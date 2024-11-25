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الإمارات تكشف هوية مرتكبي قتل الحاخام اليهودي

11/25/2024 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬السلطات‭ ‬الإماراتية‭ ‬هوية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬الحاخام‭ ‬اليهودي،‭ ‬تسفي‭ ‬كوغن،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإماراتية‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬مع‭ ‬الجناة‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهم‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لاستكمال‭ ‬التحقيقات‭.‬

وكشفت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬المتهمين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الأوزبكية،‭ ‬وهم‭: ‬أولمبي‭ ‬توهيروفيتش‭ (‬28‭) ‬عاماً،‭ ‬ومحمود‭ ‬جون‭ ‬عبدالرحيم‭ (‬28‭) ‬عاماً،‭ ‬وعزيز‭ ‬بيك‭ ‬كاملوفيتش‭ (‬33‭) ‬عاماً‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬حرص‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحادثة‭ ‬وملابساتها‭ ‬ودوافعها،‭ ‬وتسخير‭ ‬قدراتها‭ ‬وخبراتها‭ ‬البشرية‭ ‬والمهنية‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الجناة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بيقظة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وسرعة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬التي‭ ‬كفلت‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجريمة‭ ‬وملاحقتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬وجيزة‭.‬

يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإماراتية‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الجناة‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬مقتل‭ ‬الحاخام‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وحذرت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬وحزم،‭ ‬بأنها‭ ‬ستستخدم‭ ‬كافة‭ ‬السلطات‭ ‬القانونية‭ ‬المتاحة‭ ‬للتعامل‭ ‬بشدّة‭ ‬وبلا‭ ‬تهاون،‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسوّل‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬تصرفات‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬أمنه‮»‬‭.‬

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