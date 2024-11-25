أهلي جدة يواصل العلامة الكاملة ورونالدو يقود النصر للفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬واصل‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬بفوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬2‭ /‬1‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

ويدين‭ ‬الأهلي‭ ‬بالفضل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬لنجمه‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ايفان‭ ‬توني‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬70‭ ‬و74‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬لاعب‭ ‬باراجواي‭ ‬كاكو‭ ‬بالهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للعين‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمباراة‭.‬

وسجل‭ ‬الأهلي‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬يلاقي‭ ‬مضيفه‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬العين‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭. ‬ e وتغلب‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬3‭/‬1‭ ‬ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الغرافة‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬46‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ .‬

أضاف‭ ‬أنجيلو‭ ‬جابرييل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭ ‬سجل‭ ‬رونالدو‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬الشخصي‭ ‬والثالث‭ ‬للنصر،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬خوسيلو‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للغرافة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭.‬