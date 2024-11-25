خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتنياهو ((غير كافية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬يستحق‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬الإعدام‮»‬‭. ‬

وأصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬دفاعه‭ ‬السابق‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.

‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬طهران‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصدروا‭ ‬مذكرة‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬نتنياهو؛‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬كافٍ‭! ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬حكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحقّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬الصهاينة‭ ‬المجرمين‮»‬‭. ‬

ويمكن‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬ومقرها‭ ‬لاهاي‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬أحكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬عاما،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬السجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬لكن‭ ‬قضاتها‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬فرض‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭. ‬

ومن‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬يقيّد‭ ‬تنقّلات‭ ‬نتنياهو‭ ‬إذ‭ ‬يتوجّب‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ124‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬دخوله‭ ‬أراضيها‭. ‬

ويأتي‭ ‬تصريح‭ ‬خامنئي‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬1989،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬تجمع‭ ‬للباسيج،‭ ‬وهو‭ ‬فيلق‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬يمكنه‭ ‬مؤازرة‭ ‬الشرطة‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.

‬

وأضاف‭ ‬خامنئي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يظنّنّ‭ ‬الصهاينة‭ ‬الحمقى‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬انتصروا‭ ‬لمجرد‭ ‬قصفهم‭ ‬بيوت‭ ‬الناس،‭ ‬أو‭ ‬قصفهم‭ ‬المستشفيات،‭ ‬أو‭ ‬قصفهم‭ ‬تجمعات‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬