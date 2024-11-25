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الوجيه فاروق المؤيد في ذمة الله:البحرين تفقد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني

11/25/2024 7:06:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فقدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬عميد‭ ‬عائلة‭ ‬المؤيد،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنجازات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬عقود‭. ‬

وقد‭ ‬وافته‭ ‬المنية‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬ورحلة‭ ‬علاج‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬80‭ ‬عاما‭.‬

والراحل‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬المنامة‭ ‬عام‭ ‬1944،‭ ‬وينتمي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬تجارية‭ ‬معروفة،‭ ‬وسيوارى‭ ‬جثمان‭ ‬الراحل‭ ‬الثرى‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬العصر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬المنامة‭.‬

وأعربت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬حزنها‭ ‬برحيل‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أعمدة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬وإسهاماته‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والمالي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬حدود،‭ ‬فهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الراحل‭ ‬أيقونة‭ ‬من‭ ‬أيقونات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الذين‭ ‬أثروا‭ ‬الحياة‭ ‬التجارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بابتسامتهم‭ ‬الدافئة‭ ‬وروحهم‭ ‬الطيبة‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الراحل‭ ‬هو‭ ‬العلامة‭ ‬الأبرز‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬استطاع‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬عددا‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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