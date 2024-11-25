%4 تراجع الطلب على رخص النفط ومشتقاته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- تراجع عدد الطلبات التي تلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في قطاع النفط ومشتقاته بنسبة تقارب 4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق أحدث البيانات المنشورة، تلقت الهيئة 1356 طلبا حتى نهلية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع 1409 طلبا خلال الفترة ذاتها من 2023 توزعت على مختلف مجالات القطاع.
على المستوى الشهري، بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة في هذا القطاع بأيلول(سبتمبر) الماضي 179 طلبا، قبلت منها 177 طليا ورفضت الأخرى لعدم مطابقتها أحدها كان يخص الحصول على موافقة مبدئية لانشاء وكالة توزيع أسطوانات غاز مسال، الآخر لإقامة محطات محروقات.
أما الطلبات التي تم قبولها فتوزعت ما بين إصدار تراخيص وتصاريح لأول مرة منها 129 لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال مركزي و 8 لاستيراد مادة الفحم البترولي وواحدة لانشاء منشآت وقود صناعي وللحصول على موافقات استيراد خزانات وصهاريخ للغاز البترولي المسال و 18 للحصول على موافقات مبدئية لاستيراد وتصدير زيوت أساس و 3 لاستيراد وتصدير مواد بترولية عبر الترانزيت و 3 رخص لاستيراد مادة النافتا و 9 لاقامة محطات محروقات.
كما شملت هذه الطلبات 3 للحصول على رخص مستودعات أسطوانات غاز بترولي مسال وواحدة لنقل ملكية وكالة غاز.
وتأتي هذه الطلبات من أصل 956 طلبا أجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة في قطاعات عملها كافة والتي تشمل أيضا الكهرباء والطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والعمل الإشعاعي والنووي.
أما خلال الشهر المقابل من العام الماضي فبلغ عدد هذه الطلبات 147 طلبا منها 135 طلبا للحصول على تصاريح ورش لأول مرة شملت 126 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال و3 لإقامة محطات محروقات 2 للحصول على موافقات مبدئية لانشاء وكالات لتوزيع أسطوانات الغاز المسال واحدا لممارسة أنشطة الغاز الطبيعي و 3 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريح غاز بترولي مسال.
واشتملت هذه الطلبات أيضا على 3 طلبات لتجديد رخص سابقة لمستودعات أسطوانات غاز بترولي مسال و 7 أخرى للتنازل عن رخص وتصاريح.
يذكر أن إيرادات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قطاع المشتقات النفطية والغاز الطبيعي ارتفعت العام الماضي، بنسبة تتجاوز 300 % عن العام السابق، حيث بلغ مجموع هذه الإيرادات نحو 5.26 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.23 مليون دينار في العام 2022.
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