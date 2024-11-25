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النجمة يواجه الاتحاد في افتتاحية الجولة السابعة

11/25/2024 7:15:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬ومنافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭.‬

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬مواجهتان،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والبحرين،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬الدير‭ ‬وجاره‭ ‬سماهيج،‭ ‬وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الاتفاق‭ ‬وباربار،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬وتوبلي‭.‬

ويدخل‭ ‬النجمة‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬سعياً‭ ‬نحو‭ ‬ملاحقة‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬مركزه‭ ‬لعدم‭ ‬خوضه‭ ‬مواجهة‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬سيكون‭ ‬محسوماً‭ ‬لمصلحته‭ ‬نظراً‭ ‬لأفضليته‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬جاهداً‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحسن‭ ‬الطفيف‭ ‬في‭ ‬أدائه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬النجمة‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬التضامن‭ ‬خامساً‭ (‬11‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬البحرين‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭).‬

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