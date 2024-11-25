ميسي ينافس رونالدو بمشروع جديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدو أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، قرر دخول معترك جديد ينافس فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
ويتنافس الثنائي دائمًا على تحطيم الأرقام القياسية داخل الملعب سواء مع الفرق التي ارتدوا قمصانها على مدار مشواريهما أو مع منتخبات بلديهما.
ووفقًا لما ذكره موقع "sportskeeda" فإن ميسي يستعد لإطلاق دراجة تحمل اسمه وعلامته التجارية خلال العام القادم 2025.
كان النجم البالغ من العمر 37 عامًا قد تلقى في العام 2015 دراجة Team Sky Pinarello Dogma F8 وقميصًا للفريق يحمل اسمه ورقم قميصه وعلم الأرجنتين من السير ديف بريلسفورد، المدير الحالي لفريقي INEOS ومانشستر يونايتد لسباقات الدراجات.
ويستعد ميسي، الفائز بثماني كرات ذهبية، لإطلاق دراجته الخاصة والتي من المتوقع أن تتراوح تكلفتها بين 10,000 و15,000 يورو، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع أحد أشهر راكبي الدراجات في العالم.
وسينافس ميسي نظيره "الدون" في عالم رجال الأعمال، حيث يشتهر نجم النصر السعودي بأعماله الخاصة وامتلاكه العديد من العلامات التجارية للملابس أو الفنادق حول العالم، وهو ملعب جديد يبدو أن ميسي قرر اقتحامه مع اقتراب مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة من النهاية.
يذكر أن بعض لاعبي كرة القدم البارزين، سواء الحاليين أو المعتزلين، كانوا على ارتباط برياضة ركوب الدراجات، مثل زميل ميسي السابق في برشلونة بويان كركيتش، بالإضافة إلى اللاعبين المعتزلين ديفيد سيلفا وفابيو كانافارو.
أما عن ميسي، مهاجم إنتر ميامي، والذي يُعتبر على نطاق واسع واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، فقد انضم إلى ناديه الحالي الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان بعد مسيرة استمرت لما يقرب من عقدين في كرة القدم الأوروبية.
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