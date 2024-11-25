مصر.. طائرات وفرقاطة من الجيش تنقذ 28 راكبا في مركب سياحي غرق في البحر الأحمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – سيد عبدالقادر:
نجحت مروحية وفرقاطة دفع بهما الجيش المصري، في انقاذ 28 راكبا وراكبة، في حادث غرق مركب سياحي قرب سواحل مدينة مرسى علم (740 كيلومترا جنوب القاهرة)، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.
وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح أمس بشحوط المركب خلال رحلة غوص وسفاري. وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5.30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد المركب السياحي «سي ستوري»، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم وكان مقررا أن تستمر خمسة أيام، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.
وكان المركب يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فرداً، وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللنش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.
وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الفرقاطة «الفاتح» والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكدا أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.
وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.
وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث.
وأكد المحافظ، أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن أي مستجدات في حينها.
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