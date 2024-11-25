طاقم تحكيم عماني للقاء الرفاع والقادسية الكويتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم عماني لإدارة مباراة الرفاع مع القادسية الكويتي يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال الخليج للأندية.
ويتكون الطاقم من حكم الساحة أحمد الكاف ويساعده على الخطوط أبوبكر العمري وراشد الغيثي والحكم الرابع خالد الشقصي وحكم الفيديو أحمد النقبي (الإمارات) ويساعده حمود الشعيبي.
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