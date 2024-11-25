روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف وسط تصعيد متزايد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبادلت‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬الضربات‭ ‬بمسيّرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬وسط‭ ‬توترات‭ ‬متزايدة‭ ‬بسبب‭ ‬تهديدات‭ ‬أطلقها‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬للغرب‭ ‬واستخدامه‭ ‬لأحدث‭ ‬صواريخه‭ ‬البالستية‭ ‬لقصف‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭. ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬أسقطت‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬أطلقتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قنابل‭ ‬جوية‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭. ‬وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬أسقطت‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬وستة‭ ‬قنابل‭ ‬جوية‭ ‬موجهة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ JDAM ‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬مسيّرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬نوع‭ ‬الصواريخ‭ ‬أو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬أسقطت‭ ‬فيه‭. ‬

وقصفت‭ ‬روسيا‭ ‬وسط‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬جديد‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ (‬يصل‭ ‬مداه‭ ‬إلى‭ ‬5500‭ ‬كيلومتر‭) ‬بدون‭ ‬رأس‭ ‬نووي،‭ ‬وتوعدت‭ ‬بزيادة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬كييف‭ ‬استخدام‭ ‬الصواريخ‭ ‬الغربية‭ ‬لاستهداف‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭. ‬وهدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بضرب‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬اتخذت‭ ‬‮«‬طابعا‭ ‬عالميا‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬طرح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس،‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس،‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬

وعمدت‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬عقيدتها‭ ‬النووية‭ ‬بشكل‭ ‬يتيح‭ ‬لموسكو‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬ضد‭ ‬دول‭ ‬لا‭ ‬تمتلكها‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬كييف‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬أتاكمس‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬وستورم‭ ‬شادو‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬يتخطى‭ ‬مداها‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الكيلومترات‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬ضربت‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬طبيعة‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬استخدمتها‭. ‬وقتل‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬الحدودية،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيرة‭ ‬أوكرانية‭.

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كذلك،‭ ‬استهدفت‭ ‬مسيّرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬متفجرة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬مخزنا‭ ‬للوقود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كالوغا‭ ‬الروسية،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أحدثت‭ ‬‮«‬دمارا‭ ‬كبيرا‮»‬‭. ‬واكتفى‭ ‬الحاكم‭ ‬الروسي‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬أسقطت‭ ‬ثماني‭ ‬مسيرات‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬مدينة‭ ‬كالوغا،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬الحطام‮»‬‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬صناعية‮»‬‭ ‬تم‭ ‬اخماده‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أدت‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬حضرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬العشرات‭ ‬الاثنين،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينتي‭ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرقي‭) ‬وأوديسا‭ (‬جنوب‭). ‬ففي‭ ‬خاركيف،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والتي‭ ‬تتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬روسي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تقريبا،‭ ‬أصيب‭ ‬23‭ ‬شخصا،‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬14‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مبنى‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭. ‬

وفي‭ ‬أوديسا،‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬أصيب‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي،‭ ‬وفقا‭ ‬للإدارة‭ ‬الإقليمية‭. ‬والمعسكران‭ ‬مصممان‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬قوتهما‭ ‬ومكانتهما‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تسود‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتسلمه‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬مايك‭ ‬والتز،‭ ‬المستشار‭ ‬المقبل‭ ‬لشؤون‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬فريق‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يريد‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ترتيب‮»‬‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا،‭ ‬مبديا‭ ‬قلقه‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬التصعيد‮»‬‭ ‬الراهن‭.

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