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البورصة تختتم فعاليات مؤتمر2024 Tradingtech Summit- MENA

11/25/2024 7:06:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬2024‭ ‬ TradingTech ‭ ‬ Summit ‭-‬ MENA ‭. ‬أقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العربية‭ ‬ومجموعة‭ ‬ A ‭-‬ Team ‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬متخصص‭ ‬وخبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬يمثلون‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬البورصات،‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لأسواق‭ ‬المال،‭ ‬وشركات‭ ‬الوساطة،‭ ‬وخبراء‭ ‬المال،‭ ‬ومزودي‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول‭. ‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والابتكارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المتحدثين،‭ ‬بينما‭ ‬استعرض‭ ‬6‭ ‬عارضين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأسهمت‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬المتخصصة‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حظي‭ ‬المؤتمر‭ ‬بدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬ملموس‭. ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬قائمة‭ ‬رعاة‭ ‬الفئة‭ ‬البلاتينية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬و AMD ‭ ‬ Solarflare ،‭ ‬و Centroid ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬وسيكو‭. ‬أما‭ ‬رعاة‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬فهما‭ ‬تبادل‭ ‬و Infotech ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬زاوية‭ ‬هي‭ ‬الشريك‭ ‬الإعلامي‭ ‬للمؤتمر‭.

بدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬بكلمات‭ ‬افتتاحية‭ ‬ألقاها‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والدكتور‭ ‬فادي‭ ‬قانصو‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬ومدير‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العربية،‭ ‬والسيد‭ ‬أندرو‭ ‬ديلاني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والرئيس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المحتوى‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ A ‭-‬ Team ‭. ‬وقد‭ ‬بحث‭ ‬المتخصصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وممثلو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الهامة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دمج‭ ‬بيانات‭ ‬السوق‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬توجيه‭ ‬الأوامر‭ ‬الذكية،‭ ‬وتحديث‭ ‬آلية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التداول،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أنظمة‭ ‬مراقبة‭ ‬التداول‭ ‬والتحليل‭ ‬الاحصائي‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬المؤتمر،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أسهم‭ ‬مؤتمر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬كما‭ ‬أظهر‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الهائلة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التداول‭. ‬وتحرص‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬منظومة‭ ‬للتداول‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬المستقبلي‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فإننا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وتنافسية‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭. ‬ونشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والسعادة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الهام،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لدعم‭ ‬نمو‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬فادي‭ ‬قانصو‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬ومدير‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬يعدّ‭ ‬مؤتمر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬منصة‭ ‬هامة‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وبحث‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول‭ ‬المتطورة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬ساهم‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تلعب‭ ‬بالتأكيد‭ ‬دورًا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأبدى‭ ‬السيد‭ ‬أندرو‭ ‬ديلاني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والرئيس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المحتوى‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ A ‭-‬ Team ‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدّم‭ ‬لنا‭ ‬مؤتمر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬عرضًا‭ ‬شاملا‭ ‬ووافيًا‭ ‬لأحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التداول‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬نرى‭ ‬النمو‭ ‬المتزايد‭ ‬لأهمية‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬التداول‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬فإننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬لتنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلعات‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭. ‬

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