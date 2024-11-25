الوجيه فاروق المؤيد في ذمة الله:البحرين تفقد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فقدت مملكة البحرين صباح أمس الوجيه فاروق بن يوسف المؤيد عميد عائلة المؤيد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات على مدار 5 عقود.
وقد وافته المنية بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في الخارج، عن عمر ناهز 80 عاما.
والراحل من مواليد المنامة عام 1944، وينتمي إلى عائلة تجارية معروفة، وسيوارى جثمان الراحل الثرى بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مقبرة المنامة.
وأعربت فعاليات وطنية لـ«أخبار الخليج» عن بالغ حزنها برحيل رجل الأعمال فاروق المؤيد، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني البحريني وإسهاماته في القطاع التجاري والمالي ليس لها حدود، فهو واحد من أنجح رجال الأعمال.
وأشاروا إلى أن الراحل أيقونة من أيقونات الاقتصاد الذين أثروا الحياة التجارية والاجتماعية بابتسامتهم الدافئة وروحهم الطيبة.
وأكدوا أن الراحل هو العلامة الأبرز للقطاع الخاص البحريني على مدار نحو 50 عاما استطاع خلالها أن يقود عددا لا حصر له من الشركات والبنوك في البحرين وتحقيق نجاحات غير مسبوقة على صعيد الاقتصاد الوطني.
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