مجموعة فاين الصحية القابضة تحقق رقماً قياسياً جديداً في سرعة إنتاج المناديل الورقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى
المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل مصنع النخيل للصناعات الورقية في أبو ظبي التابع لها رقماً
قياسياً جديداً لأعلى
معدل إنتاج للمناديل الورقية خلال 24 ساعة، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة
بتطوير قدراتها الإنتاجية وإرساء معايير جديدة في القطاع.
وسجل مصنع
النخيل رقماً قياسياً بسرعة إنتاجية بلغت 2,225
متراً من الورق في الدقيقة على مدار 25 دقيقة متواصلة، متجاوزاً بذلك الرقم
القياسي السابق الذي سجله العام الماضي بواقع 2,222 متراً في الدقيقة، والذي دخلت على
إثره المجموعة في موسوعة غينيس العالمية، وقد ساهم ذلك في زيادة الإنتاج اليومي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 255 طناً،
وهو أحد أعلى معدلات إنتاج المناديل الورقية المسجل في يوم واحد.
وأنتج مصنع النخيل 2,623,738 متراً خلال 24 ساعة من المناديل عالية الجودة في
العام الماضي، وارتفع الرقم هذا العام إلى 2,626,229 متراً مع كفاءة إجمالية
للمعدات بنسبة 98.5% ومتوسط وزن 18 جراماً لكل متر مربع من الورق.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال معن الطبري، الرئيس
التنفيذي لسلسلة التوريد لدى مجموعة فاين: "يمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية على مستوى الإنتاج، وأنا فخور بفريق مصنع
النخيل بقيادة سمير مسعود على تجاوزه الرقم القياسي السابق لأعلى معدل إنتاج خلال
24 ساعة. نتمتع بمكانة رائدة في القطاع، ونواصل سعينا للارتقاء به مدفوعين بالتزامنا في تحقيق التميز
والابتكار".
هذا وتتمتع مجموعة فاين الصحية القابضة بتاريخ
عريق يمتد لأكثر من 65 عاماً، حيث تشتهر بمنتجاتها المتنوعة والحائزة على العديد
من الجوائز، والتي تشمل المناديل المعقمة وحفاضات الأطفال وكبار السن والمكملات
الغذائية الطبيعية وغيرها.
وحصدت المجموعة باقة متنوعة من الشهادات والجوائز، بما
فيها شهادة التميز في الاستدامة البيئية من شركة "تشب – CHEP"، المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة التوريد،
بالإضافة إلى التصنيف الفضي من شركة "إيكوفاديس – EcoVadis".
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