أهلي جدة يواصل العلامة الكاملة ورونالدو يقود النصر للفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ) - واصل أهلي جدة السعودي العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه المثير على مضيفه العين الإماراتي 2 /1 أمس الاثنين في الجولة الخامسة من البطولة القارية.
ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإنجليزي ايفان توني الذي سجل هدفي الحسم في الدقيقتين 70 و74 ثم رد لاعب باراجواي كاكو بالهدف الوحيد للعين في الثواني الأخيرة للمباراة.
وسجل الأهلي انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال الذي يلاقي مضيفه السد القطري اليوم الثلاثاء، وتوقف رصيد العين عند نقطة واحدة في المركز الأخير. e وتغلب النصر السعودي على مضيفه الغرافة القطري 3/1 ورفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الغرافة عند أربع نقاط في المركز الثامن.وتقدم النصر في الدقيقة 46 عن طريق كريستيانو رونالدو وفي الدقيقة 58 .
أضاف أنجيلو جابرييل الهدف الثاني،وفي الدقيقة 64 سجل رونالدو هدفه الثاني الشخصي والثالث للنصر، فيما سجل خوسيلو الهدف الوحيد للغرافة في الدقيقة 75.
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