الدكتورة عائشة وليد تصحح بعض المعتقدات الخاطئة عن مرض السكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تتعدد المعتقدات الخاطئة حول مرض السكري خصوصا في شهر التوعيىة
ويؤمن بها كثير من المرضى ومن حولهم، هذا يستدعي نشر الوعي حول بعضها وتصحيحها.في المقال التالي
تصحح بعض المعتقدات الخاطئة عن السكري الدكتورة عائشة وليد طبيبة عائلة بمركز مستشفى رويال بحرين التي بدأت قائلة:
عن أهم الخرافات والمعتقدات خاطئة حول السكري:
اولاً :تقتصر الإصابة بمرض السكري على الاشخاص الذين يعانون من السمنه،و هذا غير صحيح لان السكري يمكن أن يصيب أي شخص وفي أي مرحلة عمرية بغض النظر عن وزنه ولا يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنه و زياده الوزن ولكن قد تكون السمنه احد العوامل التي تريد احتمال الاصايه بالسكري
من المفاهيم الخاطئة أيضاً حينما لا يشعر المريض بانه مصاب لاعتقاده بأن السكر لا اعراض له و لكن تكون الأعراض المرافقة لمرض السكري من النوع الثانية خفية، حيث عادةً ما تكتشف الإصابة بعد فترة طويلة من الإصابة بالسكري وبعد الإصابة بمضاعفات المرض طويلة الأمد. أمّا بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول فعادةً ما تكون أعراض الإصابة أكثر حدّة وتظهر في غضون أيام قليلة.
وهنالك العديد من العلامات المبكرة العامّة التي قد تنذر بالإصابة بمرض السكري:
* الشعور بالجوع والإرهاق العام/زيادة في عدد مرات التبول/جفاف الفم والشعور المستمر بالعطش و غباش في الرؤية.
الجدير بالذكر انه لا يُمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول، حيث لم يتم معرفة السبب المباشر للإصابة به، على عكس النوع الأول فإن النوع الثاني من مرض السكري يُمكن الوقاية منه في حالات معينة ذلك لارتباطه بعدة عوامل، لذا فإن التحكم بالسمنة، والحفاظ على نظام حياة صحي، وممارسة التمارين يُمكن أن تقلل من خطر الإصابة به.
ثالثاً ،الخرافه التي تقول يجب تجنب الكربوهيدرات بشكل كامل،هنا لابد ان ننوه للكربوهيدرات تأثير كبير على نسبة السكر في الدم بحيث يكون لها تأثير أكثر من الدهون والبروتينات ولكن لا يجب تفاديها بشكل كامل لذا يجب تناول انواع وكميات محددة من الكربوهيدرات وفقا لما يُوصي به الطبيب لاننا تحتاج إلى نظام غذائي متوازن في نهاية اليوم، والكربوهيدرات هي جزء من هذا النظام الغذائي المتوازن.
رابعاً الأطفال المصابون بالسكري لا يتمكنون من ممارسة التمارين الرياضية، و لكن تعد الرياضة من الامور الهامة التي يُوصى بممارسة الأطفال المُصابين بالسكري لها لكونها عاملاً هاماً يُساعد على تنظيم مستوى سكر الدم وضمان صحة القلب .
خامس خرافه ..بما أن الفواكه غذاء صحي، فإن مريض السكري يستطيع أن يأكل ما يريد من الفاكهه.و على الرغم من ان الفاكهة طعام صحي لانها تحتوي على الالياف والفيتامينات الا أن للفاكهه مؤشر جلايسيمي عالي فهي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع الجلوكوز في الدم بسرعة لذا يجب ان يتم احتسابها ضمن السعرات الحرارية التي تستهلك بشكل يومي و اسأل طبيبك دائمًا عن الثمار الآمنة بالنسبة لك وبأي كمية.
هناك خرافة أخرى عن مرض السكري، وهي أن الإنسولين ضار، على العكس من ذلك، فإن الإنسولين هو أكثر الهرمونات أمانًا، والذي يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.
واخر خرافه هي ان جميع أنواع مرضى السكري واحدة..و هذا غير صحيح لانه هناك العديد من أنواع مرض السكري، وأكثرها شيوعًا هي مرض السكري من النوع 1، ومرض السكري من النوع 2، وسكر الحمل، كل نوع من مرض السكري له سبب مختلف، ويجب علاجه بشكل مختلف
و يختفي سكري الحمل بعد الحمل، لكنه قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري في وقت لاحق.
ختاماً؛ يجب على مريض السكري أن يلتزم بالعلاج و بالنظام الغذائي الذي يصفه الطبيب ليحافظ على مستوى السكر المطلوب و يحرص على الفحوصات الدورية وتجدر الاشارة الى التحذير من الاعلانات الدعائية التي تصف علاجات لمرض السكري فلا يجب تناول اي دواء او منتج حتى لو كان منتج طبيعي دون استشارة الطبيب.
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