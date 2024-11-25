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بعثة الخالدية تصل ‏بريدة لملاقاة التعاون السعودي

11/25/2024 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصلت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬إلى‭ ‬بريدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القصيم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬استعداداً‭ ‬للقاء‭ ‬نظيره‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬بنفس‭ ‬عدد‭ ‬النقاط،‭ ‬ويأتي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويتذيل‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمانستاني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

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