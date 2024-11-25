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866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة

11/25/2024 2:51:31 PM
(MENAFN- Al Watan) نمت قيود الامتياز التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية 866 % بنهاية الربع الثالث 2024م، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري (1,788) قيد امتياز بعد أن كانت (185) قيد امتياز في الربع الرابع في 2021م.
وساهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019م، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020م في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ
الشفافية والوضوح.
وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم ، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع (1,232) قيد امتیاز، يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ (689) قيد امتياز، ثم قطاع النقل
والتخزين بواقع (257) قيد امتياز، ويمكن للقيد الواحد أن يتضمن أكثر من نشاط".
وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق فى قيود الامتياز بـ (647) قید امتیاز، تلیہا منطقة مكة المكرمة بـ (363) قيد امتياز، ثم المنطقة الشرقية بـ (225) قيد امتياز.
يشار إلى أن مركز الامتياز التجارى لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يقوم بدور ممكن الريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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