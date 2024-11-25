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ترجيح خفض أسعار البنزين ورفع الديزل

11/25/2024 2:50:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- رجح خبراء في قطاع النفط أن ترفع الحكومة أسعار الديزل بمقدار قرش واحد للتر مقابل تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 و95 بمقدار قرش واحد للتر، ضمن تسعيرة الشهر المقبل التي سيتم إقرارها نهاية هذا الشهر.
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز "إن المؤشرات العالمية منذ بداية الشهر الحالي تدل على تراجع في معدل سعر البنزين بنحو 5 إلى 10 فلسات مقابل ارتفاع بذات النسبة في سعر الديزل".
محليا، رأى الفايز أن تعكس الحكومة هذه النسب في أسعار البيع في السوق المحلية إذا التزمت بمبادئ الشفافية في اتخاذ القرارات، أو أن تتجه إلى تثبيت كل الأصناف عند أسعارها الحالية لأسباب تتعلق بتحقيق الإيرادات.
ورفعت الحكومة للشهر الحالي أسعار البنزين بصنفيه والديزل بنسب تراوحت ما
بين0.5 % و3 %، وأبقت على سعر مادتي الكاز والغاز المنزلي، إذ ارتفع سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات وبنسبة 5 % ليصبح 865 فلسا بدلا من 860 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 15 فلسا بنسبة 1.3 % ليصبح 1110 بدلا من 1095 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما ارتفع سعر الديزل إلى 675 فلسا للتر من 655 فلسا بمقدار 20 فلسا للتر أي بنسبة 3 %، فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
من جهته، قال الخبير في شوؤن النفط هاشم عقل "هناك شبه استقرار في أسعار المحروقات منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم الأحد الماضي، إذ بقيت أسعار خام برنت منخفضة عن معدل الشهر الماضي من 2-3 دولار للبرميل وهذا غير مؤثر على أسعار المشتقات النفطية".
لذلك، من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية بحسب عقل، ليشمل ذلك انخفاضا في سعر لتر البنزين بصنفيه بنحو7 فلسات للتر الواحد مقابل رفع ضئيل على سعر لتر الديزل بمقدار5 فلسات.
وقال عقل "الهدوء هو المسيطر على أسواق النفط حاليا بسبب العديد من العوامل العالمية مع تراجع حدة الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفوز ترامب الذي يدعم بقوة التنقيب عن النفط وإلغاء قرارات إدارة بايدن التي تحد من إنتاج النفط وقيود تصدير الغاز".
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي "أسواق النفط ما زالت توفق بين المؤثرات المختفلة على الأسعار سواء المعروض الإضافي المنتظر في الأسواق أو المخاطر الجيوسياسية المستجدة بعد تحديث العقيدة النووية الروسية، واستخدام أوكرانيا أسلحة غربية جديدة لضرب العمق الروسي بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الصيني".
ومن هذه المؤثرات أيضا وفقا للشوبكي المؤشرات على تخفيض إضافي على أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، وأيضا تخفيض الإنتاج الطوعي من "أوبك بلس" الذي يبدأ في كانون ثاني(يناير) المقبل بواقع 180 ألف برميل إضافي يوميا
عالميا، تشير تبعات الأسعار إلى ارتفاع على أسعار الديزل في الآونة الأخيرة وفقا لما أظهرته نشرة بلاتس العالمية بواقع 10 فلسات على كل لتر، مقابل انخفاض على سعر البنزين بصنفيه 90 و95 بنحو 5 فلسات لكل لتر، يرجح أن تنعكس في التسعيرة المحلية الشهر المقبل.
ورأى الشوبكي أن هذه الأسعار ستضيف أعباء على الأسر التي ما زالت تستخدم الديزل للتدفئة مع وجود ضرائب كبيرة تحول دون انخفاض أسعار المحروقات محليا وتخفض من قدرته الشرائية.
وقال "الضريبة الثابتة على أسعار المشتقات النفطية المفروضة منذ 2019 وما زالت سارية للسنة الخامسة على التوالي، تضمن للحكومة إيراد 1.200 مليار دينار سنويا، لكن آثارها الجانبية أكثر من إيجابياتها، إذ أضعفت النمو، وزادت من الأعباء الاقتصادية على المواطنين".
وتبلغ قيمة الضريبة المقطوعة على مشتق البنزين أوكتان 95 ما مقداره 575 فلسا عن كل لتر، وللبنزين أوكتان 90 ما مقداره 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر165 فلسا، علما بأن الضريبة على الكاز تم تجميدها.

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