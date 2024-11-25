((باتيك فيليب)) تعرض أكبر مجموعاتها النادرة.. تضم 82 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تتضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬82‭ ‬ساعة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البراعة‭ ‬التقنية‭ ‬والإبداع‭ ‬اللامحدود‭. ‬وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬الأشغال‭ ‬اليدوية‭ ‬27‭ ‬ساعة‭ ‬ذات‭ ‬قبة‭ ‬وساعات‭ ‬صغيرة‭ ‬ذات‭ ‬قبة‭ ‬و3‭ ‬ساعات‭ ‬طاولة‭ ‬و9‭ ‬ساعات‭ ‬جيب‭ ‬و43‭ ‬ساعة‭ ‬يد‭. ‬وتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬تقنيات‭ ‬قديمة‭ ‬عمرها‭ ‬عدة‭ ‬قرون‭ (‬مينا‭ ‬جراند‭ ‬جراند‭ ‬فيو‭ ‬كلوزوني‭ ‬أو‭ ‬الرسم‭ ‬المصغر‭ ‬على‭ ‬المينا‭ ‬أو‭ ‬مينا‭ ‬جريساي‭ ‬أو‭ ‬مينا‭ ‬فلينكي‭ ‬أو‭ ‬مينا‭ ‬بايوني،‭ ‬أو‭ ‬مينا‭ ‬شامبليفي،‭ ‬أو‭ ‬النقش‭ ‬اليدوي‭ ‬الغائر‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬جيوشا‭ ‬المنفذة‭ ‬يدويا،‭ ‬أو‭ ‬الترصيع‭ ‬بالأحجار‭ ‬الكريمة‭) ‬أو‭ ‬التقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات،‭ ‬مثل‭ ‬التطعيم‭ ‬الدقيق‭ ‬للخشب‭ ‬ومينا‭ ‬لونجوي‭ ‬على‭ ‬الخزف‭. ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬المزينة‭ ‬بما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ«التقنيات‭ ‬المختلطة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬بين‭ ‬مينا‭ ‬كلوزوني‭ ‬وزخارف‭ ‬جيوشا‭ ‬اليدوية،‭ ‬أو‭ ‬النقش‭ ‬اليدوي‭ ‬والتطعيم‭ ‬الخشبي‭. ‬

تعتمد‭ ‬التصاميم‭ ‬على‭ ‬زخارف‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬أشكال‭ ‬الفن‭ ‬التقليدي‭ ‬إلى‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الحديثة،‭ ‬وعبر‭ ‬الفضاء،‭ ‬مع‭ ‬موضوعات‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الثقافات‭ ‬والمناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قارة‭.

‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬القطع‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭.‬

يجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬باتيك‭ ‬فيليب‭ ‬بصفتها‭ ‬وريثة‭ ‬وحارسة‭ ‬للتقاليد‭ ‬العظيمة‭ ‬لصناعة‭ ‬الساعات‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬حرصت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1839‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأشغال‭ ‬اليدوية‭ ‬النادرة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بزخرفة‭ ‬الساعات‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬قرون‭ ‬تقريبا‭. ‬كما‭ ‬كرست‭ ‬الأجيال‭ ‬الأربعة‭ ‬لعائلة‭ ‬ستيرن‭ ‬التي‭ ‬تسلمت‭ ‬الشعلة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1932‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المهارات‭ ‬الثمينة‭. ‬

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