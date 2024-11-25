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علاقات

11/25/2024 7:06:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬أي‭ ‬دولتين‭ ‬خليجيتين‭ ‬هي‭ ‬قوة‭ ‬للخليج‭ ‬ككل‭ ‬وللعالم‭ ‬العربي‭. ‬أيضا‭ ‬القوة‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬أو‭ ‬جزءين‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تزيد‭ ‬المجلس‭ ‬قوة‭ ‬وكذلك‭ ‬الخليج‭ ‬ككل‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬عامة،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬هذان‭ ‬البلدان‭ ‬تربطهما‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وتجمعهما‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬والالتحام‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬بعضا‭ ‬في‭ ‬الشدائد‭ ‬فإن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬تكون‭ ‬أسهل‭ ‬وأقوى؛‭ ‬فالنية‭ ‬الحسنة‭ ‬موجودة‭ ‬وتاريخ‭ ‬المواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬تجاه‭ ‬الآخر‭ ‬موجود،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬وزيادة‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وأوسع‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقد‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬في‭ ‬التشاور‭ ‬المستمر‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والدعم‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬البالغ‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬الإماراتية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سموه‭.‬

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