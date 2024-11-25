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سعادة: الدوري البحريني متطور.. ومهمة النشامى ليست صعبة

11/25/2024 2:50:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - أكد لاعب فريق المحرق البحريني إبراهيم سعادة، أن الدوري البحريني يتطور بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مبينا أن المسابقة تضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين سواء المحليين أو الأجانب.
وبين سعادة في حديثه لـ "الغد"، أن الدوري البحريني لا يقل شأنا عن بقية الدوريات العربية والخليجية، من حيث قوة المنافسة على اللقب والمستويات الفنية، مفيدا بأن الكرة البحرينية دائما ما تتمتع بحضور مميز على الصعيدين الآسيوي والخليجي، وأن نتائج منتخب البحرين في التصفيات المونديالية حاليا دليل على ذلك.
وأضاف: "نجحنا في خطف صدارة الترتيب مؤخرا، بالفوز على أحد المرشحين لحصد اللقب وبطل النسختين الماضيتين فريق الخالدية، وحافظنا على سجلنا خاليا من الهزائم، وهذا الفوز منحنا دفعة معنوية للاستمرار بقمة الترتيب حتى نهاية الموسم، وأعتقد أن اللعب في الدوري البحريني منحني تجربة وخبرة جيدتين".
وذكر سعادة أن عدم مشاركة المحرق خارجيا بالبطولات الآسيوية أو الخليجية هذا الموسم، يضع الفريق بعيدا عن ضغوطات اللعب في الخارج والسفر والإرهاق، وأن التركيز يبقى على اللقب المحلي، أملا بالتتويج وإعادة اللقب لخزائن النادي الغائب في المواسم الستة الماضية.
ويطمح سعادة (24 عاما)، إلى التتويج مجددا بالألقاب الخارجية، بعد أن حصل في الموسم الماضي على لقب دوري الدرجة الثانية القطري برفقة الخور، موضحا أن الظروف مهيأة لتحقيق اللقب، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها النادي، إذ إنه النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري البحريني بواقع 35 مرة". واستطرد: "دائما ما يتمتع الدوري البحريني بحضور اللاعب الأردني، ولم ننس تتويج المحرق قبل 3 أعوام بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، وتألق اللاعبين محمود مرضي ونور الدين الروابدة بتلك البطولة، إلى جانب تواجد 4 لاعبين أردنيين آخرين مع 4 فرق مختلفة".
ويضم الدوري البحريني أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين المحترفين بالخارج، من خلال تواجد 5 منهم مع 5 فرق مختلفة، وهم إلى جانب سعادة، كل من: نزار الرشدان مع الخالدية، سند جعارة مع الحد، فارس غطاشة مع الرفاع الشرقي وعصام سميري مع المنامة، فيما غادر أنس العوضات مؤخرا فريق النجمة لأسباب خاصة.
وبدوره، كشف سعادة أن مهمة المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم ليست صعبة، وأن آمال "النشامى" في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه ما تزال قائمة، مؤكدا أن الجيل الحالي لن يدع الفرصة الحالية تمر من دون أن يواصل النجاحات ويسجل إنجازا تاريخيا آخر.
وتابع: "نعلم أننا فقدنا 4 نقاط مهمة في التجمع الأخير بعد التعادل أمام العراق والكويت، ولكن الحصول على نقاط خارج الديار لا يعد أمرا سيئا، وتنتظرنا 4 مباريات مهمة في التجمعين المقبلين، وسنحاول عدم التفريط بأي نقطة كي نضمن التأهل بشكل مباشر لكأس العالم، ولا نفكر حاليا بالمنافسة على المراكز المؤهلة للملحق الآسيوي".
ولفت سعادة إلى أن اتحاد الكرة والمدرب جمال سلامي يقدمان كل ما يمكن للاعبين من أجل التأهل لكأس العالم، وأنه وزملاؤه اللاعبون يطمحون إلى استثمار هذه الثقة، وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، الذي يحتاج إلى التركيز بصورة مضاعفة بالفترة المقبلة، متمنيا من الجماهير الأردنية استمرار الوقوف مع اللاعبين ودعمهم، وعدم المبالغة في الانتقادات بحقهم أملا بتصحيح المسار لاحقا. ومن الجدير بالذكر، أن سعادة بدأ مسيرته مع نادي الوحدات، قبل تمثيل الجزيرة والحسين إربد على الصعيد المحلي لاحقا، فيما لعب مع الزوراء العراقي في العام 2023، قبل أن ينضم إلى الخور القطري الموسم الماضي، علما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأردني عن العام 2022.

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