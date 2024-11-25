العقبة يتجه لتعيين الظاهر مدربا لفريق الكرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
تتجه النية لدى إدارة نادي شباب العقبة لتعيين المدرب رائد الظاهر، مديرا فنيا لفريق الكرة، للمباريات المتبقية من مرحلة الذهاب بدوري المحترفين، في حال عدم تراجع المدير الفني السابق رائد الداود عن استقالته.
الداود يقدم استقالته من تدريب شباب العقبة
وبحثت إدارة النادي، أمس، خلال اجتماعها، موضوع استقالة الداود في المقام الأول، فيما وضعت خيار تعيين الظاهر مكانه حال عدم موافقة الداود العدول عن الاستقالة والتمسك بها، بعد 11 عاما قضاها مديرا فنيا للفريق.
وكان الظاهر المدرب المساعد للمدير الفني السابق رائد الداود في الفترات الماضية، وتسعى إدارة النادي لمنحه الفرصة في المباراتين المتبقيتين من بطولة دوري المحترفين أمام الجزيرة والحسين إربد، والتفكير لاحقا بمسألة تعيين مدرب آخر بين مرحلتي الذهاب والإياب أو الاستمرار معه.
وقدم الداود، الجمعة الماضية، استقالته التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، نتيجة الضغط الذي تعرض له لغياب الدعم المالي من الإدارة تجاه اللاعبين، علما بأنه يقود الفريق بدوري المحترفين منذ أول موسم له بين الكبار 2017-2018، إضافة إلى مواسم سابقة في مختلف الدرجات.
وتغيب لاعبو فريق شباب العقبة عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية، نظرا لعدم منحهم مستحقاتهم المالية منذ بداية الموسم، حيث تم إعطاء اللاعبين راتب شهر واحد، مقابل عدم صرف أي مستحقات لهم خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ويحتل شباب العقبة المركز الثاني عشر والأخير على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، بعد 9 مباريات خاضها حتى اللحظة، تمكن من الفوز في لقاء وحيد على السلط بهدفين دون مقابل، والتعادل مع شباب الأردن بهدف لمثله، فيما خسر 7 مباريات أمام الرمثا، الصريح، مغير السرحان، معان، الفيصلي، الأهلي والوحدات.
وتبدو مهمة شباب العقبة في الاستمرار بين الكبار للموسم الثامن على التوالي صعبة، نظير تغيير قانون البطولات المحلية بهبوط 4 فرق من المحترفين لدوري الدرجة الأولى، علما بأنه نافس على البقاء في العديد من المواسم حتى الجولات الأخيرة، فيما كان موسمه الأفضل في العام 2022، حيث احتل المركز الخامس على سلم الترتيب مع نهاية الموسم، وحلوله بمركز الوصافة ببطولة كأس الأردن.
ولن يخوض شباب العقبة مباراة الأسبوع المقبل بدوري المحترفين، نظرا لأن مباراته أمام الحسين إربد الذي يشارك بدوري أبطال آسيا 2، وتم تأجيل اللقاء إلى السابع والعشرين من الشهر المقبل، على أن يلاقي الجزيرة في السابع من الشهر المقبل ضمن الجولة العاشرة.
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