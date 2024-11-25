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الديماغوجية في عصر البيانات: إشاعات المستشفى الرقمي

11/25/2024 2:50:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزة العكاليك







شهد العصر الرقمي تطوراً مذهلاً في أدوات التأثير والتلاعب بالرأي العام، حيث أصبحت البيانات والمعلومات الرقمية قوة هائلة تشكل ساحة المعركة الجديدة في صراعات النفوذ والتأثير. ففي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد عليها كمصدر للأخبار والمعلومات، برزت أسئلة حول مدى استغلال هذه المنصات لأغراض سياسية وتجارية، وهل يمثل هذا الاستغلال تطوراً حديثاً للديماغوجية التقليدية؟
الديماغوجية التقليدية كانت تعتمد على الخطاب العاطفي والإغراءات الوهمية لإقناع الجماهير، وكانت تقتصر على نطاق جغرافي محدود. أما الديماغوجية الرقمية، فتعمل على مستوى أوسع بكثير، وتستغل قدرات التكنولوجيا الحديثة لتحليل سلوك المستخدمين وتقديم محتوى مخصص لهم بدقة متناهية.
فمنصات التواصل الاجتماعي تعتمد على خوارزميات معقدة لتحليل سلوك المستخدمين وتقديم المحتوى الذي يرجح أن يجذب انتباههم. هذه الخوارزميات تجمع بيانات هائلة حول تفضيلات المستخدمين، اهتماماتهم، علاقاتهم الاجتماعية، وسلوكهم عبر الإنترنت.
فتحليل الخوارزميات يساهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدم من خلال عرض محتوى يتناسب مع اهتماماته. ويساعد في رصد التوجهات والآراء السائدة بين المستخدمين. ويمكن للمعلومات المستقاة من تحليل البيانات أن تساعد في تحسين خدمات المنصة وتطويرها.
إلا أن لهذا التحليل أوجه استغلال تؤدي إلى أضرار لا يمكن حصرها والسيطرة عليها فمن الممكن أن تساهم في بناء فقاعات معلوماتية: فيمكن للخوارزميات أن تساهم في بناء فقاعات معلوماتية حيث يعرض للمستخدمين فقط المحتوى الذي يتفق مع آرائهم، مما يعزز الانقسامات الاجتماعية ويصعَب الحوار البناء.
كما يمكن استغلال هذه البيانات لتوجيه الرأي العام نحو مواقف معينة أو دعم أجندات سياسية معينة. أو لنشر الأخبار الكاذبة فيمكن للخوارزميات أن تساعد في نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات بسرعة وفعالية أكبر.
وهناك مئات الأمثلة من الواقع العملي كالتسويق المستهدف: حيث تستخدم الشركات تحليل البيانات لتقديم إعلانات مخصصة لكل مستخدم، مما يزيد من فعالية الحملات التسويقية. كما تستخدم هذه التحليلات للتلاعب بالرأي العام: فهناك أدلة على أن بعض الجهات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام في العديد من البلدان.
وعلى المستوى المحلي هناك العديد من الأمثلة لمثل هذا الاستغلال كما حدث عندما قامت وزارة التربية بتوزيع وجبات مدرسية على الطلبة تحتوي على حبوب فيتامينات حيث ظهرت العديد من التحليلات الاجتماعية التي تفترض أن هذه الفيتامينات هي لغايات تحديد النسل ولم يظهر أي دليل علمي على ذلك إلا أنها مجرد إشاعة ظهرت وتدحرجت لكبر وتصبح ما يشبه الحقيقة على مستوى الوطن.
كما ظهرت إشاعة أخرى تتعلق بالمستشفى الرقمي الذي تعمل على إنشائه وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي من خلال تمويل إماراتي حيث تم تجاهل الهدف والغاية من التحول الرقمي للخدمات الصحية وابتداع إشاعة جديدة تقوم على أن الشركة المنفذة تهدف الى بيع بيانات الأردنيين إلى الكيان الصهيوني.
ولا بد هنا من النظر بتحليل ما تم تداوله حيث أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها لمثل هذه الأغراض تترافق مع التزامات بالحفاظ على سرية البيانات وكيفية التعامل معها وتحليلها ومن مسموح له الاطلاع عليها ومدة تخزينها؛ ولم يظهر أي دليل من قبل من روجوا لهذه الإشاعة على ما تم الترويج له إلا فقط اسغلال الرأي العام والعاطفة والموقف من الكيان المحتل، وأن هذه الشراكة والتمويل من الجانب الإماراتي هي فقط لتسريب بيانات الأردنيين.
وأما الحصول على بيانات الأردنيين فأود أن أشير هنا إلى أن أجهزة الهاتف الذكية التي في أيدينا ونتعامل معها كل يوم ودقيقة هي أكبر جامع بيانات عن حامليها وبطريقة مجانية دون الحاجة إلى دفع ملايين الدولارات للحصول عليها وبموافقة والإرادة الحرة لحامليها؛ فوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي على هواتفنا على اختلاف أنواعها تجمع مختلف أنواع البيانات بشكل مجاني وبموافقة المستخدمين وتحللها وتبيعها للأطراف المهتمة.
فمن مواقع الشراء والأماكن التي يزورها الشخص إلى عدد نبضات القلب وحركة العين والمزاج اليومي بناء على الحالة النفسية من خلال تقاسيم الوجه للشخص إلى عادات الإنفاق وأماكن الإنفاق؛ تقدم تحليلا شاملا عن سلوك الفرد وأسلوب حياته اليومية والعامة دون الحاجة إلى إنفاق مئات الملايين في شراكات بين دول للحصول على هذه المعلومات وللتأكد من هذه البيانات التي يتم جمعها يستطيع أي مستخدم لهذه التطبيقات أو الأجهزه الذكية الرجوع إلى تاريخ المواقع التي زارها أو أنفق عليها أو تصفحها أو عدد نبضات القلب أو المسافه التي قطعها في يوم أو وقت معين من خلال هاتفه والذي ينقلها إلى مزود خدمات التطبيقات لتحليلها وبيعها.
وعليه يمكن القول إن تحليل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي يمثل تطوراً نوعياً للديماغوجية التقليدية، حيث يوفر أدوات أكثر دقة وفعالية للتأثير على الرأي العام. فبدلاً من الاعتماد على الخطاب العاطفي العام، يمكن للديماغوجية الرقمية استهداف الأفراد بشكل مباشر وتقديم رسائل مخصصة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
إن تحليل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي يمثل تحدياً كبيراً للمجتمعات الديمقراطية، حيث يهدد بتقويض الحوار البناء والتشكيك في مصداقية المعلومات. ويجب على الحكومات والشركات ومنصات التواصل الاجتماعي العمل معاً لتطوير آليات تنظيمية تضمن استخدام البيانات بشكل مسؤول وتمنع استغلالها لأغراض سياسية أو تجارية ضارة. كما يجب على الأفراد أن يكونوا أكثر وعيًا بأساليب التلاعب بالمعلومات وأن يتعلموا كيفية التحقق من صحة الأخبار قبل مشاركتها.
في النهاية، يجب علينا جميعاً أن نكون حذرين من قوة البيانات والذكاء الاصطناعي، وأن نعمل على استخدامها بطريقة تعود بالنفع على المجتمع ككل.

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