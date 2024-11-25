شباب أهلي دبي يكتفي بتدريب واحد في عمان استعدادا للقاء الحسين إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – فضل المدير الفني لفريق شباب أهلي دبي، البرتغالي باولو سوزا ، الوصول لعمان قبل يوم واحد فقط من المواجهة المرتقبة مع فريق الحسين إربد والمقررة عند الساعة السابعة من مساء غد على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
وفضل مدرب شباب أهلي دبي مواصلة التدريبات بمدينة دبي والاكتفاء بجرعة تدريبية واحدة في عمان، تقام على ملعب المباراة بعد وصول بعثة الفريق اليوم.
ويختتم فريق الحسين إربد اليوم تحضيراته للمواجهة الصعبة، حيث يرسم مديره الفني جواو موتا من خلال الجرعة التدريبية التي يخوضها الفريق على ملعب اللقاء، طريقة وأسلوب اللعب ويختار الكتيبة التي سيبدأ بها“ الأصفر” المباراة، ويسعى الحسين إلى حصد الفوز وحسم تأهله رسميا للدور الثاني وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في البطولة الآسيوية والتوغل بصدارة المجموعة التي يتزعمها حاليا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وخاض الحسين مساء أمس وجبة تدريبية على ملعب الكرامة، بعدما فشلت المحاولات في تأمين ملعب البترا لإقامة الجرعة التي شهدت مشاركة اللاعبين كافة، باستثناء الحارس يزيد أبو ليلى الذي تعرض لكسر في الفك خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وهدافه عارف الحاج الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، والسنغالي عبد العزيز انداي الذي يغيب بسبب الإصابة.
وأظهر لاعبو الفريق معنويات عالية وإصرار على تحصيل نقاط اللقاء، خصوصا في ظل الجاهزية الفنية والبدنية العالية، في ظل النتائج الإيجابية التي سجلها“الأصفر” في المواجهات محليا وآسيويا، إضافة إلى الراحة النفسية التي يعيشها الفريق والخيارات الفنية المتنوعة التي يمتلكها موتا والقادرة على تعويض الغيابات المؤثرة.
وحرص موتا من خلال المعسكر المغلق للفريق في أحد فنادق العاصمة، على الاجتماع باللاعبين ومراجعة مباريات فريق شباب أهلي دبي لدراسة نقاط القوة والضعف عند الفريق الإماراتي الذي يملك خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين المميزين.
في السياق ذاته، يعقد عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاجتماع التنسيقي والفني للمباراة بفندق اللاند مارك، ويليه عند الساعة الرابعة عصرا المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب فريق الحسين جواو موتا ولاعب في الفريق، فيما يعقد المؤتمر الصحفي لمدرب فريق شباب أهلي دبي عند الساعة السابعة مساء.
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