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صقور الأردن يحلق إلى نهائيات آسيا من بوابة المنتخب الفلسطيني

11/25/2024 2:50:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - حجز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مقعده في نهائيات كأس آسيا لكرة السلة للمرة الـ17 في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة 87-81 (النصف الأول 48-34)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ختام مشواره في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا (جدة 2025).
وانفرد“صقور الأردن” في صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 8 نقاط (العلامة الكاملة)، وتأتي السعودية ثانية برصيد 5 نقاط والعراق ثالثة برصيد 4 نقاط، بشكل مؤقت، بانتظار أن يكون المنتخبان قد التقيا في وقت متأخر من أمس، فيما استقرت فلسطين في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وينص نظام التصفيات، على أن تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام 2025.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة منتخبي السعودية والعراق لحساب النافذة الثالثة، حيث يستقبل السعودية يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، قبل أن يحل ضيفا على العراق في العاصمة بغداد يوم 24 من الشهر ذاته.
الأردن 87 فلسطين 81
 جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على خبرات المجنس دار تاكر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب لاعب الإرتكاز العملاق أحمد الدويري، فيما كان المدير الفني للمنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس يعتمد على الخماسي، المجنس الأميركي برايان هالمس وإلياس مرعي وتامر حبش وجمال ميالي وصلاح حلواني.
وجاءت بداية المباراة قوية ومتكافئة على الجانب الهجومي بين لاعبي المنتخبين، حيث تنوعت خيارات التسجيل من المسافات كافة، ليتقدم“صقور الأردن” بفارق سلة في الفترة الأولى (24-22)، قبل أن يفرض لاعبو المنتخب الوطني إيقاع لعبهم على المباراة من فترتها الثانية، فكان الدويري وتاكر وفريدي والهندي وعباس يصطادون سلة المنتخب الفلسطيني من المحاور كافة، مع انحصار خيارات المضيف بالتسجيل عبر فرديات محترفه برايان هالمس وجمال ميالي، ليعزز المنتخب الوطني تقدمه في نتيجة النصف الأول (48-34) بعدما حسم الفترة الثانية (24-12).
وجاءت أرقام النصف الأول لتؤكد تفوق المنتخب الوطني في التسجيل من المسافات كافة، حيث بلغت نسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 61.11 % مقابل 59.09 % لفلسطين، و38.46 % من خارج القوس مقابل 22.22 %، و50 % من خط الرميات الحرة مقابل 33.33 %، وبلغ معدل التسجيل العام للمنتخب الوطني 51.6 % مقابل 48.4 %.
واستهل تاكر وأبو حواس وعباس التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثالثة بثلاث سلات متتالية من الاختراقات الهجومية، ليطلب مدرب المنتخب الفلسطيني وقتا مستقطعا لمعالجة الخلل، ليسجل معه حبش نقطة من رمية حرة، فيما كان الدويري يسجل من“دنك عنيف” مع ثلاثيات دقيقة لتاكر وأبو حواس عززت من تقدم المنتخب الوطني (73-50)، بعدما حسم الفترة الثالثة (25-16).
وعمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى منح لاعبي“البنش” فرصة خوض دقائق لعب أكثر مع بداية الفترة الرابعة، وهو ما منح لاعبي المنتخب الفلسطيني الفرصة لتقليص الفارق وحسم الفترة الأخيرة بفارق كبير مع توهج حبش وميالي والمجنس هالمس في التسجيل من المحاور كافة (31-14)، لكن ذلك لم يمنع المنتخب الوطني من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (87-81).
وبرز أحمد الدويري في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و13 متابعة و7 تمريرات حاسمة وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان المجنس برايان هالمس الأبرز من جانب المنتخب الفلسطيني بتسجيله 35 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 34.

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