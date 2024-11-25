الوحدات يبحث عن التأهل المبكر أمام سباهان في أبطال آسيا 2

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يبحث فريق الوحدات لكرة القدم
عن بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2، عندما يلتقي نظيره سباهان أصفهان الإيراني اليوم، عند الساعة السابعة مساء على ستاد حمد الكبير في النادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.
ويتطلع الوحدات للحسم المبكر وعدم الانتظار حتى الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول للمسابقة، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز، حيث ستمنح له نقطة واحدة بطاقة التأهل للدور الثاني بغض النظر عن نتيجته في المباراة الأخيرة.
وتقام عند الساعة الخامسة مساء المواجهة الأولى بالمجموعة ضمن الجولة ذاتها، وتجمع الشارقة الإماراتي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مع استقلال دوشنبه الطاجكي صاحب المركز الرابع والأخير بدون نقاط، على ستاد الشارقة.
ويحتل الوحدات صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على سباهان أصفهان (2-1)، وتعادله مع الشارقة (2-2)، وتغلبه على استقلال دوشنبه ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها (1-0)، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في مجموعته.
ولن تكون مهمة الوحدات سهلة في التأهل للدور الثاني، نظرا لعودة سباهان للمنافسة، وامتلاكه هو الآخر فرصة للظفر بإحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة، حيث يسعى“الأخضر” لخدمة نفسه من خلال تحقيق نتيجة إيجابية، فيما ستجعله الخسارة مطالبا بتحقيق الفوز على الشارقة في اللقاء الأخير، حال فوز الأخير أيضا اليوم.
وخاض الوحدات 3 جلسات تدريبية منذ وصوله الدوحة السبت الماضي، آخرها أمس على ملعب اللقاء، حيث ركز المدير الفني رأفت علي، على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس الذي يتصدر الدوري الإيراني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، مع التأكيد بأن نتيجة مباراة الذهاب ليست مقياسا، في ظل تغيير الجهاز الفني في الفريق الإيراني بإبعاد البرتغالي جوزيه مورايس، الذي تلقى الخسارة في لقاء الذهاب وسط أداء متواضع لفريقه.
وتأمل جماهير“الأخضر” أن يستعيد الفريق عافيته بعد خسارته مؤخرا نهائي مسابقة درع الاتحاد، وأن يواصل مسيرته القوية في البطولة الآسيوية، معولا في اللقاء على هداف الفريق والبطولة حتى الآن المهاجم السنغالي أوسينو سيزار، والذي سجل 4 أهداف في المباريات الأربع الماضية.
ويجد الوحدات نفسه أمام فرصة مثالية للابتعاد عن ضغط اللعب في الجولة الأخيرة، حيث يعتمد رأفت علي في المباريات الآسيوية على أسلوب الدفاع المحكم وإيقاف عناصر القوة الهجومية للمنافسين، والاعتماد على سرعة التحول للهجوم وإمكانيات لاعبيه الفردية في الأمام، واستثمار الفرص وتحويلها لأهداف.
ويملك الوحدات في قائمته عددا من الأسماء القادرة على تقديم الإضافة والخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن أوراق المدرب أصبحت واضحة في المباريات الرسمية الأخيرة، من خلال الاعتماد بتشكيلته الأساسية على كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مصطفى كمال، محمود شوكت، أوسينو سيزار، عامر جاموس، مهند سمرين وبهاء فيصل، مع توفر أسماء مميزة على دكة البدلاء مثل إبراهيم صبرة وصالح راتب.
وفي الطرف المقابل، يدخل سباهان أصفهان اللقاء وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء سواه، من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل للدور الثاني، حيث يملك 6 نقاط في رصيده، وفي حال خسارته وفوز الشارقة بالتوقيت ذاته، فإنه سيغادر البطولة من الدور الأول.
وحقق سباهان نتيجة إيجابية الجولة الماضية عندما تغلب على الشارقة في قطر بنتيجة 3-1، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بخوض مبارياته البيتية خارج الديار نتيجة الظروف الراهنة في المنطقة.
ويعول المدير الفني لفريق سباهان هوجو ميجيل بيريرا دي ألميدا، في قائمته الأساسية على كل من بايام نيازماند، حسين غودارزي، أريا يوسفي، أمين حزباوي، محمد دانشيقار، بريان دابو، مهدي لاموشيتاراجي، محمد كريمي، محمد مهدي، ستيفن نزونزي وكفايه رضائي.
ويخوض الوحدات مواجهته الأخيرة في الدور الأول بملاقاة الشارقة على أرضية ستاد عمان الدولي يوم الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما يلتقي باليوم نفسه فريق استقلال دوشنبه على ملعبه بنظيره سباهان أصفهان.
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