انتصارات لخيطان والعربي وبرقان في انطلاق الأسبوع التاسع من (تمهيدي دوري اليد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 11 (كونا) -- شهدت انطلاقة الأسبوع التاسع من منافسات القسم الأول (الدور التمهيدي) لبطولة الدوري
الكويتي لكرة اليد (الدمج) اليوم الإثنين إقامة ثلاثة لقاءات أسفرت عن فوز فرق خيطان والعربي وبرقان.
وتمكن (خيطان) من تحقيق نقطتين ثمينتين على حساب نظيره (القرين) بتغلبه عليه في لقاء "سريع ومتكافئ" بنتيجة (38 - 36).
كما تمكن (العربي) من انتزاع صدارة الترتيب بفوزه على (السالمية) بنتيجة (26 - 22) رغم انتهاء شوط المباراة الأول لصالح الخاسر بنتيجة (14 - 11).
وحقق (برقان) فوزا مثيرا على (القادسية) بعدما حسم اللقاء في الثواني الأخيرة بنتيجة (27 -26) في حين أضاع المحترف فلادان رمية جزاء حاسمة لفريقه (القادسية) مع نهاية المباراة.
وتستكمل مباريات الأسبوع التاسع يوم غد الثلاثاء بمواجهتي (الفحيحيل) مع (التضامن) و(الساحل) مع (اليرموك) في حين يلتقي بعد غد (النصر) مع (الكويت) و(الصليبيخات) مع (كاظمة). (النهاية)
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