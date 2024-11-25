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الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 82.2 ملم

11/25/2024 2:51:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة الباحة أعلى معدل كميات لهطول الأمطار بـ(82.2) ملم في بلجرشي، وذلك ضمن (7) مناطق بالمملكة، شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت كلٌ من بني حسن بالمندق (56) ملم، وبطاط بفرعة غامد الزناد (22.4) ملم، وحي النزهة بالباحة (17.8) ملم، وشدا بالمخاواة (16.4) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (86) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 24 نوفمبر، وحتى التاسعة صباح الاثنين 25 نوفمبر 2024م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، الباحة).
وأبان التقرير، أن منطقة مكة المكرمة سجلّت (36) ملم في سد الليث، و(35.2) ملم في ميسان، و(22.3) ملم في الغزة بمكة، و(19.8) ملم محمية سجا بالمويه، و(15.9) ملم في أجياد بمكة، فيما سجّلت عسير (26.4) ملم في ثلوث المنظر ببارق، و(9.2) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(4.0) ملم في النماص.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم (7.2) ملم في مطار القصيم، و(7.0) ملم في الفوارة ببريدة، و(5.0) ملم في محطة القطار بالقصيم ودخنة في الرس. كما سجلت منطقة الشرقية (5.2) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و(0.6) ملم في الرفيعة بالقرية العليا. فيما سجّلت منطقة الرياض (1.0) ملم في المجمعة، و(0.8) ملم في محمية الملك عبد العزيز بالرياض، و(0.7) ملم في شقراء، وسجلت منطقة حائل (2.0) ملم في الجثياثة ببقعاء، و(1.0) ملم في السعيرة بالشنان.

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