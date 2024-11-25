منتخب رجال السلة يخسر أمام الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة مواجهته أمام مستضيفه المنتخب الإماراتي بنتيجة (77-90)، وذلك في اللقاء الذي أقيم على صالة شباب أهلي دبي.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (20-15) لصالح الإمارات، والفترة الثانية (19-16) لصالح منتخبنا، والفترة الثالثة (32-12) لصالح الإمارات، والفترة الرابعة (31-22) لصالح منتخبنا.
وكان أكثر من سجل النقاط في صفوف منتخبنا اللاعب مصطفى حسين بتسجيله 18 نقطة، واللاعب وين شيزم بتسجيله 17 نقطة، ومن جانب المنتخب الإماراتي تألق لاعبه حامد البريكي بتسجيله 19 نقطة، وقيس الشبيبي بتسجيله 16 نقطة.
ويشير ترتيب المجموعة إلى تصدر المنتخب اللبناني برصيد 8 نقاط، ويأتي خلفه في المركز الثاني منتخبنا برصيد 6 نقاط، ويتساوى المنتخبان السوري والإماراتي بنفس الرصيد من خمس نقاط لكل منهما.
ويواجه منتخبنا في مباراته القادمة المنتخب اللبناني الذي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس آسيا.
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