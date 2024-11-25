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الدكتورة عائشة وليد تصحح بعض المعتقدات الخاطئة عن مرض السكري

11/25/2024 7:06:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتعدد‭ ‬المعتقدات‭ ‬الخاطئة‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬التوعيىة‭
‬ويؤمن‭ ‬بها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬ومن‭ ‬حولهم،‭ ‬هذا‭ ‬يستدعي‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬بعضها‭ ‬وتصحيحها‭.‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬

تصحح‭ ‬بعض‭ ‬المعتقدات‭ ‬الخاطئة‭ ‬عن‭ ‬السكري‭ ‬الدكتورة‭ ‬عائشة‭ ‬وليد‭ ‬طبيبة‭ ‬عائلة‭ ‬بمركز‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬بحرين‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬قائلة‭: ‬

عن‭ ‬أهم‭ ‬الخرافات‭ ‬والمعتقدات‭ ‬خاطئة‭ ‬حول‭ ‬السكري‭: ‬

اولاً‭ :‬تقتصر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنه،و‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬لان‭ ‬السكري‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصيب‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬عمرية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وزنه‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنه‭ ‬و‭ ‬زياده‭ ‬الوزن‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬السمنه‭ ‬احد‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬احتمال‭ ‬الاصايه‭ ‬بالسكري‭ ‬

من‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬أيضاً‭ ‬حينما‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬المريض‭ ‬بانه‭ ‬مصاب‭ ‬لاعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬السكر‭ ‬لا‭ ‬اعراض‭ ‬له‭ ‬و‭ ‬لكن‭ ‬تكون‭ ‬الأعراض‭ ‬المرافقة‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثانية‭ ‬خفية،‭ ‬حيث‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬تكتشف‭ ‬الإصابة‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬وبعد‭ ‬الإصابة‭ ‬بمضاعفات‭ ‬المرض‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬أمّا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬فعادةً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬أعراض‭ ‬الإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬حدّة‭ ‬وتظهر‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭. ‬

وهنالك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬المبكرة‭ ‬العامّة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنذر‭ ‬بالإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭: ‬

* ‭ ‬الشعور‭ ‬بالجوع‭ ‬والإرهاق‭ ‬العام‭/‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬التبول‭/‬جفاف‭ ‬الفم‭ ‬والشعور‭ ‬المستمر‭ ‬بالعطش‭ ‬و‭ ‬غباش‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬معرفة‭ ‬السبب‭ ‬المباشر‭ ‬للإصابة‭ ‬به،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬فإن‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬يُمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬ذلك‭ ‬لارتباطه‭ ‬بعدة‭ ‬عوامل،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬التحكم‭ ‬بالسمنة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬حياة‭ ‬صحي،‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭. ‬

ثالثاً‭ ‬،الخرافه‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،هنا‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬ننوه‭ ‬للكربوهيدرات‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والبروتينات‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬تفاديها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬تناول‭ ‬انواع‭ ‬وكميات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يُوصي‭ ‬به‭ ‬الطبيب‭ ‬لاننا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬متوازن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم،‭ ‬والكربوهيدرات‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬المتوازن‭. ‬

رابعاً‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابون‭ ‬بالسكري‭ ‬لا‭ ‬يتمكنون‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية،‭ ‬و‭ ‬لكن‭ ‬تعد‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬يُوصى‭ ‬بممارسة‭ ‬الأطفال‭ ‬المُصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬لها‭ ‬لكونها‭ ‬عاملاً‭ ‬هاماً‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مستوى‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬وضمان‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ . ‬

خامس‭ ‬خرافه‭ ..‬بما‭ ‬أن‭ ‬الفواكه‭ ‬غذاء‭ ‬صحي،‭ ‬فإن‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يأكل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬الفاكهه‭.‬و‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الفاكهة‭ ‬طعام‭ ‬صحي‭ ‬لانها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الالياف‭ ‬والفيتامينات‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬للفاكهه‭ ‬مؤشر‭ ‬جلايسيمي‭ ‬عالي‭ ‬فهي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الجلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بسرعة‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬احتسابها‭ ‬ضمن‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬التي‭ ‬تستهلك‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬و‭ ‬اسأل‭ ‬طبيبك‭ ‬دائمًا‭ ‬عن‭ ‬الثمار‭ ‬الآمنة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لك‭ ‬وبأي‭ ‬كمية‭. ‬

هناك‭ ‬خرافة‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الإنسولين‭ ‬ضار،‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الإنسولين‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬الهرمونات‭ ‬أمانًا،‭ ‬والذي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭.
‬واخر‭ ‬خرافه‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬واحدة‭..‬و‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬لانه‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وأكثرها‭ ‬شيوعًا‭ ‬هي‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬1،‭ ‬ومرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2،‭ ‬وسكر‭ ‬الحمل،‭ ‬كل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬له‭ ‬سبب‭ ‬مختلف،‭ ‬ويجب‭ ‬علاجه‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬

و‭ ‬يختفي‭ ‬سكري‭ ‬الحمل‭ ‬بعد‭ ‬الحمل،‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬

‭ ‬ختاماً؛‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بالعلاج‭ ‬و‭ ‬بالنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الذي‭ ‬يصفه‭ ‬الطبيب‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬المطلوب‭ ‬و‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬الاعلانات‭ ‬الدعائية‭ ‬التي‭ ‬تصف‭ ‬علاجات‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬فلا‭ ‬يجب‭ ‬تناول‭ ‬اي‭ ‬دواء‭ ‬او‭ ‬منتج‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬منتج‭ ‬طبيعي‭ ‬دون‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭. ‬

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