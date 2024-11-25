وقفة احتجاجية سلمية لأندية الثانية أمام مقر اتحاد الكرة - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت أندية الدرجة الثانية، وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر اتحاد كرة القدم اليوم الإثنين،احتجاجا على قرار تهبيطها إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة.
وكان اتحاد الكرة قرر تهبيط 15 فريق من أندية الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، بداعي رفض هذه الأندية خوض منافسات الدوري، احتجاجا على تقليص مستحقاتها المالية.
ورفضت أندية الدرجة الثانية قرار الاتحاد، ما دفعها لتنظيم العديد من الفعاليات للتعبير عن رفضها للقرار، أخرها تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الاتحاد اليوم، والذي شارك فيه رؤساء الأندية واعضاء من الإدارات وعدد من اللاعبين، أملا في ايصال رسالتهم إلى اصحاب القرار.
وحمل المحتجون يافطات تطالب بانصافهم واعادة النظر بقرار تهبيطهم، مؤكدين في نفس الوقت دعمهم للمنتخب الوطني في مسيرته نحو التأهل للمونديال.
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