866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة

(MENAFN
- Al Watan)
نمت قيود الامتياز التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية 866 % بنهاية الربع الثالث 2024م، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري (1,788) قيد امتياز بعد أن كانت (185) قيد امتياز في الربع الرابع في 2021م.
وساهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019م، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020م في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ
الشفافية والوضوح.
وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية
والفنادق والمطاعم ، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع (1,232) قيد امتیاز، يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ (689) قيد امتياز، ثم قطاع النقل
والتخزين بواقع (257) قيد امتياز، ويمكن للقيد الواحد أن يتضمن أكثر من نشاط".
وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق فى قيود الامتياز بـ (647) قید امتیاز، تلیہا منطقة مكة المكرمة بـ (363) قيد امتياز، ثم المنطقة الشرقية بـ (225) قيد امتياز.
يشار إلى أن مركز الامتياز التجارى لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يقوم بدور ممكن الريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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