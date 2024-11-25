((بيون)) راعيا بلاتينيا وشريكا رسميا لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تنطلق بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 في البحرين في 29 نوفمبر 2024، بالقرب من جزيرة الريف.
وسيجمع هذا الحدث المرتقب للغاية أكثر من 1500 رياضي من أكثر من 80 دولة، إلى جانب 500 مشارك محلي وعدد يصل إلى 3000 من الجماهير و600 متطوع محلي.
وبهذه المناسبة، وقعت شركة بيون اتفاقية الرعاية كراعٍ بلاتيني وشريك رسمي للحدث، حيث جرى التوقيع بحضور الشيخ بدر بن راشد آل خليفة الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة بشركة بيون، وأمل المرباطي مديرة شركة فعاليات، في المقر الرئيسي لشركة بيون في الهملة.
وتُعتبر شركة بيون راعيًا رئيسيًا لسباق بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 في البحرين منذ انطلاقه، ما يؤكد التزامها المستمر بدعم هذا الحدث الرياضي المرموق عالميًا في المملكة.
ومن خلال هذه الشراكة ستوفر شركة بتلكو، إحدى شركات بيون، حلول الاتصالات لضمان الاتصال السلس للرياضيين والجمهور والمنظمين، ما يسهم في تعزيز تجربة السباق وإتاحة الفرصة لهم لتغطية الحدث بشكل مباشر.
وتعد النسخة الثامنة من بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين تجربة لا تُنسى للمشاركين والجماهير على حد سواء. والحدث ليس مخصصًا للرياضيين فقط، بل يوفر أيضًا أجواء عائلية مميزة، حيث يضم قرية معارض رائعة مع فرص للتسوق لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية للأطفال والعائلات. وستشرف شركة فعاليات، وهي وكالة إدارة فعاليات مقرها البحرين تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ الأحداث الدولية، على تخطيط وتنفيذ سباق الرجل الحديدي 70.3 البحرين، ما يضمن تجربة عالمية المستوى لجميع المشاركين.
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