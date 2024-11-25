مقتل شرطي في اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية وأنصار عمران خان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

إسلام‭ ‬آباد‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬باكستانية‭ ‬وحزب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬المسجون‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬إن‭ ‬شرطيا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قُتل‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬خان‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭. ‬وتفرض‭ ‬السلطات‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬لمنع‭ ‬تجمع‭ ‬المحتجين‭ ‬الذين‭ ‬دعاهم‭ ‬خان‭ ‬إلى‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬والاعتصام‭ ‬هناك‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنه،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭. ‬وأغلقت‭ ‬الحكومة‭ ‬الطرق‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬باستخدام‭ ‬حاويات‭ ‬شحن‭ ‬ونشرت‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬مجهزين‭ ‬بمعدات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬وشهود‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬بين‭ ‬المدن‭ ‬والمحطات‭ ‬تم‭ ‬وقفها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬بشرق‭ ‬البلاد‭ ‬لعرقلة‭ ‬تقدم‭ ‬محتجين‭ ‬يقودهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حزب‭ (‬حركة‭ ‬الإنصاف‭) ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬خان‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬عظمى‭ ‬بخاري‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لهم‭ ‬باقتحام‭ ‬العاصمة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬أُلقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬خان‭. ‬وذكرت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬شرطيا‭ ‬قُتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬وأصيب‭ ‬70‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬المحتجين‭. ‬

وأردفت‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭. ‬وقال‭ ‬حزب‭ ‬حركة‭ ‬الإنصاف‭ ‬إن‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬أصيبوا‭ ‬أيضا‭. ‬وأعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬حظر‭ ‬التجمعات‭ ‬بكل‭ ‬أنواعها‭. ‬والمسيرة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬خان‭ ‬‮«‬بالنداء‭ ‬الأخير‮»‬‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مسيرات‭ ‬كثيرة‭ ‬نظمها‭ ‬حزبه‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬سُجن‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وشهد‭ ‬آخر‭ ‬احتجاج‭ ‬نظمه‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬أكتوبر‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭. ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬صوت‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬إقصاء‭ ‬خان‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬يواجه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬بينها‭ ‬الفساد‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬العنف،‭ ‬لكن‭ ‬خان‭ ‬وحزبه‭ ‬ينفيان‭ ‬كل‭ ‬الاتهامات‭. ‬