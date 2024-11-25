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الـيــوم خــتـــام بـطـــولـة ((جيبك)) الـ36 المـفـــتـوحــة

11/25/2024 7:15:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬تشهد‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بالجفير‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬والحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬جيبك‭ ‬‮»‬‭ ‬الـ‭ ‬36‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السوبر‭ ‬للرجال‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬بين‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬والفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرضا‭ ‬وإلياس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الرائعة،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬كل‭ ‬مهارات‭ ‬التنس،‭ ‬ولديهم‭ ‬حصيلة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬المهمة‭ ‬والصعبة،‭ ‬وتغيير‭ ‬الخطط‭ ‬وتكتيك‭ ‬اللعب‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬وحتى‭ ‬خلال‭ ‬أجزاء‭ ‬منها،‭ ‬كونهم‭ ‬من‭ ‬أعمدة‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وكان‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أتغلب‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬30‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬المخضرم‭ ‬جنجي‭ ‬سوكينو‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭-‬6‭ (‬6‭) ‬و1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيرياً‭ ‬كبيرا،‭ ‬جاءت‭ ‬مجموعتها‭ ‬الأولى‭ ‬حماسية‭ ‬ومتكافئة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبان‭ ‬حسمها‭ ‬يوسف‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل،‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدأ‭ ‬الإرهاق‭ ‬يظهر‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬جانجي‭ ‬بعد‭ ‬المجهود‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬بدأ‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬لم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬المباراة‭.‬

ويسبق‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتقابل‭ ‬اللاعبة‭ ‬الماليزية‭ ‬جويرية‭ ‬نورالدين‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬المصنفة‭ ‬الثانية‭ ‬اللاعبة‭ ‬الفلبينية‭ ‬هانا‭ ‬جريس‭ ‬وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬جويرية‭ ‬قد‭ ‬تأهلت‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬لياني‭ ‬سينيكروز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و‭ ‬6‭-‬0‭ ‬لتضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬هانا‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬بدورها‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬إقصائها‭ ‬المصنفة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬اللاعبة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬ناتاليا‭ ‬أبو‭ ‬كوسكيا‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬عليها‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و‭ ‬6-1‭.‬

وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬تبدأ‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج،‭ ‬حيث‭ ‬يلقي‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبعدها‭ ‬يتفضل‭ ‬راعي‭ ‬الحفل،‭ ‬وكبار‭ ‬الحضور‭ ‬ومديرو‭ ‬الشركة‭ ‬الراعية‭ ‬بتقديم‭ ‬الكؤوس‭ ‬والجوائز‭ ‬المالية‭ ‬للاعبين‭ ‬الفائزين‭.‬

وتعد‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬واستمرت‭ ‬تقام‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬مدي‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬220‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬تنافسوا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مسابقات‭ ‬هي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السوبر،‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرجال،‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬55‭ ‬سنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السيدات‭.‬

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