%4 تراجع الطلب على رخص النفط ومشتقاته

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

عمان- تراجع عدد الطلبات التي تلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في قطاع النفط ومشتقاته بنسبة تقارب 4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق أحدث البيانات المنشورة، تلقت الهيئة 1356 طلبا حتى نهلية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع 1409 طلبا خلال الفترة ذاتها من 2023 توزعت على مختلف مجالات القطاع.

على المستوى الشهري، بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة في هذا القطاع بأيلول(سبتمبر) الماضي 179 طلبا، قبلت منها 177 طليا ورفضت الأخرى لعدم مطابقتها أحدها كان يخص الحصول على موافقة مبدئية لانشاء وكالة توزيع أسطوانات غاز مسال، الآخر لإقامة محطات محروقات.

أما الطلبات التي تم قبولها فتوزعت ما بين إصدار تراخيص وتصاريح لأول مرة منها 129 لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال مركزي و 8 لاستيراد مادة الفحم البترولي وواحدة لانشاء منشآت وقود صناعي وللحصول على موافقات استيراد خزانات وصهاريخ للغاز البترولي المسال و 18 للحصول على موافقات مبدئية لاستيراد وتصدير زيوت أساس و 3 لاستيراد وتصدير مواد بترولية عبر الترانزيت و 3 رخص لاستيراد مادة النافتا و 9 لاقامة محطات محروقات.

كما شملت هذه الطلبات 3 للحصول على رخص مستودعات أسطوانات غاز بترولي مسال وواحدة لنقل ملكية وكالة غاز.

وتأتي هذه الطلبات من أصل 956 طلبا أجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة في قطاعات عملها كافة والتي تشمل أيضا الكهرباء والطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والعمل الإشعاعي والنووي.

أما خلال الشهر المقابل من العام الماضي فبلغ عدد هذه الطلبات 147 طلبا منها 135 طلبا للحصول على تصاريح ورش لأول مرة شملت 126 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال و3 لإقامة محطات محروقات 2 للحصول على موافقات مبدئية لانشاء وكالات لتوزيع أسطوانات الغاز المسال واحدا لممارسة أنشطة الغاز الطبيعي و 3 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريح غاز بترولي مسال.

واشتملت هذه الطلبات أيضا على 3 طلبات لتجديد رخص سابقة لمستودعات أسطوانات غاز بترولي مسال و 7 أخرى للتنازل عن رخص وتصاريح.

يذكر أن إيرادات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قطاع المشتقات النفطية والغاز الطبيعي ارتفعت العام الماضي، بنسبة تتجاوز 300 % عن العام السابق، حيث بلغ مجموع هذه الإيرادات نحو 5.26 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.23 مليون دينار في العام 2022.