174 مشروعا رأسماليا جديدا في موازنة 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- رصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2025 ما قيمته 94.191 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة يصل عددها إلى 174 مشروعا.
وأظهر مشروع القانون ضمن توزيع النفقات الرأسمالية الجديدة للعام المقبل تخصيص 76.741 مليون دينار للدوائر الحكومية لتنفيذ 154 مشروعا فيما تم رصد 17.450 مليون دينار للوحدات الحكومية لتنفيذ 20 مشروعا.
ويشار إلى أن إجمالي مخصصات النفقات الرأسمالية المركزية والوحدات الحكومية للعام المقبل بلغ 2.079 مليار دينار وهي تشمل (مشاريع جديدة ومستمرة وقيد التنفيذ).
وبذلك تستحوذ المشاريع الجديدة على ما نسبته 4.7 % فقط من مجموع النفقات الرأسمالية للعام 2025.
وتشمل المشاريع الرأسمالية الجديدة التي سيتم تنفيذها من قبل الدوائر الحكومية رصد 13.764 مليون دينار لصالح وزارة الدفاع، ومنها 12.554 مليون لغايات تحديث وتطوير المنظومة الدفاعية ومليون دينار لغايات الطاقة المتجددة و70 ألف دينار مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة اربد و 50 ألف دينار لغايات مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة في جرش و60 ألف دينار لغايات مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة مادبا و 30 ألفا لغايات تجهيز وتأثيث المباني والمرافق في محافظة العقبة.
كما تم رصد 3.900 مليون دينار للخدمات الطبية الملكية، لغايات مشروع الامير زيد بن الحسن بقيمة900 ألف و 3 ملايين لغايات انشاء منامات الضباط وحضانة مدينة الحسين الطبية.
ورصد 115 ألف دينار لصالح وزارة الداخلية/دائرة الاحوال المدنية والجوزات من أجل صيانة عامة لمبنى مديرية ومكتب احوال وجوازت محافظة عجلون بقيمة 10 آلاف دينار و 50 ألف دينار لغايات انشاء مبنى لمكتب الاحوال المدنية غور الصافي / محافظة الكرك و30 ألف دينار لغايات إنشاء وصيانة وتأهيل وتطوير مبنى الاحوال المدنية في محافظة العقبة و 25 ألف دينار لغايات صيانة مبنى مكتب الاحوال المدنية في الاغوار الشمالية /محافظة اربد.
وتم رصد 70 ألف دينار لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة لصالح مديرية الأمن العام من اجل صيانة وتجهيز قاعة متعددة الاغراض في قيادة امن اقليم الشمال /محافظة اربد بقيمة 50 ألف دينار و 20 ألف دينار لغايات صيانة واضافة مبنى في محافظة معان.
كما تم رصد 85 ألف دينار لصالح وزارة العدل لغايات انشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة الطفيلة بقيمة 75 ألف دينار و10 آلاف لغايات تطوير البنية التحتية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ورصد 1.300 مليون دينار لصالح دائرة قاضي القضاة لغايات انشاء قصر عدل شرعي / مجمع محاكم اربد الشرعية بقيمة 400 ألف دينار و250 ألف دينار لغايات انشاء قصر العدل الشرعي في محافظة اربد و30 ألف دينار و 100 ألف دينار انشاء المباني في محافظة المباني في محافظة المفرق و 100 ألف دينار لغايات المساهمة في انشاء محكمة استئناف شرعية لإقليم الشمال في محافظة جرش و70 ألف دينار لغايات دراسات لإنشاء قصر عدل شرعي لدائرة قاضي القضاة في محافظة البلقاء و50 ألف دينار لغايات انشاء مكمة شرعية-دراسات وتصامييم دائرة القضاة في محافظة الطفيلة فيما تم رصد 400 ألف دينار لغايات رفع كفاءة جهاز القضاء الشرعي.
كما تم رصد 465 ألف دينار لصالح وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية من أجل انشاء وتحسين الطرق والمباني والخدمات للمخيمات في محافظة اربد بقيمة 125 ألف دينار و 140 ألف دينار لغايات انشاء وتحسين الطرق والمباني والخدمات للمخيمات في محافظة جرش و 200 ألف دينار لغايات انشاء وتحسين الطرق والمباني والخدمات للمخيمات في محافظة البلقاء.
ورصد 15.845 مليون دينار لصالح وزارة المالية لغايات استملاكات سكة الحديد بقمية 3 ملايين و 25 ألف دينار لمشاريع ومديرية المالية/محافظة الزرقاء بقيمة و300 ألف دينار لغايات دعم مشاريع المحكمة الدستورية و1 مليون دينار لغايات تطوير الاداء المؤسسي لسلطة اقليم البترا و10 ملايين دينار لغايات تطوير الخدمات لأمانة عمان و100 ألف دينار لغايات تطوير الحديقة السياحية البيئة في محافظة جرش.
وتم رصد 210 آلاف دينار لغايات مشاريع إنتاجية لتمكين المرأة والاسرة- مؤسسة نهر الاردن في محافظة العقبة و335 ألف دينار لغايات دعم مشاريع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و 50 ألف دينار لغايات دعم انشطة ومشاريع مركز زها الثقافي /محافظة العقبة و 135 ألف دينار لغايات دعم انشطة ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة العقبة و65 ألف دينار لغايات دعم انشطة ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة اربد.
كما رصد 15 ألف دينار لغايات انشاء مبنى هيئة شباب كفرسوم / لوء بني كنانة /محافظة اربد و 50 ألف دينار لغايات انشاء مخازن وقاعات متعددة الاغراض تخدم الشباب العاطلين عن العمل / محافظة عجلون و 25 ألف دينار لغايات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية/هيئة شباب كلنا الاردن/محافظة مادبا و 50 ألف دينار لغايات دعم مشاريع الصندق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (مركز سمو الاميرة بسمة) في محافظة معان و 485 ألف دينار لدعم انشطة ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية في محافظة الطفيلة.
ورصد ايضا 100 ألف دينار لدائرة الجمارك العامة لغاية انشاء ساحة للصادرات في العقبة و 150 ألف دينار لصالح دائرة الاراضي والمساحة لغايات المجمعات الاستثمارية /املاك الدولة و 55 ألف دينار لغايات تجهيز وتأهيل مديرية تسجيل الاراضي في محافظة الطفيلة و 5 آلاف دينار لغايات انشاء مباني ومكاتب اراض في محافظة معان فيما تم رصد 10 آلاف دينار لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من اجل صيانة مبنى الدائرة في محافظة عجلون.
كما تم تخصيص 662 ألف دينار لصالح وزارة الصناعة من اجل صيانة وتأهيل مديرة الصناعة في محافظة العقبة بقيمة 50 ألف دينار و 40 ألف دينار لغايات صياني المباني والمرافق في محافظة اربد و20 ألف دينار لدراسة انشاء قبان اعلاف بمحافظة المفرق و250 ألف دينار لغايات تنفيذ استراتيجية وطنية وخريطة طريق لتعزيز الصناعات الهندسية محليا ودوليا و250 ألف دينار لغايات لدعم مراكز الابتكار وتطوير قدرات الصناعات الهندسية في مجال تصميم وتصنيع القطع والمكنات لسلاسل الامداد العالمية و52 ألف دينار لمشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة مادبا.
و100 ألف دينار لصالح وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي 200 ألف دينار لإنشائه مبنى ديوان المحاسبة في محافظة العقبة و 200 ألف دينار لهيئة الخدمات والادارة العامة من اجل منظومة الرقابة والامتثال بقيمة 14 ألف دينار و 100 ألف دينار لمنظومة الدعم الفني والاستشاري و73 ألف دينار لمنظومة تطوير السياسات والمعايير و13 ألف دينار لمنظومة تقييم الكفايات الوظيفية فيما تم رصد 130 ألف دينار للمركز الجغرافي الملكي الاردني لغايات الشبكات المساحية.
كما تم رصد 60 ألف دينار لصالح وزارة السياحة والآثار من اجل تطوير المواقع السياحية في محافظة العقبة بقيمة 25 ألف دينار و35 ألف دينار لغايات انشطة وفعاليات سياحية في محافظة الزرقاء.
ورصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة ايضا 5.592 مليون دينار لصالح وزارة الادارة المحلية من اجل مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الزرقاء بقيمة 640 ألف دينار 2.186 مليون دينار من اجل مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الكرك و300 ألف دينار انشاء مبنى لمجلس المحافظة بالزرقاء 846 ألف دينار من اجل مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة البلقاء و20 ألف دينار لتدريب وتأهيل اعضاء مجلس محافظة العاصمة و 1 مليون دينار لسوق معان التراثي و600 ألف دينار للمخطط الشمولي لمحافظة عجلون.
كما تم رصد 14.894 مليون دينار لصالح وزارة الاشغال العامة من اجل صيانة طريق بغداد الدولي بقيمة 800 ألف دينار و 750 ألف دينار صيانة طريق السلط الدائري و300 ألف دينار لصيانة طريق المطار و 300 ألف دينار لصيانة طريق السلام (عمان-البحر الميت) و1 مليون دينار لغايات شارع السلام (اربد- الاغوار) و500 ألف دينار صيانة الشارع من جسر الرمثا باتجاه مدينة الحسن و 400 ألف دينار لتحسين الطرق القروية في محافظة الزرقاء 3.500 مليون دينار لطريق اربد الدائري و 50 ألف دينار اعادة انشاء موقع الانزلاقات على طريق عمان-جرش.
كما رصد 500 ألف دينار لطريق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و 5 ملايين دينار لطريق عجلون الجديد(TOLL) و 1 مليون دينار لتحسين الطريق الملوطي ضمن محافظتي الكرك والطفيلة و 500 ألف دينار لإنارة طريق الحسا/ الطفيلة و 50 ألف دينار لطريق اربد-عجلون و115 ألف دينار لإنشاء وتحسين الطرق الرئيسية في محافظة البلقاء و 55 ألف دينار لإنشاء وصيانة الطرق الرئيسية بمحافظة معان و50 ألف دينار لصيانة وتأثيث مديرية الاشغال في محافظة البلقاء و 24 ألف دينار لإنشاء وصيانة ابنية حكومية في محافظة مادبا.
ورصد 4.115 مليون دينار لصالح وزارة الزراعة من اجل بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد بقيمة 1.100 مليون دينار
و500 ألف دينار لإنشاء مركز زراعي مركزي و135 ألف دينار من اجل الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية و98 ألف دينار لإنشاء وصيانة وتحديث المرافق والمشاريع الزراعية في محافظة اربد و 237 ألف دينار لانشاء وصيانة والمباني والمرافق الزراعية في محافظة العقبة 1.200 مليون دينار لغايات آبار جمع مياه الأمطار.
و100 ألف دينار للتنمية الريفية وتمكين المرأة و250 ألف دينار لغايات الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون و 300 ألف دينار للحصاد المائي وحفر آبار في محافظة مادبا و 45 ألف دينار لمشاريع تنموية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة و 150 ألف دينار لحاضنة الابتكار الزراعي، فيما تم رصد 15 ألف دينار لمشاريع دعم الجمعيات التعاونية في محافظة جرش.
ومليون دينار لصالح وزارة المياه والري من اجل مشروع الناقل الوطني فيما تم رصد 1.560 مليون دينار لصالح سلطة وادي الأردن من اجل انشاء وصيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء بقيمة 520 ألف دينار و 75 ألف دينار لمشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك و 45 ألف دينار لمشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة و 100 ألف دينار لتأهيل ري الأغوار الجنوبية/المرحلة الثانية و 20 ألف دينار لرفع الكفاءة لمشاغل سلطة وادي الأردن فنوش / لواء دير علا في محافظة البلقاء و 100 ألف لإنشاء حفائر وآبار مختلفة و 700 ألف دينار لسد وادي مدين.
كما رصد 35 ألفا لصالح وزارة البئية من اجل مشاريع بيئية في محافظة جرش بقيمة 10 آلاف دينار و20 ألف دينار لمشاريع بيئية في محافظة الكرك و5 آلاف دينار لدعم المشاريع البيئية في محافظة البلقاء.
وتم رصد 2.347 مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم من اجل إضافة غرف صفية لرياض الأطفال في محافظة الزرقاء بقيمة 75 ألف دينار و 1.772 مليون دينار لتعزيز الاصلاحات الادارية الموجهة بالنتائج في قطاع التعليم و500 ألف دينار لإنشاء وتجهيز مراكز امتحانات الكترونية متخصصة.
و2.330 مليون دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل دعم مشاريع التعليم العالي في محافظة اربد بقيمة 430 ألف دينار و1.100 مليون دينار لدعم مشاريع التعليم العالي في محافظة المفرق و300 ألف دينار لمشاريع تأهيلية في محافظة الزرقاء و500 ألف دينار لإنشاء مبان ومحطة معالجة للمياه العادمة في كلية جرش الجامعية / محافظة جرش.
وبخصوص وزارة الصحة، تم رصد 1.585 مليون دينار لتعزيز الرعاية الصحية الأولية لدعم مشروع التغطية الصحية الشاملة بقيمة 400 ألف دينار و 400 ألف دينار للتوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة في منشآت وزارة الصحة و 400 ألف دينار لتطوير وتحديث مستشفيات البشير (المخطط الشمولي لإدارة مستشفيات البشير) و 25 ألف دينار لإنشاء وصيانة وتحديث وتجهيز المباني والمرافق في محافظة العاصمة و25 ألف دينار لانشاء وتجهيز وتأثيث (مبنى لمديرية صحة الزرقاء) على أرض مستشفى الزرقاء الحكومي القديم/ محافظة الزرقاء
و150 ألف دينار لاستدامة وشراء خدمات مستشفى الايمان الحكومي الجديد في محافظة عجلون و185 ألف دينار لإدامة وصيانة المستشفيات في محافظة العقبة.
أما وزارة التنمية الاجتماعية فرصد لها 1.035 مليون دينار من اجل صيانة المباني والمرافق في محافظة عجلون بقيمة 70 ألف دينار و 55 ألف دينار لدعم الأسر والجمعيات الخيرية في محافظة اربد و15 ألف دينار لصندوق إغاثة وطوارئ / محافظة عجلون و205 آلاف دينار لإنشاء وشراء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة في محافظة العقبة و 550 ألف دينار لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة و 140 ألف دينار لدعم الاتحادات والجمعيات الخيرية في محافظة المفرق.
كما تم رصد 115 ألف دينار لصالح صندوق المعونة الوطنية من اجل صيانة مبنى صندوق المعونة الوطنية/ محافظة عجلون بقيمة 10 الاف دينار و 105 آلاف لمشاريع صندوق المعونة الوطنية في محافظة المفرق فيما تم رصد 50 ألف دينار لتهيئة مدارس نموذجية لذوي الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة/ محافظة اربد.
وبخصوص وزارة العمل، تم رصد 231 ألف دينار من اجل إنشاء وصيانة وتجهيز مشاغل معاهد التدريب المهني في محافظة البلقاء فيما تم رصد 360 ألف دينار لصالح وزارة الثقافة لصندوق دعم الحركة الثقافية والفنية لفيمة 100 ألف دينار و 40 ألف دينار لإنشاء وصيانة المباني والمرافق الثقافية في محافظة اربد و 220 ألف دينار لانشاء وصيانة المرافق الثقافية في محافظة البلقاء.
كما تم رصد 842 ألف دينار لصالح وزارة الشباب من اجل انشاء مراكز وبيوت شبابية في محافظة عجلون بقيمة 120 ألف دينار، و34 ألف دينار لإنشاء وصيانة واضافات مراكز وبيوت ومرافق شبابية في محافظة اربد و 307 آلاف دينار لصيانة مرافق شبابية ورياضية في محافظة المفرق و 60 ألف دينار صيانة مرافق شبابية في محافظة البلقاء و 321 ألف دينار لإنشاء وصيانة وتحديث مرافق رياضية في محافظة مأدبا.
كما تم رصد 230 ألف دينار لصالح هيئة تنظيم النقل البري من اجل مركز انطلاق ووصول جسر الملك حسين بقيمة 200 ألف دينار و 10 آلاف دينار لتطوير البنية التحتية للنقل العام في محافظة عجلون و10 آلاف دينار لتطوير البنية التحتية للنقل العام في محافظة الكرك و 10 آلاف دينار لصيانة وإدامة الخط الحجازي في محافظة المفرق فيما تم رصد 125 ألف دينار لهيئة تنظيم الطيران المدني التفتيش على السلامة والأمن.
كما تم رصد 3.066 لصالح وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لغايات معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة و 734 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة اربد و 50 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة عجلون و 90 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة البلقاء و 210 آلاف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة مادبا و 218 ألف دينار لمشاريع الأوقاف في محافظة العقبة و365 ألف دينار لمشاريع الأوقاف في محافظة جرش و 130 ألف دينار لمشاريع الأوقاف في محافظة الكرك و372 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة الطفيلة و 645 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة العاصمة.
وفيما يخص المشاريع الرأسمالية الجديدة في الوحدات الحكومية تم رصد 5.910 مليون دينار لصالح سلطة المياه من اجل تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون بقيمة 300 ألف دينار و 300 ألف دينار لإعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة إربد و300 ألف دينار لاستبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم و300 ألف دينار لتنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد المائي 300ألف دينار لإعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك و500 ألف دينار لتحديث نظام الديسي/العقبة و 300 ألف دينار لتحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكتة في محافظة جرش و 3 ملايين دينار لتشغيل وصيانة محطة وادي العرب و 600 ألف دينار لمشروع صرف صحي مادبا و10 الاف دينار لتوسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحص.
كما تم رصد 100 ألف دينار للمؤسسة العامة للتطوير الحضري والاسكان لإنشاء مبنى تجاري في مشروع ابو نصير / عمان فيما تم رصد 2.010 لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اجل مشروع اطلاق المها العربي في منطقة رم بقيمة 10 الاف دينار و2 مليون دينار لمعالجة اثمان المياه في العقبة والديسة فيما تم رصد 2 مليون دينار لشركة الكهرباء الوطنية من اجل توسعة محطة مفاتيح "400 ك.ف" لغايات الربط السعودي.
ورصد 500 ألف دينار لصالح شركة مياه الاردن ( مياهنا) من اجل اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة فيما رصد 6.630 مليون دينار لصالح شركة مياه العقبة من اجل تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات بقيمة 6 ملايين دينار و400 ألف دينار لمشاريع صرف صحي متفرقة و200 ألف دينار لحفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه و 30 ألف دينار مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة.
كما تم رصد 300 ألف دينار لصالح المحكمة الدستورية من اجل تعزيز وادامة عمل المحكمة.
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