خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتنياهو ((غير كافية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - (أ ف ب): اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «غير كافية» وأنه يستحق «عقوبة الإعدام».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي أول تعليق له على هذا الموضوع، قال خامنئي في كلمة ألقاها أمس في طهران: «لقد أصدروا مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؛ لكن ذلك غير كافٍ! يجب أن يصدر حكم بالإعدام بحقّ هؤلاء القادة الصهاينة المجرمين».
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، أن تفرض أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما، أو في ظروف استثنائية السجن مدى الحياة، لكن قضاتها لا يستطيعون فرض عقوبة الإعدام.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ويأتي تصريح خامنئي الذي يتولى السلطة منذ 1989، في معرض كلمة ألقاها أمام تجمع للباسيج، وهو فيلق من المتطوعين في إيران يمكنه مؤازرة الشرطة.
وفي الوقت ذاته تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف خامنئي: «لا يظنّنّ الصهاينة الحمقى أنهم قد انتصروا لمجرد قصفهم بيوت الناس، أو قصفهم المستشفيات، أو قصفهم تجمعات الناس».
MENAFN25112024000055011008ID1108925164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.