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%7 انخفاض بلاغات أعراض الأدوية

11/25/2024 2:51:30 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت بلاغات 54 من المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة 30.770 بلاغًا للأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر أكتوبر الماضي، وتصدر مسشتفى القوات المسلحة بخميس مشيط البلاغات المقدمة بـ37%، والتي فاقت بلاغات 41 مستشفى ومركزًا صحيًا، في وقت حصدت 3 مستشفيات ممثلة في: مستشفيات الولادة والأطفال، وصوير العام، ومستشفى البكيرية العام، أقل مستشفيات المملكة بلاغات ببلاغ وحيد لكل منهما.
7 % انخفاض
كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء لشهر أكتوبر الماضي، انخفاض بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية 7%، حيث بلغت إجمالي البلاغات المقدمة 30.770 ألف بلاغ، مقارنة ببلاغات شهر سبتمبر التي بلغت 32.926 ألف بلاغات، واستحوذ مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بلاغات أعراض الأدوية الجانبية، بإجمالي 11.476 ألف بلاغ بـ37%، وحل مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ثانيا، بإجمالي 9103 بلاغات بـ30%، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ثالثا، بإجمالي 2907 بلاغات بـ9%، ومدينة الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 2501 بلاغ بـ8%، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران خامسًا، بإجمالي 2017 بلاغا بـ7%، ومستشفى القوات المسلحة بالشمالية حفر الباطن سادسًا، بإجمالي 1116 بلاغًا بـ4%.
الأقل بلاغات
تساوت مستشفيات الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى صوير العام، ومستشفى البكيرية العام، كأقل المستشفيات بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية ببلاغ وحيد لكل منهما، وسجل المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع، والجبيل الصناعية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ومستشفى الرس العام، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث تساوت ثانيًا بتقديم بلاغين اثنين لكل منهم، وتساوى مستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى محمد الدوسري بالخبر ثالثًا بتقديم 3 بلاغات لكل منهما، وحلت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، والمستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج، ومركز الأمير فيصل بن بندر للأورام ببريدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر رابعًا بتقديم 4 بلاغات لكل منهم، وحل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خامسا بتقديم 5 بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية.
أعراض جانبية
%7 انخفاض بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية
30.770 ألف بلاغات أعراض الأدوية الجانبية
54 مستشفى ومركزًا صحيًا قدمت البلاغات
بلاغات مستشفى خميس مشيط تفوق بلاغات 41 مستشفى
3 مستشفيات الأقل بلاغات مقدمة
%37 بلاغات خميس مشيط
أكثر المستشفيات بلاغات
القوات المسلحة بخميس مشيط: 37%
القوات المسلحة بجدة: 30%
مدينة سلطان الطبية العسكرية بالرياض: 9%
مدينة سلطان للقوات المسلحة بالمدينة: 8%
الملك فهد الطبي العسكري بالظهران: 7%
القوات المسلحة بحفر الباطن: 4%

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