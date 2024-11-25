ناصر بن حمد يشجع البطل روبرت كاراس في رحلة تحدي 150 يوما للترايثلون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬تحدي‭ ‬البطل‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬كاراس‭ ‬لتحقيق‭ ‬رقم‭ ‬عالمي‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬الترايثلون‭ (‬150‭ ‬يوما‭) ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬المتتالية‭ ‬لقطع‭ ‬مسافات‭ ‬الآيروزن‭ ‬مان‭.‬

وشجع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬البطل‭ ‬روبرت‭ ‬كاراس،‭ ‬وحث‭ ‬سموه‭ ‬البطل‭ ‬كاراس‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التحدي‭ ‬والإصرار‭ ‬الذي‭ ‬قطعها‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬يوماً‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مبديا‭ ‬سموه‭ ‬ثقته‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬البطل‭ ‬روبرت‭ ‬كاراس‭ ‬وقدراته‭ ‬نحو‭ ‬تجاوز‭ ‬جميع‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الـ‭ ‬126‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬كتابة‭ ‬أسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الأبطال‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬البطل‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬كاراس‭ ‬يقوم‭ ‬بقطع‭ ‬مسافة‭ ‬226‭ ‬كيلومتر‭ ‬يوميا‭ ‬مقسمه‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬سباقات‭ ‬الترايثلون‭ ‬وهي‭ ‬سباق‭ ‬السباحة‭ ‬لمسافة‭ ‬3‭.‬8‭ ‬كيلومتر‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬لمسافة‭ ‬180‭ ‬كيلومترا‭ ‬والجري‭ ‬لمسافة‭ ‬42‭.‬2‭ ‬كيلومتر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكررها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬150‭ ‬يوما‭ ‬متتاليا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجاز‭.‬