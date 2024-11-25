MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬في‭ ‬التشاور‭ ‬المستمر‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والدعم‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬البالغ‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬الإماراتية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سموه‭.‬