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انتصارات لخيطان والعربي وبرقان في انطلاق الأسبوع التاسع من (تمهيدي دوري اليد)

11/25/2024 2:52:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- شهدت انطلاقة الأسبوع التاسع من منافسات القسم الأول (الدور التمهيدي) لبطولة الدوري الكويتي لكرة اليد (الدمج) اليوم الإثنين إقامة ثلاثة لقاءات أسفرت عن فوز فرق خيطان والعربي وبرقان.
وتمكن (خيطان) من تحقيق نقطتين ثمينتين على حساب نظيره (القرين) بتغلبه عليه في لقاء "سريع ومتكافئ" بنتيجة (38 - 36).
كما تمكن (العربي) من انتزاع صدارة الترتيب بفوزه على (السالمية) بنتيجة (26 - 22) رغم انتهاء شوط المباراة الأول لصالح الخاسر بنتيجة (14 - 11).
وحقق (برقان) فوزا مثيرا على (القادسية) بعدما حسم اللقاء في الثواني الأخيرة بنتيجة (27 -26) في حين أضاع المحترف فلادان رمية جزاء حاسمة لفريقه (القادسية) مع نهاية المباراة.
وتستكمل مباريات الأسبوع التاسع يوم غد الثلاثاء بمواجهتي (الفحيحيل) مع (التضامن) و(الساحل) مع (اليرموك) في حين يلتقي بعد غد (النصر) مع (الكويت) و(الصليبيخات) مع (كاظمة). (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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