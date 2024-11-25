الـيــوم خــتـــام بـطـــولـة ((جيبك)) الـ36 المـفـــتـوحــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، تشهد ملاعب نادي البحرين للتنس بالجفير مساء اليوم الثلاثاء المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة «جيبك » الـ 36 المفتوحة في التنس، والتي نظمها النادي من 12 إلى 26 نوفمبر الجاري برعاية شركة الخليج صناعة البتروكيماويات.
في الساعة السابعة مساء تقام المباراة النهائية لمسابقة فردي السوبر للرجال على كأس البتروكيماويات بين يوسف قائد والفائز من مباراة الدور قبل النهائي بين اللاعب حسن عبدالرضا وإلياس عبد الرضا، ومن المتوقع أن تكون المباراة مسك الختام لهذه البطولة الرائعة، حيث يمتلك اللاعبين كل مهارات التنس، ولديهم حصيلة كبيرة من الخبرات في التعامل مع المباريات المهمة والصعبة، وتغيير الخطط وتكتيك اللعب خلال المباراة وحتى خلال أجزاء منها، كونهم من أعمدة منتخباتنا الوطنية للتنس على مدى سنوات طويلة، وكان يوسف قائد قد تأهل للمباراة النهائية بعد أن أتغلب على بطل النسخة الـ 30 اللاعب الفلبيني المخضرم جنجي سوكينو بفوزه عليه في مباراة الدور قبل النهائي بنتيجة 7-6 (6) و1-0 في مباراة شهدت حضورا جماهيرياً كبيرا، جاءت مجموعتها الأولى حماسية ومتكافئة بين اللاعبان حسمها يوسف لصالحه في شوط كسر التعادل، وفي بداية المجموعة الثانية بدأ الإرهاق يظهر على اللاعب جانجي بعد المجهود الكبير الذي بذله في المجموعة الأولى، كما بدأ يعاني من إصابة في اليد لم تمكنه من استكمال المباراة.
ويسبق هذه المباراة في الساعة الخامسة مساء المباراة النهائية لمسابقة فردي السيدات ، حيث تتقابل اللاعبة الماليزية جويرية نورالدين المصنفة الأولى على البطولة مع المصنفة الثانية اللاعبة الفلبينية هانا جريس وكانت اللاعبة جويرية قد تأهلت الى المباراة النهائي بعد فوزها على اللاعبة لياني سينيكروز في مباراة الدور قبل النهائي بنتيجة 6-0 و 6-0 لتضرب موعداً مع اللاعبة هانا التي تأهلت بدورها الى المباراة النهائية بعد إقصائها المصنفة الثالثة على البطولة اللاعبة البيلاروسية ناتاليا أبو كوسكيا بتحقيق الفوز عليها بنتيجة 6-2 و 6-1.
وعقب انتهاء المباراة تبدأ مراسم التتويج، حيث يلقي رئيس النادي خميس محمد المقلة كلمة بهذه المناسبة، وبعدها يتفضل راعي الحفل، وكبار الحضور ومديرو الشركة الراعية بتقديم الكؤوس والجوائز المالية للاعبين الفائزين.
وتعد بطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس واحدة من أهم وأكبر بطولات التنس في مملكة البحرين، حيث انطلقت للمرة الأولي في عام 1987 واستمرت تقام سنويا على مدي 36 عاما على التوالي، وشارك في البطولة هذا العام 220 لاعبا ولاعبة تنافسوا في 10 مسابقات هي فردي وزوجي السوبر، فردي وزوجي الرجال، فردي وزوجي الرواد سن 45 سنة، فردي وزوجي الرواد سن 55 سنة، بالإضافة إلى مسابقتي فردي وزوجي السيدات.
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