سعادة: الدوري البحريني متطور.. ومهمة النشامى ليست صعبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أكد لاعب
فريق المحرق البحريني إبراهيم سعادة، أن الدوري
البحريني يتطور بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مبينا أن المسابقة تضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين سواء المحليين أو الأجانب.
وبين سعادة في حديثه لـ "الغد"، أن الدوري البحريني لا يقل شأنا عن بقية الدوريات العربية والخليجية، من حيث قوة المنافسة على اللقب والمستويات الفنية، مفيدا بأن الكرة البحرينية دائما ما تتمتع بحضور مميز على الصعيدين الآسيوي والخليجي، وأن نتائج منتخب
البحرين في التصفيات المونديالية حاليا دليل على ذلك.
وأضاف: "نجحنا في خطف صدارة الترتيب مؤخرا، بالفوز على أحد المرشحين لحصد اللقب وبطل النسختين الماضيتين فريق الخالدية، وحافظنا على سجلنا خاليا من الهزائم، وهذا الفوز منحنا دفعة معنوية للاستمرار بقمة الترتيب حتى نهاية الموسم، وأعتقد أن اللعب في الدوري البحريني منحني تجربة وخبرة جيدتين".
وذكر سعادة أن عدم مشاركة المحرق خارجيا بالبطولات الآسيوية أو الخليجية هذا الموسم، يضع الفريق بعيدا عن ضغوطات اللعب في الخارج والسفر والإرهاق، وأن التركيز يبقى على اللقب المحلي، أملا بالتتويج وإعادة اللقب لخزائن النادي الغائب في المواسم الستة الماضية.
ويطمح سعادة (24 عاما)، إلى التتويج مجددا بالألقاب الخارجية، بعد أن حصل في الموسم الماضي على لقب دوري الدرجة الثانية القطري برفقة الخور، موضحا أن الظروف مهيأة لتحقيق اللقب، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها النادي، إذ إنه النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري البحريني بواقع 35 مرة". واستطرد: "دائما ما يتمتع الدوري البحريني بحضور اللاعب الأردني، ولم ننس تتويج المحرق قبل 3 أعوام بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، وتألق اللاعبين محمود مرضي ونور الدين الروابدة بتلك البطولة، إلى جانب تواجد 4 لاعبين أردنيين آخرين مع 4 فرق مختلفة".
ويضم الدوري البحريني أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين المحترفين بالخارج، من خلال تواجد 5 منهم مع 5 فرق مختلفة، وهم إلى جانب سعادة، كل من: نزار الرشدان مع الخالدية، سند جعارة مع الحد، فارس غطاشة مع الرفاع الشرقي وعصام سميري مع المنامة، فيما غادر أنس العوضات مؤخرا فريق النجمة لأسباب خاصة.
وبدوره، كشف سعادة أن مهمة المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم ليست صعبة، وأن آمال "النشامى" في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه ما تزال قائمة، مؤكدا أن الجيل الحالي لن يدع الفرصة الحالية تمر من دون أن يواصل النجاحات ويسجل إنجازا تاريخيا آخر.
وتابع: "نعلم أننا فقدنا 4 نقاط مهمة في التجمع الأخير بعد التعادل أمام العراق والكويت، ولكن الحصول على نقاط خارج الديار لا يعد أمرا سيئا، وتنتظرنا 4 مباريات مهمة في التجمعين المقبلين، وسنحاول عدم التفريط بأي نقطة كي نضمن التأهل بشكل مباشر لكأس العالم، ولا نفكر حاليا بالمنافسة على المراكز المؤهلة للملحق الآسيوي".
ولفت سعادة إلى أن اتحاد الكرة والمدرب جمال سلامي يقدمان كل ما يمكن للاعبين من أجل التأهل لكأس العالم، وأنه وزملاؤه اللاعبون يطمحون إلى استثمار هذه الثقة، وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، الذي يحتاج إلى التركيز بصورة مضاعفة بالفترة المقبلة، متمنيا من الجماهير الأردنية استمرار الوقوف مع اللاعبين ودعمهم، وعدم المبالغة في الانتقادات بحقهم أملا بتصحيح المسار لاحقا. ومن الجدير بالذكر، أن سعادة بدأ مسيرته مع نادي الوحدات، قبل تمثيل الجزيرة والحسين إربد على الصعيد المحلي لاحقا، فيما لعب مع الزوراء العراقي في العام 2023، قبل أن ينضم إلى الخور القطري الموسم الماضي، علما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأردني عن العام 2022.
MENAFN25112024000072011014ID1108924213
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.