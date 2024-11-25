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مصر.. طائرات وفرقاطة من الجيش تنقذ 28 راكبا في مركب سياحي غرق في البحر الأحمر

11/25/2024 7:16:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬


نجحت‭ ‬مروحية‭ ‬وفرقاطة‭ ‬دفع‭ ‬بهما‭ ‬الجيش‭ ‬المصري،‭ ‬في‭ ‬انقاذ‭ ‬28‭ ‬راكبا‭ ‬وراكبة،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬غرق‭ ‬مركب‭ ‬سياحي‭ ‬قرب‭ ‬سواحل‭ ‬مدينة‭ ‬مرسى‭ ‬علم‭ (‬740‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬القاهرة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬جارية‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬مفقودًا‭.‬

وقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بشحوط‭ ‬المركب‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬غوص‭ ‬وسفاري‭. ‬وأكد‭ ‬بيان‭ ‬لمحافظة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أنه‭ ‬ورد‭ ‬البلاغ‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬السيطرة‭ ‬بمحافظة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭.‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬النجدة،‭ ‬يفيد‭ ‬بتلقي‭ ‬إشارة‭ ‬استغاثة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬المركب‭ ‬السياحي‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ستوري‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬غطس‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬بورتو‭ ‬غالب‭ ‬بمرسى‭ ‬علم‭ ‬وكان‭ ‬مقررا‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬مارينا‭ ‬الغردقة‭.‬

وكان‭ ‬المركب‭ ‬يقل‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬فرداً،‭ ‬وتشير‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬غرق‭ ‬اللنش‭ ‬بمنطقة‭ ‬شعب‭ ‬سطايح‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬مرسى‭ ‬علم‭.‬

وأعلن‭ ‬اللواء‭ ‬عمرو‭ ‬حنفي،‭ ‬محافظ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬أن‭ ‬الفرقاطة‭ ‬‮«‬الفاتح‮»‬‭ ‬والطائرات‭ ‬التابعة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬تمشيط‭ ‬المنطقة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬وغرفة‭ ‬عمليات‭ ‬المحافظة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الناجين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنقاذهم‭ ‬يتلقون‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة،‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬المفقودين‭.‬

وشدد‭ ‬اللواء‭ ‬حنفي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لضمان‭ ‬سرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬المهام،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والأمان‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتعاون‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والفرق‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭.‬

وأكد‭ ‬المحافظ،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬ستواصل‭ ‬متابعة‭ ‬التطورات‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق،‭ ‬وستعلن‭ ‬أي‭ ‬مستجدات‭ ‬في‭ ‬حينها‭.‬

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