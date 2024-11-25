العقبة يتجه لتعيين الظاهر مدربا لفريق الكرة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

تتجه النية لدى إدارة نادي شباب العقبة لتعيين المدرب رائد الظاهر، مديرا فنيا لفريق الكرة، للمباريات المتبقية من مرحلة الذهاب المحترفين، في حال عدم تراجع المدير الفني السابق رائد الداود عن استقالته.

الداود يقدم استقالته من تدريب شباب العقبة



وبحثت إدارة النادي، أمس، خلال اجتماعها، موضوع استقالة الداود في المقام الأول، فيما وضعت خيار تعيين الظاهر مكانه حال عدم موافقة الداود العدول عن الاستقالة والتمسك بها، بعد 11 عاما قضاها مديرا فنيا للفريق.



وكان الظاهر المدرب المساعد للمدير الفني السابق رائد الداود في الفترات الماضية، وتسعى إدارة النادي لمنحه الفرصة في المباراتين المتبقيتين من بطولة دوري المحترفين أمام الجزيرة والحسين إربد، والتفكير لاحقا بمسألة تعيين مدرب آخر بين مرحلتي الذهاب والإياب أو الاستمرار معه.



وقدم الداود، الجمعة الماضية، استقالته التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، نتيجة الضغط الذي تعرض له لغياب الدعم المالي من الإدارة تجاه اللاعبين، علما بأنه يقود الفريق بدوري المحترفين منذ أول موسم له بين الكبار 2017-2018، إضافة إلى مواسم سابقة في مختلف الدرجات.



وتغيب لاعبو فريق شباب العقبة عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية، نظرا لعدم منحهم مستحقاتهم المالية منذ بداية الموسم، حيث تم إعطاء اللاعبين راتب شهر واحد، مقابل عدم صرف أي مستحقات لهم خلال الأشهر الأربعة الماضية.



ويحتل شباب العقبة المركز الثاني عشر والأخير على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، بعد 9 مباريات خاضها حتى اللحظة، تمكن من الفوز في لقاء وحيد على السلط بهدفين دون مقابل، والتعادل مع شباب الأردن بهدف لمثله، فيما خسر 7 مباريات أمام الرمثا، الصريح، مغير السرحان، معان، الفيصلي، الأهلي والوحدات.



وتبدو مهمة شباب العقبة في الاستمرار بين الكبار للموسم الثامن على التوالي صعبة، نظير تغيير قانون البطولات المحلية بهبوط 4 فرق من المحترفين لدوري الدرجة الأولى، علما بأنه نافس على البقاء في العديد من المواسم حتى الجولات الأخيرة، فيما كان موسمه الأفضل في العام 2022، حيث احتل المركز الخامس على سلم الترتيب مع نهاية الموسم، وحلوله بمركز الوصافة ببطولة كأس الأردن.



ولن يخوض شباب العقبة مباراة الأسبوع المقبل بدوري المحترفين، نظرا لأن مباراته أمام الحسين إربد الذي يشارك بدوري أبطال آسيا 2، وتم تأجيل اللقاء إلى السابع والعشرين من الشهر المقبل، على أن يلاقي الجزيرة في السابع من الشهر المقبل ضمن الجولة العاشرة.