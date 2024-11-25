بيان مشترك من وزارتي الصناعة في البحرين والإمارات بشأن التعاون في برامج المحتوى الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اجتمعت‭ ‬الفرق‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الوزارتين‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬وللتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬برامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وبرنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ (‬تكامل‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستكمل‭ ‬الطرفان‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬وتم‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬التالي‭:‬

أ‭. ‬تستطيع‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬البحرينية‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمعايير‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬عبر‭ ‬الشركات‭ ‬المخولة‭ ‬لإصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬الاتحادية‭.‬

ب‭. ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬الإماراتية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ (‬تكامل‭) ‬البحريني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أفضلية‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭% ‬شريطة‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتأهيلها‭ ‬عبر‭ ‬التقدم‭ ‬للبرنامج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أشاد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتينة‭ ‬والعميقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود،‭ ‬وإسهامها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تحقق‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ترجمةً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لقيادتي‭ ‬بلدينا‭ ‬الشقيقين،‭ ‬تتميز‭ ‬العلاقات‭ ‬الإماراتية‭ ‬البحرينية‭ ‬بروابط‭ ‬تاريخية‭ ‬وأخوية،‭ ‬وتقدم‭ ‬نموذجاً‭ ‬في‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الداعمة‭ ‬لنمو‭ ‬وتنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودعم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬يشكل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬وبرنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬‮«‬تكامل‮»‬،‭ ‬خطوةً‭ ‬مهمة‭ ‬تعزز‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مرونة‭ ‬واستدامة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الصناعي‭ ‬المستدام،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬عبر‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬وطنية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬لتكون‭ ‬بديلةً‭ ‬للواردات‭. ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬تنافسية‭ ‬ونمو‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭.‬

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