هوبلو تكشف عن جيل جديد من آلية Unico

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Unico

لطالما‭ ‬كانت‭ ‬هوبلو‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬التصاميم‭ ‬التقليدية‭ ‬وتسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬آفاقها‭. ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬أول‭ ‬آلية‭ ‬حركة‭ ‬مبتكرة‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬مصنعها‭ ‬الخاص‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬افتتاحه،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالجودة‭ ‬العالية‭ ‬والإبداع‭.‬

وقال‭ ‬ريكاردو‭ ‬غوادالوبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهوبلو‭: ‬‮«‬تشتمل‭ ‬الميزات‭ ‬الجديدة‭ ‬للآلية‭ ‬على‭ ‬كرونوغراف‭ ‬مزود‭ ‬بآلية‭ ‬تعبئة‭ ‬أوتوماتيكية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتاريخ‭ ‬مدمج‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬عدّاد‭ ‬الـ60‭ ‬دقيقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذراع‭ ‬ضبط‭ ‬انفلات‭ ‬من‭ ‬السيليكون‭ ‬وعجلة‭ ‬عمودية‭ ‬ظاهرة‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬الآلية‭ ‬احتياطي‭ ‬طاقة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬ساعة،‭ ‬مع‭ ‬5‭ ‬براءات‭ ‬اختراع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والدقة،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬5‭ ‬ساعات‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ Watches ‭ ‬ and ‭ ‬ Wonders ‭ ‬2024‮»‬‭.‬

واستلهمت‭ ‬هوبلو‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬لأول‭ ‬إبداعاتها‭ ‬لتطوّر‭ ‬آلية‭ ‬الحركة‭ ‬1280‭ ‬التي‭ ‬استبدلت‭ ‬آلية‭ ‬1242‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬وحازت‭ ‬خمس‭ ‬براءات‭ ‬اختراع‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬براعة‭ ‬الدار‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬المتانة‭ ‬والدقة‭ ‬مع‭ ‬الابتكار‭ ‬التقني‭. ‬تتمتع‭ ‬الساعة‭ ‬بمزايا‭ ‬محسّنة،‭ ‬منها‭ ‬سلاسة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التعبئة،‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الكرونوغراف،‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬الصدمات‭.‬

تمكنت‭ ‬هوبلو‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬حسّنت‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬ساعاتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬الأجزاء‭ ‬التقليدية‭ ‬بأخرى‭ ‬مبتكرة،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تعبئة‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وزيادة‭ ‬موثوقية‭ ‬الساعة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬كرونوغراف‭ ‬دقيق‭ ‬بفضل‭ ‬قابض‭ ‬عمودي‭ ‬مبتكر‭ ‬يضمن‭ ‬ثبات‭ ‬العقارب‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الكرونوغراف‭. ‬واستخدمت‭ ‬الشركة‭ ‬مواد‭ ‬مثل‭ ‬السيراميك‭ ‬لتقليل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬وتحقيق‭ ‬دقة‭ ‬استثنائية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬متطور‭ ‬لضبط‭ ‬نابض‭ ‬الثبات،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬والموثوقية‭. ‬كما‭ ‬تتمتع‭ ‬الساعات‭ ‬بمقاومة‭ ‬للصدمات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬دقة‭ ‬الساعة‭ ‬حتى‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬للصدمات‭.‬

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