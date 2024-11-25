ناصر بن حمد يشجع البطل روبرت كاراس في رحلة تحدي 150 يوما للترايثلون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، جانباً من تحدي البطل البولندي روبرت كاراس لتحقيق رقم عالمي من مملكة البحرين في تحدي الترايثلون (150 يوما) في أكبر عدد من الأيام المتتالية لقطع مسافات الآيروزن مان.
وشجع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، البطل روبرت كاراس، وحث سموه البطل كاراس على مواصلة التحدي والإصرار الذي قطعها خلال 24 يوماً الماضية في رحلته نحو تحقيق الإنجاز الفريد من نوعه على المستوى العالمي من مملكة البحرين، مبديا سموه ثقته الكاملة في البطل روبرت كاراس وقدراته نحو تجاوز جميع التحديات في الأيام الـ 126 المتبقية من رحلته نحو كتابة أسمه في سجلات الأبطال انطلاقًا من مملكة البحرين.
يذكر أن البطل البولندي روبرت كاراس يقوم بقطع مسافة 226 كيلومتر يوميا مقسمه على مراحل سباقات الترايثلون وهي سباق السباحة لمسافة 3.8 كيلومتر والدراجات الهوائية لمسافة 180 كيلومترا والجري لمسافة 42.2 كيلومتر، على أن يكررها على مدار 150 يوما متتاليا لتحقيق الإنجاز.
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