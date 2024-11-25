سرطان البروستات أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال الدكتور حمد الحلو: علاجات جديدة ترفع حالات الشفاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

* ما‭ ‬هو‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟

‭-‬البروستات‭ ‬هي‭ ‬غدة‭ ‬تناسلية‭ ‬ذكرية‭ ‬توجد‭ ‬أسفل‭ ‬عنق‭ ‬المثانة‭ ‬وتحيط‭ ‬بمجرى‭ ‬البول‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالإحليل،‭ ‬تعمل‭ ‬البروستات‭ ‬على‭ ‬إفراز‭ ‬سائل‭ ‬حمضي‭ ‬شفاف‭ ‬اللون‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأملاح‭ ‬والأنزيمات‭ ‬والبروتينات‭ ‬والزنك‭ ‬الضرورية‭ ‬للحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الإفرازات‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬السائل‭ ‬المنوي،‭ ‬ولذلك‭ ‬ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بالفحص‭ ‬الدوري‭ ‬لإمكانية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الغدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬احتمالية‭ ‬وجود‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭.‬

تنقسم‭ ‬مشاكل‭ ‬البروستات‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أصناف‭ ‬وهي‭: ‬التهابات‭ ‬غدة‭ ‬البروستاتا،‭ ‬التضخم‭ ‬الحميد‭ ‬للبروستاتا‭ ‬وأخيرا‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭. ‬يعتبر‭ ‬احتقان‭ ‬البروستاتا‭ ‬من‭ ‬أكثرها‭ ‬شيوعا‭ ‬وينتج‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تنظيم‭ ‬العلاقات‭ ‬الزوجية‭ ‬والكبت‭ ‬الجنسي‭ ‬والتهيج‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬حالات‭ ‬العزل‭. ‬ومن‭ ‬المشكلات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬البروستاتا‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالتضخم‭ ‬الحميد‭ ‬البروستاتا‭ ‬وهو‭ ‬يصيب‭ ‬الرجال‭ ‬غالباً‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬بالتبول‭ ‬كتقطع‭ ‬البول،‭ ‬وكثرة‭ ‬التبول‭ ‬الليلي‭ ‬والنهاري،‭ ‬وأحيانا‭ ‬الاحتباس‭ ‬البولي‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭. ‬وأسباب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬تماماً‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬تلعب‭ ‬بعض‭ ‬الهورمونات‭ ‬أو‭ ‬الوراثة‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬تضخم‭ ‬غدة‭ ‬البروستات‭ ‬في‭ ‬إحداثها‭ ‬لانسداد‭ ‬تشريحي‭ ‬في‭ ‬الإحليل‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يعالج‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬احتباس‭ ‬البول‭ ‬في‭ ‬المثانة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استسقاء‭ ‬الكليتين،‭ ‬وإذا‭ ‬استمر‭ ‬هذا‭ ‬الاستسقاء‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬فهذا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬المزمن‭. ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬علاجية‭ ‬منها‭ ‬إعطاء‭ ‬بعض‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬البسيطة،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الشديدة‭ ‬فالجراحة‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬وأغلبها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الاستئصال‭ ‬أو‭ ‬التبخير‭ ‬بالمنظار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإحليل‭. ‬ومن‭ ‬العلاجات‭ ‬الجديدة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬تقنية‭ ‬الرزيوم‭ ‬ Rezium ‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬بخار‭ ‬الماء‭ ‬وأثبتت‭ ‬نجاحا‭ ‬ممتازا‭.‬

‭ ‬ * ما‭ ‬هو‭ ‬أسباب‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟

يعد‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬يصاب‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬سبعة‭ ‬رجال‭ ‬ويمثل‭ ‬19 % ‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬السرطان‭ ‬الجديدة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬و‭ ‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬عن‭ ‬الغرب‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬البيئية‭ ‬كنوعية‭ ‬الطعام‭ ‬مثلا‭ ‬أو‭ ‬الوراثية‭ ‬الجينية‭ ‬هذا‭ ‬وتزداد‭ ‬نسبة‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬السرطان‭ ‬الفتاك‭ ‬بتقدم‭ ‬العمر‭. ‬وتشير‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬لسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬يتم‭ ‬تشخيصها‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬ومن‭ ‬الثابت‭ ‬علميا‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬أحد‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭.‬

‭ ‬ * ما‭ ‬الأعراض‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا؟‭ ‬وطرق‭ ‬التشخيص؟

عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬غدة‭ ‬البروستاتا‭ ‬تبدأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تشبه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬الأعراض‭ ‬سابقة‭ ‬الذكر‭ ‬لتضخم‭ ‬البروستاتا‭ ‬الحميد،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بول‭ ‬دموي‭ ‬أو‭ ‬مني‭ ‬مدمى‭ ‬مائل‭ ‬للاحمرار‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬الداكن،‭ ‬وكحال‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬الأخرى‭ ‬فإن‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬عرضة‭ ‬للانتشار‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬كالعظام‭ ‬مثلا‭ ‬مسببا‭ ‬آلام‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬أو‭ ‬الغدد‭ ‬اللمفاوية‭ ‬في‭ ‬الحوض‭ ‬يسبب‭ ‬انتفاخ‭ ‬الأرجل‭ ‬نتيجة‭ ‬رشح‭ ‬السائل‭ ‬الليمفاوي‭ ‬بسبب‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الأوردة‭ ‬والأوعية‭ ‬الليمفاوية‭.‬

ويعتمد‭ ‬التشخيص‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬على‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬لغدة‭ ‬البروستاتا‭ ‬ثم‭ ‬يضاف‭ ‬تحليل‭ ‬الدم‭ ‬لدلائل‭ ‬أورام‭ ‬البروستاتا‭

‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬المستضد‭ ‬البروستاتي‭ ‬النوعى‭ (‬ PSA ‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الفحص‭ ‬بواسطة‭ ‬الموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشرج‭ ‬وهذه‭ ‬الوسائل‭ ‬الثلاثة‭ ‬تكون‭ ‬عصب‭ ‬التشخيص‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الحالات‭ ‬وقد‭ ‬يلجأ‭ ‬الطبيب‭ ‬إلى‭ ‬الأشعة‭ ‬المغناطيسية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬فيما‭ ‬تعد‭ ‬خزعة‭ ‬البروستاتا،‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المؤكدة‭ ‬لتشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬حيث‭ ‬تؤخذ‭ ‬فيها‭ ‬عينات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬أنسجة‭ ‬البروستاتا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬متعددة‭ (‬عادة‭ ‬12‭) ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية،‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مختص‭ ‬بأورام‭ ‬البروستاتا‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬أشعة‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬التداخلي،‭ ‬ويستخدم‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬الخزعات‭ ‬تحت‭ ‬المخدر‭ ‬الموضعي‭ ‬ثم‭ ‬تبعث‭ ‬للفحص‭ ‬النسيجي‭ ‬الباثولوجي‭.‬

* ماذا‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

هناك‭ ‬عوامل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬نوع‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬منها‭ ‬عامل‭ ‬السن‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬وتصور‭ ‬المريض‭ ‬للعلاج‭ ‬المحتمل‭ ‬وآثاره‭ ‬الجانبية‭ ‬ومرحلة‭ ‬المرض‭. ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬خيارات‭ ‬علاج‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬المبكرة‭ ‬هي‭ ‬إما‭ ‬المراقبة‭ ‬النشطة‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬أو‭ ‬الجراحة‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬حالته‭. ‬

العديد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والذين‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بالإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستات‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبتهم‭ ‬بما‭ ‬يعرف‭ ‬مصطلحا‭ ‬بـ«الترصد‭ ‬النشط‮»‬‭ ‬ومعناه‭ ‬الملاحظة‭ ‬الدقيقة‭ ‬للورم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬لأي‭ ‬علامة‭ ‬لنموه‭ ‬أو‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭ ‬وعادة‭ ‬تحتوي‭ ‬عملية‭ ‬الترصد‭ ‬على‭ ‬فحص‭ ‬دوري‭ ‬لدلائل‭ ‬أورام‭ ‬البروستاتا‭

‬وفحص‭ ‬سريري‭ ‬للبروستاتا‭. ‬

وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬التقنيات‭ ‬والطرق‭ ‬العلاجية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬بفاعلية‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬استئصال‭ ‬البروستاتا‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الجذري‭ ‬للمشكلة‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬استئصال‭ ‬الغدة‭ ‬بالشق‭ ‬الجراحي‭ ‬أو‭ ‬المنظار‭ ‬البطني‭ ‬أو‭ ‬بتقنية‭ ‬الروبوت‭ ‬وتوصيل‭ ‬المثانة‭ ‬مباشرة‭ ‬بمجرى‭ ‬البول‭ ‬الخلفي‭. ‬يأتي‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬الخارجي‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬الموضعي‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬بالموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬عالية‭ ‬الكثافة‭ (‬ HIFU ‭) ‬أو‭ ‬التجميد‭ ‬بدائل‭ ‬علاجية‭ ‬جيدة،‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬ثبوت‭ ‬تمركز‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬البروستاتا‭ ‬وعدم‭ ‬انتشاره‭. ‬وقد‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬دون‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬السابق‭ ‬وتحت‭ ‬تخدير‭ ‬موضعي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬وهذا‭ ‬يناسب‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ودون‭ ‬فقدان‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التبول‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالقدرة‭ ‬الجنسية‭ ‬تبعا‭ ‬لحالة‭ ‬المريض‭.

‬أما‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬للمرض‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المتقدمة‭ ‬فهي‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬ويتم‭ ‬إما‭ ‬بتهبيط‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬تحت‭ ‬المخ‭ ‬أو‭ ‬معاكسة‭ ‬تأثير‭ ‬الهرمون‭ ‬الذكري‭ ‬على‭ ‬البروستاتا‭ ‬بالأدوية‭ ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬المتقدمة‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الأورام‭ ‬غير‭ ‬المستجيبة‭ ‬للهرمونات‭ ‬فيتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭.‬

تبقى‭ ‬القاعدة‭ ‬الذهبية‭ ‬للعلاج‭ ‬الجراحي‭ ‬هو‭ ‬الاستئصال‭ ‬بالجراحة‭ ‬الروبوتية‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجراحة‭ ‬متوفر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ويرأس‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬رئيس‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬المتقدم‭ ‬من‭ ‬جراحات‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭.‬

* هل‭ ‬هناك‭ ‬نصائح‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟

نعم،‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬البروستاتا‭ ‬باستنباط‭ ‬طرق‭ ‬معيشية‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬المشبعة‭ ‬بالدهنيات‭ ‬واللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬وزيادة‭ ‬الحصص‭ ‬اليومية‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المفيدة‭ ‬للبروستاتا‭ ‬مثل‭ ‬الرمان‭ ‬والطماطم‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬الليكوبين‭ ‬والقرع‭ ‬والفلفل‭ ‬البارد‭ ‬والسلمون‭ ‬والافوكادو‭ ‬والجوز‭ ‬البرازيلي‭ ‬والشاي‭ ‬الأخضر‭. ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬البروستاتا‭ ‬وأغلبها‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬البلميط‭ ‬المنشاري‭ (‬ Saw ‭ ‬ Palmetto ‭) ‬أو‭ ‬الكتان‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬الليجنانات‭ ‬أو‭ ‬القراص‭ ‬الشائك‭ (‬ Nettle ‭) ‬أو‭ ‬البطباط‭ ‬وهو‭ ‬نبات‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المجرى‭ ‬البولي‭ ‬أو‭ ‬أزهار‭ ‬الصبار‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحبة‭ ‬السوداء‭ ‬وعسل‭ ‬السدر‭ ‬والعرقسوس‭ ‬والأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بفيتامينات‭ ‬أ‭ ‬و‭ ‬ج‭ ‬كالبرتقال‭ ‬والليمون‭ ‬والخس‭ ‬والجرجير‭ ‬مفيدة‭ ‬أيضا‭ ‬لغدة‭ ‬البروستاتا‭. ‬ومن‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية‭ ‬المهمة‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للدم‭ ‬والفحص‭ ‬البدني‭ ‬للبروستاتا‭ ‬قد‭ ‬ثبتت‭ ‬فاعليته‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬خاصا‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬للإصابة‭ ‬بأورام‭ ‬البروستاتا‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬مراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬كظهور‭ ‬أحد‭ ‬أعراض‭ ‬البول‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر،‭ ‬وأخيرا‭ ‬وليس‭ ‬آخرا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الجنسية‭ ‬الصحيحة‭. ‬