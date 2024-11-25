النجمة يواجه الاتحاد في افتتاحية الجولة السابعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد، بإقامة مباراة واحدة، ستجمع بين النجمة ومنافسه الاتحاد عند الساعة السادسة مساءً.
وتقام يوم غد الأربعاء مواجهتان، الأولى بين الأهلي والبحرين، وفي الثانية الدير وجاره سماهيج، وتختتم الجولة يوم الخميس بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين الاتفاق وباربار، والثانية بين التضامن وتوبلي.
ويدخل النجمة مواجهة اليوم سعياً نحو ملاحقة المتصدر ووصيفه، بعدما خسر مركزه لعدم خوضه مواجهة الجولة الماضية، وخاصة أن اللقاء سيكون محسوماً لمصلحته نظراً لأفضليته الكبيرة على حساب الاتحاد، ويسعى الاتحاد جاهداً إلى الظهور بمستوى أفضل مما كان عليه الفريق على الرغم من التحسن الطفيف في أدائه هذا الموسم.
ويشير الترتيب العام للمسابقة قبل انطلاقة الجولة السابعة من الدور التمهيدي إلى تصدر الأهلي برصيد (16 نقطة)، ويأتي من بعده باربار في المركز الثاني برصيد (13 نقطة)، النجمة ثالثاً برصيد (12 نقطة)، الشباب رابعاً برصيد (12 نقاط)، التضامن خامساً (11 نقاط)، الدير سادساً برصيد (9 نقاط)، الاتحاد سابعاً برصيد (9 نقاط)، الاتفاق ثامناً برصيد (9 نقاط)، توبلي تاسعاً برصيد (8 نقاط)، سماهيج عاشراً برصيد (7 نقاط)، وأخيراً البحرين برصيد (6 نقاط).
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