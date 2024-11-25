(الأهلي) السعودي يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على (العين) الإماراتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 25 - 11 (كونا) -- حقق فريق (الأهلي) السعودي اليوم الاثنين انتصارا مهما على حساب نظيره (العين) الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف ضمن الجولة الخامسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وسجل هدفا الفوز لنادي (الأهلي) مهاجمه الانجليزي ايفان توني في الدقيقتين 70 و74 فيما سجل هدف تقليص الفارق لفريق (العين) المهاجم الباراغواياني كاكو في الدقيقة 90.
وبهذا الانتصار أصبح الفريق السعودي أول فريق يتأهل إلى الدور ال16 من المسابقة القارية بعد أن جمع 15 نقطة جعلته يتصدر مجموعة غرب آسيا مؤقتا بانتظار مباراة
فريق (الهلال) السعودي ضد (السد) القطري غدا الثلاثاء. (النهاية)
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