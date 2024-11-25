(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقوية العلاقات الثنائية بين أي دولتين خليجيتين هي قوة للخليج ككل وللعالم العربي. أيضا القوة والتنسيق بين أي جزء أو جزءين من الخليج أو من دول مجلس التعاون تزيد المجلس قوة وكذلك الخليج ككل والوطن العربي عامة، وإذا ما كان هذان البلدان تربطهما علاقات تاريخية منذ القدم وتجمعهما وحدة الصف والالتحام مع بعضهما بعضا في الشدائد فإن القدرة على تطوير العلاقات والتعاون المشترك تكون أسهل وأقوى؛ فالنية الحسنة موجودة وتاريخ المواقف المشرفة بين البلدين كل منهما تجاه الآخر موجود، وكل ذلك يساعد على تطوير العلاقات وزيادة التعاون بشكل أكبر وأوسع لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد عقدت اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقد أشاد وزير الخارجية البحريني بالمستوى المتميز من التعاون والتنسيق السياسي بين البلدين وما وصل إليه من مستوى عال في التشاور المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات والدعم المتبادل في المحافل الدولية، وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لتعزيز العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأشاد بالدبلوماسية الإماراتية النموذجية التي يقودها سموه.
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