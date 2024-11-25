تعزيز التعاون الثقافي بين البحرين وفرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الثقافية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للمساهمات‭ ‬المتميزة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬الفرنسية‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬داعمة‭ ‬للحضور‭ ‬الثقافي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تحقيقه‭ ‬ضمن‭ ‬الشراكة‭ ‬الثقافية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬يأتي‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظّم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تطرق‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظّم‭ ‬لفرنسا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬استضافة‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬لمعرض‭ ‬‮«‬من‭ ‬دلمون‭ ‬إلى‭ ‬تايلوس‭: ‬رحلة‭ ‬أثرية‭ ‬حول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬إعارة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حركة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والأثري‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬حضارياً‭ ‬وتاريخياً‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬رشيدة‭ ‬داتي،‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وفرنسا،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بدور‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬حضاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأكدت‭ ‬حرص‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويبرز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

كلمات دالة