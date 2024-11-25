إجراءات حكومية لتسريع إدخال المركبات الكهربائية

أعلنت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية إصدار الموافقات الخاصة بإدخال المركبات الكهربائية المودعة في المناطق الحرة أو المخزنة في (البوندد)، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض الضريبة على هذه المركبات.



وقالت الزهير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الإجراءات تتضمن التنسيق مع مراكز الفحص المعتمدة من قبل المؤسسة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمركبات تتطلب الفحص، إضافة إلى تسريع عملية قبول واعتماد مراكز الفحص التي استوفت شروط ومتطلبات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة.



وأوضحت أن المؤسسة عملت على تمديد فترة قبول كتب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية المفحوصة من 12/9/2024 ولغاية 31/12/2024 دون الحاجة لإعادة فحصها، بالإضافة إلى تعزير الكادر الفني العامل على دراسة وإصدار الموافقات على المركبات الكهربائية.



وأشارت إلى أن المؤسسة أنجزت أتمتة خدمة استقبال طلبات الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.



وأكدت أن كوادر المؤسسة مؤهلة للتعامل باحترافية مع الأوضاع الحالية والمتوقعة لخدمة قطاع المركبات الكهربائية، بما يواكب قرارات مجلس الوزراء، وأن الفريق يعمل خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي لدراسة طلبات الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / دائرة الترخيص لضمان تطبيق التسهيلات دون أي تأخير.



ولفتت إلى أن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي أصدرتها المؤسسة وتشرف على تطبيقها، تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.



وأوضحت أن التعليمات احتوت على بنود تتعلّق بالسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة المستعملة في حال اجتيازها لاشتراطات وفحوصات عديدة تجريها مراكز يتمّ اعتمادها من قبل المؤسسة، بعد تلبيتها لاشتراطات ومتطلبات إدارية وفنيّة تضمن صحّة ودقّة الفحوصات وحقوق المستهلكين.