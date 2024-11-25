مجموعة فاين الصحية القابضة تحقق رقماً قياسياً جديداً في سرعة إنتاج المناديل الورقية

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل النخيل للصناعات الورقية في أبو ظبي التابع لها رقماً قياسياً جديداً لأعلى معدل إنتاج للمناديل الورقية خلال 24 ساعة، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير قدراتها الإنتاجية وإرساء معايير جديدة في القطاع.



وسجل مصنع النخيل رقماً قياسياً بسرعة إنتاجية بلغت 2,225 متراً من الورق في الدقيقة على مدار 25 دقيقة متواصلة، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله العام الماضي بواقع 2,222 متراً في الدقيقة، والذي دخلت على إثره المجموعة في موسوعة غينيس العالمية، وقد ساهم ذلك في زيادة الإنتاج اليومي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 255 طناً، وهو أحد أعلى معدلات إنتاج المناديل الورقية المسجل في يوم واحد.



وأنتج مصنع النخيل 2,623,738 متراً خلال 24 ساعة من المناديل عالية الجودة في العام الماضي، وارتفع الرقم هذا العام إلى 2,626,229 متراً مع كفاءة إجمالية للمعدات بنسبة 98.5% ومتوسط وزن 18 جراماً لكل متر مربع من الورق.



وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال معن الطبري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد لدى مجموعة فاين: "يمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية على مستوى الإنتاج، وأنا فخور بفريق مصنع النخيل بقيادة سمير مسعود على تجاوزه الرقم القياسي السابق لأعلى معدل إنتاج خلال 24 ساعة. نتمتع بمكانة رائدة في القطاع، ونواصل سعينا للارتقاء به مدفوعين بالتزامنا في تحقيق التميز والابتكار".



هذا وتتمتع مجموعة فاين الصحية القابضة بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 65 عاماً، حيث تشتهر بمنتجاتها المتنوعة والحائزة على العديد من الجوائز، والتي تشمل المناديل المعقمة وحفاضات الأطفال وكبار السن والمكملات الغذائية الطبيعية وغيرها.

وحصدت المجموعة باقة متنوعة من الشهادات والجوائز، بما فيها شهادة التميز في الاستدامة البيئية من شركة "تشب – CHEP"، المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة التوريد، بالإضافة إلى التصنيف الفضي من شركة "إيكوفاديس – EcoVadis".