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الأمم المتحدة: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم

11/25/2024 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فيينا‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتلت‭ ‬85‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬وفتاة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عن‭ ‬سابق‭ ‬تصميم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬معظمهن‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬افراد‭ ‬عائلاتهنّ،‭ ‬وفقا‭ ‬لإحصاءات‭ ‬نشرتها‭ ‬الاثنين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬بلوغ‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬النساء‭ ‬‮«‬التي‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديها‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬‮«‬ينذر‭ ‬بالخطر‮»‬‭. ‬

ولاحظ‭ ‬تقرير‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنيّ‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬وهيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنزل‭ ‬يظل‭ ‬المكان‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‮»‬‭ ‬للنساء،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الـ85‭ ‬ألفا‭ ‬اللواتي‭ ‬قُتلن‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بمعدّل‭ ‬140‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق،‭ ‬وقعن‭ ‬ضحايا‭ ‬‮«‬لأزواجهن‭ ‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬أسرهنّ‮»‬‭.
‬وافاد‭ ‬التقرير‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬‮«‬عابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الفئات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمجموعات‭ ‬العمرية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مناطق‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي‭ ‬وأمريكا‭ ‬الوسطى‭ ‬وإفريقيا‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا،‭ ‬تليها‭ ‬آسيا‭. ‬

وفي‭ ‬قارتَي‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬يكون‭ ‬وراء‭ ‬غالبية‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬النساء‭ ‬شركاء‭ ‬حياتهنّ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬قتلتهنّ‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬افراد‭ ‬من‭ ‬عائلاتهنّ‭. ‬وأبلغت‭ ‬كثيرات‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬قبل‭ ‬مقتلهنّ‭ ‬عن‭ ‬تعرضهنّ‭ ‬للعنف‭ ‬الجسدي‭ ‬أو‭ ‬الجنسي‭ ‬أو‭ ‬النفسي،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭. ‬ورأى‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تجنّب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬كان‭ ‬ممكنا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬وأوامر‭ ‬قضائية‭ ‬زجرية‮»‬‭ ‬مثلا‭.

وفي‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬فيها‭ ‬تحديد‭ ‬اتجاه،‭ ‬بقي‭ ‬معدل‭ ‬قتل‭ ‬الإناث‭ ‬مستقرا‭ ‬أو‭ ‬انخفض‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬‮«‬متجذر‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬والقواعد‮»‬‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ويصعب‭ ‬القضاء‭ ‬عليه،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬تحليلا‭ ‬للأرقام‭ ‬التي‭ ‬استقاها‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬107‭ ‬دول‭.

ورغم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬النساء‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬ينذر‭ ‬بالخطر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭. ‬لكنّ‭ ‬بيانا‭ ‬صحافيا‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭ ‬سيما‭ ‬بحوث‭ ‬تشديدها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬قدرا‭ ‬محتوما‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ترسانتها‭ ‬التشريعية‭ ‬وتحسين‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭. ‬

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