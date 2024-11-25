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شباب أهلي دبي يكتفي بتدريب واحد في عمان استعدادا للقاء الحسين إربد

11/25/2024 2:50:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – فضل المدير الفني لفريق شباب أهلي دبي، البرتغالي باولو سوزا ، الوصول لعمان قبل يوم واحد فقط من المواجهة المرتقبة مع فريق الحسين إربد والمقررة عند الساعة السابعة من مساء غد على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
وفضل مدرب شباب أهلي دبي مواصلة التدريبات بمدينة دبي والاكتفاء بجرعة تدريبية واحدة في عمان، تقام على ملعب المباراة بعد وصول بعثة الفريق اليوم.
ويختتم فريق الحسين إربد اليوم تحضيراته للمواجهة الصعبة، حيث يرسم مديره الفني جواو موتا من خلال الجرعة التدريبية التي يخوضها الفريق على ملعب اللقاء، طريقة وأسلوب اللعب ويختار الكتيبة التي سيبدأ بها“ الأصفر” المباراة، ويسعى الحسين إلى حصد الفوز وحسم تأهله رسميا للدور الثاني وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في البطولة الآسيوية والتوغل بصدارة المجموعة التي يتزعمها حاليا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وخاض الحسين مساء أمس وجبة تدريبية على ملعب الكرامة، بعدما فشلت المحاولات في تأمين ملعب البترا لإقامة الجرعة التي شهدت مشاركة اللاعبين كافة، باستثناء الحارس يزيد أبو ليلى الذي تعرض لكسر في الفك خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وهدافه عارف الحاج الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، والسنغالي عبد العزيز انداي الذي يغيب بسبب الإصابة.
وأظهر لاعبو الفريق معنويات عالية وإصرار على تحصيل نقاط اللقاء، خصوصا في ظل الجاهزية الفنية والبدنية العالية، في ظل النتائج الإيجابية التي سجلها“الأصفر” في المواجهات محليا وآسيويا، إضافة إلى الراحة النفسية التي يعيشها الفريق والخيارات الفنية المتنوعة التي يمتلكها موتا والقادرة على تعويض الغيابات المؤثرة.
وحرص موتا من خلال المعسكر المغلق للفريق في أحد فنادق العاصمة، على الاجتماع باللاعبين ومراجعة مباريات فريق شباب أهلي دبي لدراسة نقاط القوة والضعف عند الفريق الإماراتي الذي يملك خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين المميزين.
في السياق ذاته، يعقد عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاجتماع التنسيقي والفني للمباراة بفندق اللاند مارك، ويليه عند الساعة الرابعة عصرا المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب فريق الحسين جواو موتا ولاعب في الفريق، فيما يعقد المؤتمر الصحفي لمدرب فريق شباب أهلي دبي عند الساعة السابعة مساء.

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