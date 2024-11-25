وقفة احتجاجية سلمية لأندية الثانية أمام مقر اتحاد الكرة - فيديو

نظمت أندية الدرجة الثانية، وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر اتحاد اليوم الإثنين،احتجاجا على قرار تهبيطها إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة.



وكان اتحاد الكرة قرر تهبيط 15 فريق من أندية الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، بداعي رفض هذه الأندية خوض منافسات الدوري، احتجاجا على تقليص مستحقاتها المالية.







ورفضت أندية الدرجة الثانية قرار الاتحاد، ما دفعها لتنظيم العديد من الفعاليات للتعبير عن رفضها للقرار، أخرها تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الاتحاد اليوم، والذي شارك فيه رؤساء الأندية واعضاء من الإدارات وعدد من اللاعبين، أملا في ايصال رسالتهم إلى اصحاب القرار.



وحمل المحتجون يافطات تطالب بانصافهم واعادة النظر بقرار تهبيطهم، مؤكدين في نفس الوقت دعمهم للمنتخب الوطني في مسيرته نحو التأهل للمونديال.