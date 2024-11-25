هوبلو تكشف عن جيل جديد من آلية Unico

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في عام 2010، ابتكرت دار هوبلو آلية الحركة
Unico ، التي شكلت أول تصميم آلية حركة من إنتاجها، لتصبح واحدة من أكثر الإبداعات شهرة في عالم صناعة الساعات المتطورة. تجمع هذه الآلية بين الجمالية والتقنية الرفيعة، حيث تضم عجلة عمودية واضحة على جانب القرص، مع كرونوغراف مزود بخاصية «فلاي باك» وتفاصيل رمادية داكنة تضفي عليها طابعًا عصريًا. بعد مرور 8 سنوات، أعلنت هوبلو الجيل الجديد من ساعات الكرونوغراف الأوتوماتيكية، مع التركيز على التبسيط والابتكار في التصميم والدقة العالية.
لطالما كانت هوبلو رائدة في الابتكار، حيث تبتعد عن التصاميم التقليدية وتسعى دائمًا إلى توسيع آفاقها. فقد قامت بتطوير أول آلية حركة مبتكرة 100 % في مصنعها الخاص بعد عام من افتتاحه، مما يعكس التزامها بالجودة العالية والإبداع.
وقال ريكاردو غوادالوبي، الرئيس التنفيذي لهوبلو: «تشتمل الميزات الجديدة للآلية على كرونوغراف مزود بآلية تعبئة أوتوماتيكية جديدة، وتاريخ مدمج عند الساعة 3 في قلب عدّاد الـ60 دقيقة، بالإضافة إلى ذراع ضبط انفلات من السيليكون وعجلة عمودية ظاهرة. كما توفر الآلية احتياطي طاقة يصل إلى 72 ساعة، مع 5 براءات اختراع جديدة في التصميم والدقة، وتم عرض 5 ساعات مبتكرة في معرض Watches and Wonders 2024».
واستلهمت هوبلو من النجاح الباهر لأول إبداعاتها لتطوّر آلية الحركة 1280 التي استبدلت آلية 1242 في 2018، وحازت خمس براءات اختراع تكشف عن براعة الدار في دمج المتانة والدقة مع الابتكار التقني. تتمتع الساعة بمزايا محسّنة، منها سلاسة في عملية التعبئة، دقة في أداء الكرونوغراف، وقدرة على مقاومة الصدمات.
تمكنت هوبلو من إدخال مجموعة من الابتكارات التقنية التي حسّنت من أداء ساعاتها بشكل كبير. فقد تم استبدال الأجزاء التقليدية بأخرى مبتكرة، مما أسهم في تحقيق تعبئة أكثر سلاسة وزيادة موثوقية الساعة. كما تم تطوير كرونوغراف دقيق بفضل قابض عمودي مبتكر يضمن ثبات العقارب وتحسين أداء الكرونوغراف. واستخدمت الشركة مواد مثل السيراميك لتقليل الاحتكاك وتحقيق دقة استثنائية، إضافة إلى نظام متطور لضبط نابض الثبات، مما أسهم في تحسين الأداء والموثوقية. كما تتمتع الساعات بمقاومة للصدمات، مما يضمن الحفاظ على دقة الساعة حتى عند التعرض للصدمات.
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