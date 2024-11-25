مقتل شرطي في اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية وأنصار عمران خان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
إسلام آباد - (رويترز): قالت وزيرة باكستانية وحزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إن شرطيا واحدا على الأقل قُتل وأصيب العشرات في اشتباكات بين أنصار خان وقوات الأمن خارج العاصمة إسلام آباد أمس الاثنين. وتفرض السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ يومين لمنع تجمع المحتجين الذين دعاهم خان إلى الانطلاق في مسيرة إلى البرلمان والاعتصام هناك للمطالبة بالإفراج عنه، كما تم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة. وأغلقت الحكومة الطرق والشوارع الرئيسية في إسلام آباد باستخدام حاويات شحن ونشرت أعدادا كبيرة من رجال الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية مجهزين بمعدات مكافحة الشغب.
وقال مسؤولون وشهود إن جميع وسائل النقل العام بين المدن والمحطات تم وقفها أيضا في إقليم البنجاب بشرق البلاد لعرقلة تقدم محتجين يقودهم أعضاء في حزب (حركة الإنصاف) الذي يتزعمه خان. وقالت وزيرة الإعلام في الإقليم عظمى بخاري «لن نسمح لهم باقتحام العاصمة»، مضيفة أنه أُلقي القبض على نحو 80 من أنصار خان. وذكرت في مؤتمر صحفي أن شرطيا قُتل بالرصاص وأصيب 70 آخرون على الأقل في اشتباكات مع المحتجين.
وأردفت تقول إن هناك أنباء عن عدة اشتباكات في أماكن أخرى من الإقليم. وقال حزب حركة الإنصاف إن العشرات من عناصره أصيبوا أيضا. وأعلنت شرطة إسلام آباد في بيان حظر التجمعات بكل أنواعها. والمسيرة الاحتجاجية التي وصفها خان «بالنداء الأخير» هي واحدة من مسيرات كثيرة نظمها حزبه للمطالبة بالإفراج عنه منذ أن سُجن في أغسطس من العام الماضي. وشهد آخر احتجاج نظمه الحزب في إسلام آباد في أوائل أكتوبر أعمال عنف. ومنذ أن صوت البرلمان على إقصاء خان عن السلطة في عام 2022، يواجه عددا من التهم بينها الفساد والتحريض على العنف، لكن خان وحزبه ينفيان كل الاتهامات.
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