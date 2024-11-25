بعثة الخالدية تصل ‏بريدة لملاقاة التعاون السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصلت يوم أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية إلى بريدة في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعداداً للقاء نظيره التعاون السعودي يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.
يذكر أن فريق الخالدية يمتلك في رصيده 9 نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن التعاون متصدر المجموعة بنفس عدد النقاط، ويأتي بالمركز الثالث القوة الجوية العراقي برصيد 6 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة ألتين أسير التركمانستاني من دون رصيد من النقاط.
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