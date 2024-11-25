ميسي ينافس رونالدو بمشروع جديد

يبدو أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، قرر دخول معترك جديد ينافس فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.



ويتنافس الثنائي دائمًا على تحطيم الأرقام القياسية داخل الملعب سواء مع الفرق التي ارتدوا قمصانها على مدار مشواريهما أو مع منتخبات بلديهما.



ووفقًا لما ذكره موقع "sportskeeda" فإن يستعد لإطلاق دراجة تحمل اسمه وعلامته التجارية خلال العام القادم 2025.

كان النجم البالغ من العمر 37 عامًا قد تلقى في العام 2015 دراجة Team Sky Pinarello Dogma F8 وقميصًا للفريق يحمل اسمه ورقم قميصه وعلم الأرجنتين من السير ديف بريلسفورد، المدير الحالي لفريقي INEOS ومانشستر يونايتد لسباقات الدراجات.



ويستعد ميسي، الفائز بثماني كرات ذهبية، لإطلاق دراجته الخاصة والتي من المتوقع أن تتراوح تكلفتها بين 10,000 و15,000 يورو، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع أحد أشهر راكبي الدراجات في العالم.



وسينافس ميسي نظيره "الدون" في عالم رجال الأعمال، حيث يشتهر نجم النصر السعودي بأعماله الخاصة وامتلاكه العديد من العلامات التجارية للملابس أو الفنادق حول العالم، وهو ملعب جديد يبدو أن ميسي قرر اقتحامه مع اقتراب مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة من النهاية.

يذكر أن بعض لاعبي كرة القدم البارزين، سواء الحاليين أو المعتزلين، كانوا على ارتباط برياضة ركوب الدراجات، مثل زميل ميسي السابق في برشلونة بويان كركيتش، بالإضافة إلى اللاعبين المعتزلين ديفيد سيلفا وفابيو كانافارو.



أما عن ميسي، مهاجم إنتر ميامي، والذي يُعتبر على نطاق واسع واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، فقد انضم إلى ناديه الحالي الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان بعد مسيرة استمرت لما يقرب من عقدين في كرة القدم الأوروبية.