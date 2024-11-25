طاقم تحكيم عماني للقاء الرفاع والقادسية الكويتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعيين‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬عماني‭ ‬لإدارة‭ ‬مباراة‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭.‬

ويتكون‭ ‬الطاقم‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬أحمد‭ ‬الكاف‭ ‬ويساعده‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬أبوبكر‭ ‬العمري‭ ‬وراشد‭ ‬الغيثي‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬خالد‭ ‬الشقصي‭ ‬وحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬أحمد‭ ‬النقبي‭ (‬الإمارات‭) ‬ويساعده‭ ‬حمود‭ ‬الشعيبي‭.‬