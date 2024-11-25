Tuesday, 26 November 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرطان البروستات أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال الدكتور حمد الحلو: علاجات جديدة ترفع حالات الشفاء

11/25/2024 7:06:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سرطان‭ ‬البروستات‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬الشائعة‭ ‬عند‭ ‬الرجال،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬علاجه‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬عند‭ ‬اكتشافه‭ ‬مبكرا،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬القفزات‭ ‬العلاجية‭ ‬الحديثة‭ ‬أصبحت‭ ‬هناك‭ ‬آمال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬الشفاء،‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭ ‬يوضح‭ ‬لنا‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬الحلو‭ ‬استشاري‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬والتناسلية‭ ‬والعقم‭ ‬وزراعة‭ ‬الكلى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ -‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات‭ ‬وأحدث‭ ‬طرق‭ ‬علاجه‭.‬

* ما‭ ‬هو‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟

‭-‬البروستات‭ ‬هي‭ ‬غدة‭ ‬تناسلية‭ ‬ذكرية‭ ‬توجد‭ ‬أسفل‭ ‬عنق‭ ‬المثانة‭ ‬وتحيط‭ ‬بمجرى‭ ‬البول‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالإحليل،‭ ‬تعمل‭ ‬البروستات‭ ‬على‭ ‬إفراز‭ ‬سائل‭ ‬حمضي‭ ‬شفاف‭ ‬اللون‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأملاح‭ ‬والأنزيمات‭ ‬والبروتينات‭ ‬والزنك‭ ‬الضرورية‭ ‬للحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الإفرازات‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬السائل‭ ‬المنوي،‭ ‬ولذلك‭ ‬ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بالفحص‭ ‬الدوري‭ ‬لإمكانية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الغدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬احتمالية‭ ‬وجود‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭.‬

تنقسم‭ ‬مشاكل‭ ‬البروستات‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أصناف‭ ‬وهي‭: ‬التهابات‭ ‬غدة‭ ‬البروستاتا،‭ ‬التضخم‭ ‬الحميد‭ ‬للبروستاتا‭ ‬وأخيرا‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭. ‬يعتبر‭ ‬احتقان‭ ‬البروستاتا‭ ‬من‭ ‬أكثرها‭ ‬شيوعا‭ ‬وينتج‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تنظيم‭ ‬العلاقات‭ ‬الزوجية‭ ‬والكبت‭ ‬الجنسي‭ ‬والتهيج‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬حالات‭ ‬العزل‭. ‬ومن‭ ‬المشكلات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬البروستاتا‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالتضخم‭ ‬الحميد‭ ‬البروستاتا‭ ‬وهو‭ ‬يصيب‭ ‬الرجال‭ ‬غالباً‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬بالتبول‭ ‬كتقطع‭ ‬البول،‭ ‬وكثرة‭ ‬التبول‭ ‬الليلي‭ ‬والنهاري،‭ ‬وأحيانا‭ ‬الاحتباس‭ ‬البولي‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭. ‬وأسباب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬تماماً‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬تلعب‭ ‬بعض‭ ‬الهورمونات‭ ‬أو‭ ‬الوراثة‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬تضخم‭ ‬غدة‭ ‬البروستات‭ ‬في‭ ‬إحداثها‭ ‬لانسداد‭ ‬تشريحي‭ ‬في‭ ‬الإحليل‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يعالج‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬احتباس‭ ‬البول‭ ‬في‭ ‬المثانة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استسقاء‭ ‬الكليتين،‭ ‬وإذا‭ ‬استمر‭ ‬هذا‭ ‬الاستسقاء‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬فهذا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬المزمن‭. ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬علاجية‭ ‬منها‭ ‬إعطاء‭ ‬بعض‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬البسيطة،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الشديدة‭ ‬فالجراحة‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬وأغلبها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الاستئصال‭ ‬أو‭ ‬التبخير‭ ‬بالمنظار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإحليل‭. ‬ومن‭ ‬العلاجات‭ ‬الجديدة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬تقنية‭ ‬الرزيوم‭ ‬ Rezium ‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬بخار‭ ‬الماء‭ ‬وأثبتت‭ ‬نجاحا‭ ‬ممتازا‭.‬

‭ ‬ * ما‭ ‬هو‭ ‬أسباب‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟

يعد‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬يصاب‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬سبعة‭ ‬رجال‭ ‬ويمثل‭ ‬19 % ‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬السرطان‭ ‬الجديدة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬و‭ ‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬عن‭ ‬الغرب‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬البيئية‭ ‬كنوعية‭ ‬الطعام‭ ‬مثلا‭ ‬أو‭ ‬الوراثية‭ ‬الجينية‭ ‬هذا‭ ‬وتزداد‭ ‬نسبة‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬السرطان‭ ‬الفتاك‭ ‬بتقدم‭ ‬العمر‭. ‬وتشير‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬لسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬يتم‭ ‬تشخيصها‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬ومن‭ ‬الثابت‭ ‬علميا‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬أحد‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭.‬

‭ ‬ * ما‭ ‬الأعراض‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا؟‭ ‬وطرق‭ ‬التشخيص؟

عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬غدة‭ ‬البروستاتا‭ ‬تبدأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تشبه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬الأعراض‭ ‬سابقة‭ ‬الذكر‭ ‬لتضخم‭ ‬البروستاتا‭ ‬الحميد،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بول‭ ‬دموي‭ ‬أو‭ ‬مني‭ ‬مدمى‭ ‬مائل‭ ‬للاحمرار‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬الداكن،‭ ‬وكحال‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬الأخرى‭ ‬فإن‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬عرضة‭ ‬للانتشار‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬كالعظام‭ ‬مثلا‭ ‬مسببا‭ ‬آلام‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬أو‭ ‬الغدد‭ ‬اللمفاوية‭ ‬في‭ ‬الحوض‭ ‬يسبب‭ ‬انتفاخ‭ ‬الأرجل‭ ‬نتيجة‭ ‬رشح‭ ‬السائل‭ ‬الليمفاوي‭ ‬بسبب‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الأوردة‭ ‬والأوعية‭ ‬الليمفاوية‭.‬

ويعتمد‭ ‬التشخيص‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬على‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬لغدة‭ ‬البروستاتا‭ ‬ثم‭ ‬يضاف‭ ‬تحليل‭ ‬الدم‭ ‬لدلائل‭ ‬أورام‭ ‬البروستاتا‭
‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬المستضد‭ ‬البروستاتي‭ ‬النوعى‭ (‬ PSA ‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الفحص‭ ‬بواسطة‭ ‬الموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشرج‭ ‬وهذه‭ ‬الوسائل‭ ‬الثلاثة‭ ‬تكون‭ ‬عصب‭ ‬التشخيص‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الحالات‭ ‬وقد‭ ‬يلجأ‭ ‬الطبيب‭ ‬إلى‭ ‬الأشعة‭ ‬المغناطيسية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬فيما‭ ‬تعد‭ ‬خزعة‭ ‬البروستاتا،‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المؤكدة‭ ‬لتشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬حيث‭ ‬تؤخذ‭ ‬فيها‭ ‬عينات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬أنسجة‭ ‬البروستاتا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬متعددة‭ (‬عادة‭ ‬12‭) ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية،‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مختص‭ ‬بأورام‭ ‬البروستاتا‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬أشعة‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬التداخلي،‭ ‬ويستخدم‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬الخزعات‭ ‬تحت‭ ‬المخدر‭ ‬الموضعي‭ ‬ثم‭ ‬تبعث‭ ‬للفحص‭ ‬النسيجي‭ ‬الباثولوجي‭.‬

* ماذا‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

هناك‭ ‬عوامل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬نوع‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬منها‭ ‬عامل‭ ‬السن‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬وتصور‭ ‬المريض‭ ‬للعلاج‭ ‬المحتمل‭ ‬وآثاره‭ ‬الجانبية‭ ‬ومرحلة‭ ‬المرض‭. ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬خيارات‭ ‬علاج‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬المبكرة‭ ‬هي‭ ‬إما‭ ‬المراقبة‭ ‬النشطة‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬أو‭ ‬الجراحة‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬حالته‭. ‬

العديد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والذين‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بالإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستات‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبتهم‭ ‬بما‭ ‬يعرف‭ ‬مصطلحا‭ ‬بـ«الترصد‭ ‬النشط‮»‬‭ ‬ومعناه‭ ‬الملاحظة‭ ‬الدقيقة‭ ‬للورم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬لأي‭ ‬علامة‭ ‬لنموه‭ ‬أو‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭ ‬وعادة‭ ‬تحتوي‭ ‬عملية‭ ‬الترصد‭ ‬على‭ ‬فحص‭ ‬دوري‭ ‬لدلائل‭ ‬أورام‭ ‬البروستاتا‭
‬وفحص‭ ‬سريري‭ ‬للبروستاتا‭. ‬

وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬التقنيات‭ ‬والطرق‭ ‬العلاجية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬بفاعلية‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬استئصال‭ ‬البروستاتا‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الجذري‭ ‬للمشكلة‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬استئصال‭ ‬الغدة‭ ‬بالشق‭ ‬الجراحي‭ ‬أو‭ ‬المنظار‭ ‬البطني‭ ‬أو‭ ‬بتقنية‭ ‬الروبوت‭ ‬وتوصيل‭ ‬المثانة‭ ‬مباشرة‭ ‬بمجرى‭ ‬البول‭ ‬الخلفي‭. ‬يأتي‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬الخارجي‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬الموضعي‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬بالموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬عالية‭ ‬الكثافة‭ (‬ HIFU ‭) ‬أو‭ ‬التجميد‭ ‬بدائل‭ ‬علاجية‭ ‬جيدة،‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬ثبوت‭ ‬تمركز‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬البروستاتا‭ ‬وعدم‭ ‬انتشاره‭. ‬وقد‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬دون‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬السابق‭ ‬وتحت‭ ‬تخدير‭ ‬موضعي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬وهذا‭ ‬يناسب‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ودون‭ ‬فقدان‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التبول‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالقدرة‭ ‬الجنسية‭ ‬تبعا‭ ‬لحالة‭ ‬المريض‭.
‬أما‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬للمرض‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المتقدمة‭ ‬فهي‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬ويتم‭ ‬إما‭ ‬بتهبيط‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬تحت‭ ‬المخ‭ ‬أو‭ ‬معاكسة‭ ‬تأثير‭ ‬الهرمون‭ ‬الذكري‭ ‬على‭ ‬البروستاتا‭ ‬بالأدوية‭ ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬المتقدمة‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الأورام‭ ‬غير‭ ‬المستجيبة‭ ‬للهرمونات‭ ‬فيتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭.‬

تبقى‭ ‬القاعدة‭ ‬الذهبية‭ ‬للعلاج‭ ‬الجراحي‭ ‬هو‭ ‬الاستئصال‭ ‬بالجراحة‭ ‬الروبوتية‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجراحة‭ ‬متوفر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ويرأس‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬رئيس‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬المتقدم‭ ‬من‭ ‬جراحات‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭.‬

* هل‭ ‬هناك‭ ‬نصائح‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟

نعم،‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬البروستاتا‭ ‬باستنباط‭ ‬طرق‭ ‬معيشية‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬المشبعة‭ ‬بالدهنيات‭ ‬واللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬وزيادة‭ ‬الحصص‭ ‬اليومية‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المفيدة‭ ‬للبروستاتا‭ ‬مثل‭ ‬الرمان‭ ‬والطماطم‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬الليكوبين‭ ‬والقرع‭ ‬والفلفل‭ ‬البارد‭ ‬والسلمون‭ ‬والافوكادو‭ ‬والجوز‭ ‬البرازيلي‭ ‬والشاي‭ ‬الأخضر‭. ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬البروستاتا‭ ‬وأغلبها‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬البلميط‭ ‬المنشاري‭ (‬ Saw ‭ ‬ Palmetto ‭) ‬أو‭ ‬الكتان‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬الليجنانات‭ ‬أو‭ ‬القراص‭ ‬الشائك‭ (‬ Nettle ‭) ‬أو‭ ‬البطباط‭ ‬وهو‭ ‬نبات‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المجرى‭ ‬البولي‭ ‬أو‭ ‬أزهار‭ ‬الصبار‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحبة‭ ‬السوداء‭ ‬وعسل‭ ‬السدر‭ ‬والعرقسوس‭ ‬والأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بفيتامينات‭ ‬أ‭ ‬و‭ ‬ج‭ ‬كالبرتقال‭ ‬والليمون‭ ‬والخس‭ ‬والجرجير‭ ‬مفيدة‭ ‬أيضا‭ ‬لغدة‭ ‬البروستاتا‭. ‬ومن‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية‭ ‬المهمة‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للدم‭ ‬والفحص‭ ‬البدني‭ ‬للبروستاتا‭ ‬قد‭ ‬ثبتت‭ ‬فاعليته‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬خاصا‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬للإصابة‭ ‬بأورام‭ ‬البروستاتا‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬مراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬كظهور‭ ‬أحد‭ ‬أعراض‭ ‬البول‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر،‭ ‬وأخيرا‭ ‬وليس‭ ‬آخرا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الجنسية‭ ‬الصحيحة‭. ‬

MENAFN25112024000055011008ID1108924984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث