Tuesday, 26 November 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هوبلو تكشف عن جيل جديد من آلية Unico

11/25/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬ابتكرت‭ ‬دار‭ ‬هوبلو‭ ‬آلية‭ ‬الحركة Unico ‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬أول‭ ‬تصميم‭ ‬آلية‭ ‬حركة‭ ‬من‭ ‬إنتاجها،‭ ‬لتصبح‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الإبداعات‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬المتطورة‭. ‬تجمع‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬بين‭ ‬الجمالية‭ ‬والتقنية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬عجلة‭ ‬عمودية‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬القرص،‭ ‬مع‭ ‬كرونوغراف‭ ‬مزود‭ ‬بخاصية‭ ‬‮«‬فلاي‭ ‬باك‮»‬‭ ‬وتفاصيل‭ ‬رمادية‭ ‬داكنة‭ ‬تضفي‭ ‬عليها‭ ‬طابعًا‭ ‬عصريًا‭. ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬أعلنت‭ ‬هوبلو‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬ساعات‭ ‬الكرونوغراف‭ ‬الأوتوماتيكية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التبسيط‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والدقة‭ ‬العالية‭.‬

لطالما‭ ‬كانت‭ ‬هوبلو‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬التصاميم‭ ‬التقليدية‭ ‬وتسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬آفاقها‭. ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬أول‭ ‬آلية‭ ‬حركة‭ ‬مبتكرة‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬مصنعها‭ ‬الخاص‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬افتتاحه،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالجودة‭ ‬العالية‭ ‬والإبداع‭.‬

وقال‭ ‬ريكاردو‭ ‬غوادالوبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهوبلو‭: ‬‮«‬تشتمل‭ ‬الميزات‭ ‬الجديدة‭ ‬للآلية‭ ‬على‭ ‬كرونوغراف‭ ‬مزود‭ ‬بآلية‭ ‬تعبئة‭ ‬أوتوماتيكية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتاريخ‭ ‬مدمج‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬عدّاد‭ ‬الـ60‭ ‬دقيقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذراع‭ ‬ضبط‭ ‬انفلات‭ ‬من‭ ‬السيليكون‭ ‬وعجلة‭ ‬عمودية‭ ‬ظاهرة‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬الآلية‭ ‬احتياطي‭ ‬طاقة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬ساعة،‭ ‬مع‭ ‬5‭ ‬براءات‭ ‬اختراع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والدقة،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬5‭ ‬ساعات‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ Watches ‭ ‬ and ‭ ‬ Wonders ‭ ‬2024‮»‬‭.‬

واستلهمت‭ ‬هوبلو‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬لأول‭ ‬إبداعاتها‭ ‬لتطوّر‭ ‬آلية‭ ‬الحركة‭ ‬1280‭ ‬التي‭ ‬استبدلت‭ ‬آلية‭ ‬1242‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬وحازت‭ ‬خمس‭ ‬براءات‭ ‬اختراع‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬براعة‭ ‬الدار‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬المتانة‭ ‬والدقة‭ ‬مع‭ ‬الابتكار‭ ‬التقني‭. ‬تتمتع‭ ‬الساعة‭ ‬بمزايا‭ ‬محسّنة،‭ ‬منها‭ ‬سلاسة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التعبئة،‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الكرونوغراف،‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬الصدمات‭.‬

تمكنت‭ ‬هوبلو‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬حسّنت‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬ساعاتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬الأجزاء‭ ‬التقليدية‭ ‬بأخرى‭ ‬مبتكرة،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تعبئة‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وزيادة‭ ‬موثوقية‭ ‬الساعة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬كرونوغراف‭ ‬دقيق‭ ‬بفضل‭ ‬قابض‭ ‬عمودي‭ ‬مبتكر‭ ‬يضمن‭ ‬ثبات‭ ‬العقارب‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الكرونوغراف‭. ‬واستخدمت‭ ‬الشركة‭ ‬مواد‭ ‬مثل‭ ‬السيراميك‭ ‬لتقليل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬وتحقيق‭ ‬دقة‭ ‬استثنائية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬متطور‭ ‬لضبط‭ ‬نابض‭ ‬الثبات،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬والموثوقية‭. ‬كما‭ ‬تتمتع‭ ‬الساعات‭ ‬بمقاومة‭ ‬للصدمات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬دقة‭ ‬الساعة‭ ‬حتى‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬للصدمات‭.‬

كلمات دالة

MENAFN25112024000055011008ID1108925168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث