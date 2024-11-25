وصول الوفود للمشاركة في بطولة العالم للباراتايكوندو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأولى‭ ‬للباراتايكوندو‭ -‬بومسيه‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تُعتبر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ستقام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬26‭-‬27‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭. ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬البحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للباراتايكوندو‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭.‬

رحب‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالوفود‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولات،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬وتحت‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بدعم‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭.‬

وأشار‭ ‬الماجد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬تعكس‭ ‬المكانة‭ ‬العالية‭ ‬والمرموقة‭ ‬للمملكة‭ ‬وقدرتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬بنجاح‭. ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

في‭ ‬الختام،‭ ‬عبر‭ ‬الماجد‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬دائماً‭ ‬داعمة‭ ‬للرياضة‭ ‬والرياضيين،‭ ‬وأنها‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭.‬