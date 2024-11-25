Tuesday, 26 November 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان مشترك من وزارتي الصناعة في البحرين والإمارات بشأن التعاون في برامج المحتوى الوطني

11/25/2024 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بينهما،‭ ‬وتفعيلاً‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬المبرمة‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،

اجتمعت‭ ‬الفرق‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الوزارتين‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬وللتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬برامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وبرنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ (‬تكامل‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستكمل‭ ‬الطرفان‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬وتم‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬التالي‭:‬

أ‭. ‬تستطيع‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬البحرينية‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمعايير‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬عبر‭ ‬الشركات‭ ‬المخولة‭ ‬لإصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬الاتحادية‭.‬

ب‭. ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬الإماراتية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ (‬تكامل‭) ‬البحريني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أفضلية‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭% ‬شريطة‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتأهيلها‭ ‬عبر‭ ‬التقدم‭ ‬للبرنامج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أشاد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتينة‭ ‬والعميقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود،‭ ‬وإسهامها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تحقق‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ترجمةً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لقيادتي‭ ‬بلدينا‭ ‬الشقيقين،‭ ‬تتميز‭ ‬العلاقات‭ ‬الإماراتية‭ ‬البحرينية‭ ‬بروابط‭ ‬تاريخية‭ ‬وأخوية،‭ ‬وتقدم‭ ‬نموذجاً‭ ‬في‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الداعمة‭ ‬لنمو‭ ‬وتنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودعم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬يشكل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المحتوى‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬وبرنامج‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬‮«‬تكامل‮»‬،‭ ‬خطوةً‭ ‬مهمة‭ ‬تعزز‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مرونة‭ ‬واستدامة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الصناعي‭ ‬المستدام،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬عبر‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬وطنية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬لتكون‭ ‬بديلةً‭ ‬للواردات‭. ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬تنافسية‭ ‬ونمو‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭.‬

كلمات دالة

MENAFN25112024000055011008ID1108925170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث