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(الأهلي) السعودي يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على (العين) الإماراتي

11/25/2024 2:52:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 25 - 11 (كونا) -- حقق فريق (الأهلي) السعودي اليوم الاثنين انتصارا مهما على حساب نظيره (العين) الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف ضمن الجولة الخامسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وسجل هدفا الفوز لنادي (الأهلي) مهاجمه الانجليزي ايفان توني في الدقيقتين 70 و74 فيما سجل هدف تقليص الفارق لفريق (العين) المهاجم الباراغواياني كاكو في الدقيقة 90.
وبهذا الانتصار أصبح الفريق السعودي أول فريق يتأهل إلى الدور ال16 من المسابقة القارية بعد أن جمع 15 نقطة جعلته يتصدر مجموعة غرب آسيا مؤقتا بانتظار مباراة فريق (الهلال) السعودي ضد (السد) القطري غدا الثلاثاء. (النهاية)

س خ م / ر س



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