخلال اللقاء، أشاد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بمستوى التعاون ما بين البحرين وفرنسا في كل المجالات الثقافية، معرباً عن تقديره للمساهمات المتميزة للمؤسسات الثقافية الفرنسية والتي عززت العلاقات بين البلدين وساهمت في توفير منصة داعمة للحضور الثقافي البحريني على الساحة الدولية.
كما أكد أن ما يتم تحقيقه ضمن الشراكة الثقافية الاستراتيجية مع فرنسا يأتي بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظّم، إضافة إلى الدعم اللامحدود لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، تطرق الطرفان إلى الاتفاقية المشتركة التي تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظّم لفرنسا في عام 2019، والتي أثمرت عن عدة مشاريع، من أهمها استضافة متحف اللوفر في باريس منذ عام 2022 لمعرض «من دلمون إلى تايلوس: رحلة أثرية حول مملكة البحرين»، في إطار اتفاق إعارة لأكثر من 70 قطعة أثرية مدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم البعثة الأثرية الفرنسية إلى مملكة البحرين في دعم حركة البحث العلمي والأثري والتي تؤكد مكانة المملكة حضارياً وتاريخياً.
من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عن تقديرها للروابط الثقافية المتميزة بين البحرين وفرنسا، مشيدةً بدور المملكة كمركز حضاري في المنطقة. وأكدت حرص بلادها على مواصلة العمل لتعزيز التعاون بين الجهتين في المجالات المختلفة، بما يخدم المصالح المشتركة ويبرز القيم الإنسانية التي تجمع البلدين الصديقين.
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