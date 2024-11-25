174 مشروعا رأسماليا جديدا في موازنة 2025

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- رصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2025 ما قيمته 94.191 مليون دينار لتنفيذ رأسمالية جديدة يصل عددها إلى 174 مشروعا.

وأظهر مشروع القانون ضمن توزيع النفقات الرأسمالية الجديدة للعام المقبل تخصيص 76.741 مليون دينار للدوائر الحكومية لتنفيذ 154 مشروعا فيما تم رصد 17.450 مليون دينار للوحدات الحكومية لتنفيذ 20 مشروعا.

ويشار إلى أن إجمالي مخصصات النفقات الرأسمالية المركزية والوحدات الحكومية للعام المقبل بلغ 2.079 مليار دينار وهي تشمل (مشاريع جديدة ومستمرة وقيد التنفيذ).

وبذلك تستحوذ المشاريع الجديدة على ما نسبته 4.7 % فقط من مجموع النفقات الرأسمالية للعام 2025.

وتشمل المشاريع الرأسمالية الجديدة التي سيتم تنفيذها من قبل الدوائر الحكومية رصد 13.764 مليون دينار لصالح وزارة الدفاع، ومنها 12.554 مليون لغايات تحديث وتطوير المنظومة الدفاعية ومليون دينار لغايات الطاقة المتجددة و70 ألف دينار مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة اربد و 50 ألف دينار لغايات مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة في جرش و60 ألف دينار لغايات مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة مادبا و 30 ألفا لغايات تجهيز وتأثيث المباني والمرافق في محافظة العقبة.

كما تم رصد 3.900 مليون دينار للخدمات الطبية الملكية، لغايات مشروع الامير زيد بن الحسن بقيمة900 ألف و 3 ملايين لغايات انشاء منامات الضباط وحضانة مدينة الحسين الطبية.

ورصد 115 ألف دينار لصالح وزارة الداخلية/دائرة الاحوال المدنية والجوزات من أجل صيانة عامة لمبنى مديرية ومكتب احوال وجوازت محافظة عجلون بقيمة 10 آلاف دينار و 50 ألف دينار لغايات انشاء مبنى لمكتب الاحوال المدنية غور الصافي / محافظة الكرك و30 ألف دينار لغايات إنشاء وصيانة وتأهيل وتطوير مبنى الاحوال المدنية في محافظة العقبة و 25 ألف دينار لغايات صيانة مبنى مكتب الاحوال المدنية في الاغوار الشمالية /محافظة اربد.

وتم رصد 70 ألف دينار لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة لصالح مديرية الأمن العام من اجل صيانة وتجهيز قاعة متعددة الاغراض في قيادة امن اقليم الشمال /محافظة اربد بقيمة 50 ألف دينار و 20 ألف دينار لغايات صيانة واضافة مبنى في محافظة معان.

كما تم رصد 85 ألف دينار لصالح وزارة العدل لغايات انشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة الطفيلة بقيمة 75 ألف دينار و10 آلاف لغايات تطوير البنية التحتية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ورصد 1.300 مليون دينار لصالح دائرة قاضي القضاة لغايات انشاء قصر عدل شرعي / مجمع محاكم اربد الشرعية بقيمة 400 ألف دينار و250 ألف دينار لغايات انشاء قصر العدل الشرعي في محافظة اربد و30 ألف دينار و 100 ألف دينار انشاء المباني في محافظة المباني في محافظة المفرق و 100 ألف دينار لغايات المساهمة في انشاء محكمة استئناف شرعية لإقليم الشمال في محافظة جرش و70 ألف دينار لغايات دراسات لإنشاء قصر عدل شرعي لدائرة قاضي القضاة في محافظة البلقاء و50 ألف دينار لغايات انشاء مكمة شرعية-دراسات وتصامييم دائرة القضاة في محافظة الطفيلة فيما تم رصد 400 ألف دينار لغايات رفع كفاءة جهاز القضاء الشرعي.

كما تم رصد 465 ألف دينار لصالح وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية من أجل انشاء وتحسين الطرق والمباني والخدمات للمخيمات في محافظة اربد بقيمة 125 ألف دينار و 140 ألف دينار لغايات انشاء وتحسين الطرق والمباني والخدمات للمخيمات في محافظة جرش و 200 ألف دينار لغايات انشاء وتحسين الطرق والمباني والخدمات للمخيمات في محافظة البلقاء.

ورصد 15.845 مليون دينار لصالح وزارة المالية لغايات استملاكات سكة الحديد بقمية 3 ملايين و 25 ألف دينار لمشاريع ومديرية المالية/محافظة الزرقاء بقيمة و300 ألف دينار لغايات دعم مشاريع المحكمة الدستورية و1 مليون دينار لغايات تطوير الاداء المؤسسي لسلطة اقليم البترا و10 ملايين دينار لغايات تطوير الخدمات لأمانة عمان و100 ألف دينار لغايات تطوير الحديقة السياحية البيئة في محافظة جرش.

وتم رصد 210 آلاف دينار لغايات مشاريع إنتاجية لتمكين المرأة والاسرة- مؤسسة نهر الاردن في محافظة العقبة و335 ألف دينار لغايات دعم مشاريع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و 50 ألف دينار لغايات دعم انشطة ومشاريع مركز زها الثقافي /محافظة العقبة و 135 ألف دينار لغايات دعم انشطة ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة العقبة و65 ألف دينار لغايات دعم انشطة ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة اربد.

كما رصد 15 ألف دينار لغايات انشاء مبنى هيئة شباب كفرسوم / لوء بني كنانة /محافظة اربد و 50 ألف دينار لغايات انشاء مخازن وقاعات متعددة الاغراض تخدم الشباب العاطلين عن العمل / محافظة عجلون و 25 ألف دينار لغايات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية/هيئة شباب كلنا الاردن/محافظة مادبا و 50 ألف دينار لغايات دعم مشاريع الصندق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (مركز سمو الاميرة بسمة) في محافظة معان و 485 ألف دينار لدعم انشطة ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية في محافظة الطفيلة.

ورصد ايضا 100 ألف دينار لدائرة الجمارك العامة لغاية انشاء ساحة للصادرات في العقبة و 150 ألف دينار لصالح دائرة الاراضي والمساحة لغايات المجمعات الاستثمارية /املاك الدولة و 55 ألف دينار لغايات تجهيز وتأهيل مديرية تسجيل الاراضي في محافظة الطفيلة و 5 آلاف دينار لغايات انشاء مباني ومكاتب اراض في محافظة معان فيما تم رصد 10 آلاف دينار لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من اجل صيانة مبنى الدائرة في محافظة عجلون.

كما تم تخصيص 662 ألف دينار لصالح وزارة الصناعة من اجل صيانة وتأهيل مديرة الصناعة في محافظة العقبة بقيمة 50 ألف دينار و 40 ألف دينار لغايات صياني المباني والمرافق في محافظة اربد و20 ألف دينار لدراسة انشاء قبان اعلاف بمحافظة المفرق و250 ألف دينار لغايات تنفيذ استراتيجية وطنية وخريطة طريق لتعزيز الصناعات الهندسية محليا ودوليا و250 ألف دينار لغايات لدعم مراكز الابتكار وتطوير قدرات الصناعات الهندسية في مجال تصميم وتصنيع القطع والمكنات لسلاسل الامداد العالمية و52 ألف دينار لمشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة مادبا.

و100 ألف دينار لصالح وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي 200 ألف دينار لإنشائه مبنى ديوان المحاسبة في محافظة العقبة و 200 ألف دينار لهيئة الخدمات والادارة العامة من اجل منظومة الرقابة والامتثال بقيمة 14 ألف دينار و 100 ألف دينار لمنظومة الدعم الفني والاستشاري و73 ألف دينار لمنظومة تطوير السياسات والمعايير و13 ألف دينار لمنظومة تقييم الكفايات الوظيفية فيما تم رصد 130 ألف دينار للمركز الجغرافي الملكي الاردني لغايات الشبكات المساحية.

كما تم رصد 60 ألف دينار لصالح وزارة السياحة والآثار من اجل تطوير المواقع السياحية في محافظة العقبة بقيمة 25 ألف دينار و35 ألف دينار لغايات انشطة وفعاليات سياحية في محافظة الزرقاء.

ورصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة ايضا 5.592 مليون دينار لصالح وزارة الادارة المحلية من اجل مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الزرقاء بقيمة 640 ألف دينار 2.186 مليون دينار من اجل مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الكرك و300 ألف دينار انشاء مبنى لمجلس المحافظة بالزرقاء 846 ألف دينار من اجل مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة البلقاء و20 ألف دينار لتدريب وتأهيل اعضاء مجلس محافظة العاصمة و 1 مليون دينار لسوق معان التراثي و600 ألف دينار للمخطط الشمولي لمحافظة عجلون.

كما تم رصد 14.894 مليون دينار لصالح وزارة الاشغال العامة من اجل صيانة طريق بغداد الدولي بقيمة 800 ألف دينار و 750 ألف دينار صيانة طريق السلط الدائري و300 ألف دينار لصيانة طريق المطار و 300 ألف دينار لصيانة طريق السلام (عمان-البحر الميت) و1 مليون دينار لغايات شارع السلام (اربد- الاغوار) و500 ألف دينار صيانة الشارع من جسر الرمثا باتجاه مدينة الحسن و 400 ألف دينار لتحسين الطرق القروية في محافظة الزرقاء 3.500 مليون دينار لطريق اربد الدائري و 50 ألف دينار اعادة انشاء موقع الانزلاقات على طريق عمان-جرش.

كما رصد 500 ألف دينار لطريق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و 5 ملايين دينار لطريق عجلون الجديد(TOLL) و 1 مليون دينار لتحسين الطريق الملوطي ضمن محافظتي الكرك والطفيلة و 500 ألف دينار لإنارة طريق الحسا/ الطفيلة و 50 ألف دينار لطريق اربد-عجلون و115 ألف دينار لإنشاء وتحسين الطرق الرئيسية في محافظة البلقاء و 55 ألف دينار لإنشاء وصيانة الطرق الرئيسية بمحافظة معان و50 ألف دينار لصيانة وتأثيث مديرية الاشغال في محافظة البلقاء و 24 ألف دينار لإنشاء وصيانة ابنية حكومية في محافظة مادبا.

ورصد 4.115 مليون دينار لصالح وزارة الزراعة من اجل بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد بقيمة 1.100 مليون دينار

و500 ألف دينار لإنشاء مركز زراعي مركزي و135 ألف دينار من اجل الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية و98 ألف دينار لإنشاء وصيانة وتحديث المرافق والمشاريع الزراعية في محافظة اربد و 237 ألف دينار لانشاء وصيانة والمباني والمرافق الزراعية في محافظة العقبة 1.200 مليون دينار لغايات آبار جمع مياه الأمطار.

و100 ألف دينار للتنمية الريفية وتمكين المرأة و250 ألف دينار لغايات الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون و 300 ألف دينار للحصاد المائي وحفر آبار في محافظة مادبا و 45 ألف دينار لمشاريع تنموية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة و 150 ألف دينار لحاضنة الابتكار الزراعي، فيما تم رصد 15 ألف دينار لمشاريع دعم الجمعيات التعاونية في محافظة جرش.

ومليون دينار لصالح وزارة المياه والري من اجل مشروع الناقل الوطني فيما تم رصد 1.560 مليون دينار لصالح سلطة وادي الأردن من اجل انشاء وصيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء بقيمة 520 ألف دينار و 75 ألف دينار لمشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك و 45 ألف دينار لمشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة و 100 ألف دينار لتأهيل ري الأغوار الجنوبية/المرحلة الثانية و 20 ألف دينار لرفع الكفاءة لمشاغل سلطة وادي الأردن فنوش / لواء دير علا في محافظة البلقاء و 100 ألف لإنشاء حفائر وآبار مختلفة و 700 ألف دينار لسد وادي مدين.

كما رصد 35 ألفا لصالح وزارة البئية من اجل مشاريع بيئية في محافظة جرش بقيمة 10 آلاف دينار و20 ألف دينار لمشاريع بيئية في محافظة الكرك و5 آلاف دينار لدعم المشاريع البيئية في محافظة البلقاء.

وتم رصد 2.347 مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم من اجل إضافة غرف صفية لرياض الأطفال في محافظة الزرقاء بقيمة 75 ألف دينار و 1.772 مليون دينار لتعزيز الاصلاحات الادارية الموجهة بالنتائج في قطاع التعليم و500 ألف دينار لإنشاء وتجهيز مراكز امتحانات الكترونية متخصصة.

و2.330 مليون دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل دعم مشاريع التعليم العالي في محافظة اربد بقيمة 430 ألف دينار و1.100 مليون دينار لدعم مشاريع التعليم العالي في محافظة المفرق و300 ألف دينار لمشاريع تأهيلية في محافظة الزرقاء و500 ألف دينار لإنشاء مبان ومحطة معالجة للمياه العادمة في كلية جرش الجامعية / محافظة جرش.

وبخصوص وزارة الصحة، تم رصد 1.585 مليون دينار لتعزيز الرعاية الصحية الأولية لدعم مشروع التغطية الصحية الشاملة بقيمة 400 ألف دينار و 400 ألف دينار للتوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة في منشآت وزارة الصحة و 400 ألف دينار لتطوير وتحديث مستشفيات البشير (المخطط الشمولي لإدارة مستشفيات البشير) و 25 ألف دينار لإنشاء وصيانة وتحديث وتجهيز المباني والمرافق في محافظة العاصمة و25 ألف دينار لانشاء وتجهيز وتأثيث (مبنى لمديرية صحة الزرقاء) على أرض مستشفى الزرقاء الحكومي القديم/ محافظة الزرقاء

و150 ألف دينار لاستدامة وشراء خدمات مستشفى الايمان الحكومي الجديد في محافظة عجلون و185 ألف دينار لإدامة وصيانة المستشفيات في محافظة العقبة.

أما وزارة التنمية الاجتماعية فرصد لها 1.035 مليون دينار من اجل صيانة المباني والمرافق في محافظة عجلون بقيمة 70 ألف دينار و 55 ألف دينار لدعم الأسر والجمعيات الخيرية في محافظة اربد و15 ألف دينار لصندوق إغاثة وطوارئ / محافظة عجلون و205 آلاف دينار لإنشاء وشراء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة في محافظة العقبة و 550 ألف دينار لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة و 140 ألف دينار لدعم الاتحادات والجمعيات الخيرية في محافظة المفرق.

كما تم رصد 115 ألف دينار لصالح صندوق المعونة الوطنية من اجل صيانة مبنى صندوق المعونة الوطنية/ محافظة عجلون بقيمة 10 الاف دينار و 105 آلاف لمشاريع صندوق المعونة الوطنية في محافظة المفرق فيما تم رصد 50 ألف دينار لتهيئة مدارس نموذجية لذوي الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة/ محافظة اربد.

وبخصوص وزارة العمل، تم رصد 231 ألف دينار من اجل إنشاء وصيانة وتجهيز مشاغل معاهد التدريب المهني في محافظة البلقاء فيما تم رصد 360 ألف دينار لصالح وزارة الثقافة لصندوق دعم الحركة الثقافية والفنية لفيمة 100 ألف دينار و 40 ألف دينار لإنشاء وصيانة المباني والمرافق الثقافية في محافظة اربد و 220 ألف دينار لانشاء وصيانة المرافق الثقافية في محافظة البلقاء.

كما تم رصد 842 ألف دينار لصالح وزارة الشباب من اجل انشاء مراكز وبيوت شبابية في محافظة عجلون بقيمة 120 ألف دينار، و34 ألف دينار لإنشاء وصيانة واضافات مراكز وبيوت ومرافق شبابية في محافظة اربد و 307 آلاف دينار لصيانة مرافق شبابية ورياضية في محافظة المفرق و 60 ألف دينار صيانة مرافق شبابية في محافظة البلقاء و 321 ألف دينار لإنشاء وصيانة وتحديث مرافق رياضية في محافظة مأدبا.

كما تم رصد 230 ألف دينار لصالح هيئة تنظيم النقل البري من اجل مركز انطلاق ووصول جسر الملك حسين بقيمة 200 ألف دينار و 10 آلاف دينار لتطوير البنية التحتية للنقل العام في محافظة عجلون و10 آلاف دينار لتطوير البنية التحتية للنقل العام في محافظة الكرك و 10 آلاف دينار لصيانة وإدامة الخط الحجازي في محافظة المفرق فيما تم رصد 125 ألف دينار لهيئة تنظيم الطيران المدني التفتيش على السلامة والأمن.

كما تم رصد 3.066 لصالح وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لغايات معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة و 734 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة اربد و 50 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة عجلون و 90 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة البلقاء و 210 آلاف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة مادبا و 218 ألف دينار لمشاريع الأوقاف في محافظة العقبة و365 ألف دينار لمشاريع الأوقاف في محافظة جرش و 130 ألف دينار لمشاريع الأوقاف في محافظة الكرك و372 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة الطفيلة و 645 ألف دينار لمشاريع الاوقاف في محافظة العاصمة.

وفيما يخص المشاريع الرأسمالية الجديدة في الوحدات الحكومية تم رصد 5.910 مليون دينار لصالح سلطة المياه من اجل تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون بقيمة 300 ألف دينار و 300 ألف دينار لإعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة إربد و300 ألف دينار لاستبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم و300 ألف دينار لتنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد المائي 300ألف دينار لإعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك و500 ألف دينار لتحديث نظام الديسي/العقبة و 300 ألف دينار لتحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكتة في محافظة جرش و 3 ملايين دينار لتشغيل وصيانة محطة وادي العرب و 600 ألف دينار لمشروع صرف صحي مادبا و10 الاف دينار لتوسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحص.

كما تم رصد 100 ألف دينار للمؤسسة العامة للتطوير الحضري والاسكان لإنشاء مبنى تجاري في مشروع ابو نصير / عمان فيما تم رصد 2.010 لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اجل مشروع اطلاق المها العربي في منطقة رم بقيمة 10 الاف دينار و2 مليون دينار لمعالجة اثمان المياه في العقبة والديسة فيما تم رصد 2 مليون دينار لشركة الكهرباء الوطنية من اجل توسعة محطة مفاتيح "400 ك.ف" لغايات الربط السعودي.

ورصد 500 ألف دينار لصالح شركة مياه الاردن ( مياهنا) من اجل اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة فيما رصد 6.630 مليون دينار لصالح شركة مياه العقبة من اجل تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات بقيمة 6 ملايين دينار و400 ألف دينار لمشاريع صرف صحي متفرقة و200 ألف دينار لحفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه و 30 ألف دينار مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة.

كما تم رصد 300 ألف دينار لصالح المحكمة الدستورية من اجل تعزيز وادامة عمل المحكمة.





