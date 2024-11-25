وصول الوفود للمشاركة في بطولة العالم للباراتايكوندو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار استضافة مملكة البحرين لبطولة العالم الأولى للباراتايكوندو -بومسيه 2024، والتي تُعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، ستقام هذه البطولة في 26-27 و29 نوفمبر الجاري. كما ستشهد البحرين أيضاً استضافة بطولة البحرين المفتوحة للباراتايكوندو 2024، حيث بدأت الوفود المشاركة من مختلف دول العالم في الوصول.
رحب علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، بالوفود متمنيًا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، مشيداً بتنظيم هذه البطولات، والذي يأتي وفق رؤية اللجنة البارالمبية، وتحت توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب. كما أشار إلى اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بدعم جميع الرياضات، بما في ذلك الرياضات البارالمبية.
وأشار الماجد إلى أن استضافة هذه البطولات تعكس المكانة العالية والمرموقة للمملكة وقدرتها الكبيرة على تنظيم مختلف الأحداث الرياضية بنجاح. كما تسهم في تعزيز السياحة الرياضية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز من سمعة البحرين على الساحة الرياضية العالمية.
في الختام، عبر الماجد عن فخره بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن البحرين ستظل دائماً داعمة للرياضة والرياضيين، وأنها تتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة في هذه البطولات.
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