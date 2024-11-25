((بيون)) راعيا بلاتينيا وشريكا رسميا لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنطلق‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬70‭.‬3‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭.‬

وسيجمع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرتقب‭ ‬للغاية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬رياضي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬500‭ ‬مشارك‭ ‬محلي‭ ‬وعدد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬3000‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬و600‭ ‬متطوع‭ ‬محلي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وقعت‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرعاية‭ ‬كراعٍ‭ ‬بلاتيني‭ ‬وشريك‭ ‬رسمي‭ ‬للحدث،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التوقيع‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة‭ ‬بشركة‭ ‬بيون،‭ ‬وأمل‭ ‬المرباطي‭ ‬مديرة‭ ‬شركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬بيون‭ ‬في‭ ‬الهملة‭.‬

وتُعتبر‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬راعيًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لسباق‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬70‭.‬3‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المرموق‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستوفر‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬بيون،‭ ‬حلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬لضمان‭ ‬الاتصال‭ ‬السلس‭ ‬للرياضيين‭ ‬والجمهور‭ ‬والمنظمين،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬السباق‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لتغطية‭ ‬الحدث‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وتعد‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬70‭.‬3‭ ‬البحرين‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬للمشاركين‭ ‬والجماهير‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬والحدث‭ ‬ليس‭ ‬مخصصًا‭ ‬للرياضيين‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬مميزة،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬قرية‭ ‬معارض‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬للتسوق‭ ‬لجميع‭ ‬الحاضرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬للأطفال‭ ‬والعائلات‭. ‬وستشرف‭ ‬شركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬وهي‭ ‬وكالة‭ ‬إدارة‭ ‬فعاليات‭ ‬مقرها‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية،‭ ‬على‭ ‬تخطيط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬سباق‭ ‬الرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬70‭.‬3‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭.‬