منتخب رجال السلة يخسر أمام الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬مستضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬77-90‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬20-15‭) ‬لصالح‭ ‬الإمارات،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬19-16‭) ‬لصالح‭ ‬منتخبنا،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬32-12‭) ‬لصالح‭ ‬الإمارات،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬31-22‭) ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭.‬

وكان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللاعب‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬بتسجيله‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬واللاعب‭ ‬وين‭ ‬شيزم‭ ‬بتسجيله‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬تألق‭ ‬لاعبه‭ ‬حامد‭ ‬البريكي‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬وقيس‭ ‬الشبيبي‭ ‬بتسجيله‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬ويأتي‭ ‬خلفه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬منتخبنا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويتساوى‭ ‬المنتخبان‭ ‬السوري‭ ‬والإماراتي‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

ويواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭.‬