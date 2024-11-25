كنت أتمنى.. مجرد أمنيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬‮«‬الفود‭ ‬تراك‮»‬‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الاستقلال‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بصورة‭ ‬أكثر‭ ‬شفافية‭ ‬ووضوح،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الأمر‭ ‬للإثارة‭ ‬والشائعات،‭ ‬وتضارب‭ ‬التصريحات‭.. ‬بين‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬العربات‮»‬‭ ‬لحين‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني،‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬الإزالة‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬البديل،‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحكاية‭ ‬جاءت‭ ‬لصالح‭ ‬إقامة‭ ‬مشروع‭ ‬عام‭ ‬وضخم‭. ‬

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬أن‭ ‬تباشر‭ ‬بلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬بتنظيم‭ ‬وقوف‭ ‬العربات‭ ‬وحجز‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬كرباباد،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬أصحابها‭ ‬بحجز‭ ‬أماكن‭ ‬وسد‭ ‬واجهة‭ ‬الساحل،‭ ‬ومضايقة‭ ‬الأسر‭ ‬والعائلات،‭ ‬ومن‭ ‬يرغب‭ ‬للذهاب‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستجمام‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬برصد‭ ‬المحلات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وكذلك‭ ‬محطات‭ ‬‮«‬البترول‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬الدفع‭ ‬بطريقة‭ ‬واحدة‭ ‬وهي‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي‭ ‬‮«‬الكاش‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ذلك‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتحويل‭ ‬المبلغ‭ ‬بخدمة‭ ‬‮«‬البنفت‮»‬‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬عامل‭ ‬المحطة‭.. ‬ربما‭ ‬قرار‭ ‬الوزارة‭ ‬مؤخرا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العملية،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المتابعة‭ ‬والرصد‭ ‬والتوجيه‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تفاصيل‭ ‬نتائج‭ ‬استبانات‭ ‬‮«‬رضا‭ ‬المواطنين‮»‬‭ ‬عن‭ ‬خدماتها‭.. ‬لك‭ ‬أن‭ ‬آلية‭ ‬عرض‭ ‬النتائج‭ ‬المنشورة‭ ‬يقابلها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬وعبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومنصاته‭ ‬شكاوى‭ ‬مستمرة‭ ‬وملاحظات‭ ‬لا‭ ‬تنقطع‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬بيان‭ ‬تفاصيل‭ ‬قضايا‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بالصيد‭ ‬الجائر‭ ‬وتخريب‭ ‬البحر‭ ‬وتهديد‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.. ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬السؤال‭ ‬المحوري‭: ‬من‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭..‬؟

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬حراكا‭ ‬ومبادرات‭ ‬رسمية‭ ‬وشعبية‭ ‬لرفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وموقع،‭ ‬استعدادا‭ ‬للعيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬واستثمار‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الانتماء‭ ‬وحب‭ ‬الوطن،‭ ‬وغرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مظاهر‭ ‬الحياة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬والاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬فقط‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬أن‭ ‬يواكب‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬سنحتفل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬التمهيد‭ ‬لإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬مبادرة‭ ‬أو‭ ‬برنامج‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬سواء‭ ‬العاملة‭ ‬أو‭ ‬المتقاعدة‭ ‬أو‭ ‬ربة‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬الطالبة‭.. ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬التصريحات‭ ‬والتقارير،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬بانتظار‭ ‬ما‭ ‬يسر‭ ‬خاطرها‭ ‬بشكل‭ ‬عملي‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭.. ‬على‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الذهب‭ ‬والمجوهرات،‭ ‬وهي‭ ‬ترسل‭ ‬‮«‬المسجات‭ ‬الهاتفية‮»‬‭ ‬للناس‭ ‬لحضور‭ ‬المعرض‭ ‬السنوي،‭ ‬وتخبرهم‭ ‬بإمكانية‭ ‬الشراء‭ ‬عبر‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والأقساط،‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭.. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬سيذهب‭ ‬ويشتري،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬الجميع‭.‬

كنت‭ ‬ومازلت‭ ‬أتمنى‭.. ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬نخرج‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬والجامعة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصادفنا‭ ‬سائق‭ ‬يتجاوز‭ ‬الطابور‭ ‬ولا‭ ‬يحترم‭ ‬قانون‭ ‬السير‭ ‬والمرور‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬فقط،‭ ‬وسأظل‭ ‬أتمنى‭.. ‬فهل‭ ‬صعب‭ ‬علينا‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمنيات‭..‬؟؟