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الوحدات يبحث عن التأهل المبكر أمام سباهان في أبطال آسيا 2

11/25/2024 2:50:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يبحث فريق الوحدات لكرة القدم عن بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2، عندما يلتقي نظيره سباهان أصفهان الإيراني اليوم، عند الساعة السابعة مساء على ستاد حمد الكبير في النادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.
ويتطلع الوحدات للحسم المبكر وعدم الانتظار حتى الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول للمسابقة، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز، حيث ستمنح له نقطة واحدة بطاقة التأهل للدور الثاني بغض النظر عن نتيجته في المباراة الأخيرة.
وتقام عند الساعة الخامسة مساء المواجهة الأولى بالمجموعة ضمن الجولة ذاتها، وتجمع الشارقة الإماراتي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مع استقلال دوشنبه الطاجكي صاحب المركز الرابع والأخير بدون نقاط، على ستاد الشارقة.
ويحتل الوحدات صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على سباهان أصفهان (2-1)، وتعادله مع الشارقة (2-2)، وتغلبه على استقلال دوشنبه ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها (1-0)، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في مجموعته.
ولن تكون مهمة الوحدات سهلة في التأهل للدور الثاني، نظرا لعودة سباهان للمنافسة، وامتلاكه هو الآخر فرصة للظفر بإحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة، حيث يسعى“الأخضر” لخدمة نفسه من خلال تحقيق نتيجة إيجابية، فيما ستجعله الخسارة مطالبا بتحقيق الفوز على الشارقة في اللقاء الأخير، حال فوز الأخير أيضا اليوم.
وخاض الوحدات 3 جلسات تدريبية منذ وصوله الدوحة السبت الماضي، آخرها أمس على ملعب اللقاء، حيث ركز المدير الفني رأفت علي، على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس الذي يتصدر الدوري الإيراني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، مع التأكيد بأن نتيجة مباراة الذهاب ليست مقياسا، في ظل تغيير الجهاز الفني في الفريق الإيراني بإبعاد البرتغالي جوزيه مورايس، الذي تلقى الخسارة في لقاء الذهاب وسط أداء متواضع لفريقه.
وتأمل جماهير“الأخضر” أن يستعيد الفريق عافيته بعد خسارته مؤخرا نهائي مسابقة درع الاتحاد، وأن يواصل مسيرته القوية في البطولة الآسيوية، معولا في اللقاء على هداف الفريق والبطولة حتى الآن المهاجم السنغالي أوسينو سيزار، والذي سجل 4 أهداف في المباريات الأربع الماضية.
ويجد الوحدات نفسه أمام فرصة مثالية للابتعاد عن ضغط اللعب في الجولة الأخيرة، حيث يعتمد رأفت علي في المباريات الآسيوية على أسلوب الدفاع المحكم وإيقاف عناصر القوة الهجومية للمنافسين، والاعتماد على سرعة التحول للهجوم وإمكانيات لاعبيه الفردية في الأمام، واستثمار الفرص وتحويلها لأهداف.
ويملك الوحدات في قائمته عددا من الأسماء القادرة على تقديم الإضافة والخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن أوراق المدرب أصبحت واضحة في المباريات الرسمية الأخيرة، من خلال الاعتماد بتشكيلته الأساسية على كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مصطفى كمال، محمود شوكت، أوسينو سيزار، عامر جاموس، مهند سمرين وبهاء فيصل، مع توفر أسماء مميزة على دكة البدلاء مثل إبراهيم صبرة وصالح راتب.
وفي الطرف المقابل، يدخل سباهان أصفهان اللقاء وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء سواه، من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل للدور الثاني، حيث يملك 6 نقاط في رصيده، وفي حال خسارته وفوز الشارقة بالتوقيت ذاته، فإنه سيغادر البطولة من الدور الأول.
وحقق سباهان نتيجة إيجابية الجولة الماضية عندما تغلب على الشارقة في قطر بنتيجة 3-1، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بخوض مبارياته البيتية خارج الديار نتيجة الظروف الراهنة في المنطقة.
ويعول المدير الفني لفريق سباهان هوجو ميجيل بيريرا دي ألميدا، في قائمته الأساسية على كل من بايام نيازماند، حسين غودارزي، أريا يوسفي، أمين حزباوي، محمد دانشيقار، بريان دابو، مهدي لاموشيتاراجي، محمد كريمي، محمد مهدي، ستيفن نزونزي وكفايه رضائي.
ويخوض الوحدات مواجهته الأخيرة في الدور الأول بملاقاة الشارقة على أرضية ستاد عمان الدولي يوم الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما يلتقي باليوم نفسه فريق استقلال دوشنبه على ملعبه بنظيره سباهان أصفهان.

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