صقور الأردن يحلق إلى نهائيات آسيا من بوابة المنتخب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان -
حجز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مقعده في نهائيات كأس آسيا لكرة السلة للمرة الـ17 في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة 87-81 (النصف الأول 48-34)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ختام مشواره في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا (جدة 2025).
وانفرد“صقور الأردن” في صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 8 نقاط (العلامة الكاملة)، وتأتي السعودية ثانية برصيد 5 نقاط والعراق ثالثة برصيد 4 نقاط، بشكل مؤقت، بانتظار أن يكون المنتخبان قد التقيا في وقت متأخر من أمس، فيما استقرت فلسطين في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وينص نظام التصفيات، على أن تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام 2025.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة منتخبي السعودية والعراق لحساب النافذة الثالثة، حيث يستقبل السعودية يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، قبل أن يحل ضيفا على العراق في العاصمة بغداد يوم 24 من الشهر ذاته.
الأردن 87 فلسطين 81
جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على خبرات المجنس دار تاكر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب لاعب الإرتكاز العملاق أحمد الدويري، فيما كان المدير الفني للمنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس يعتمد على الخماسي، المجنس الأميركي برايان هالمس وإلياس مرعي وتامر حبش وجمال ميالي وصلاح حلواني.
وجاءت بداية المباراة قوية ومتكافئة على الجانب الهجومي بين لاعبي المنتخبين، حيث تنوعت خيارات التسجيل من المسافات كافة، ليتقدم“صقور الأردن” بفارق سلة في الفترة الأولى (24-22)، قبل أن يفرض لاعبو المنتخب الوطني إيقاع لعبهم على المباراة من فترتها الثانية، فكان الدويري وتاكر وفريدي والهندي وعباس يصطادون سلة المنتخب الفلسطيني من المحاور كافة، مع انحصار خيارات المضيف بالتسجيل عبر فرديات محترفه برايان هالمس وجمال ميالي، ليعزز المنتخب الوطني تقدمه في نتيجة النصف الأول (48-34) بعدما حسم الفترة الثانية (24-12).
وجاءت أرقام النصف الأول لتؤكد تفوق المنتخب الوطني في التسجيل من المسافات كافة، حيث بلغت نسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 61.11 % مقابل 59.09 % لفلسطين، و38.46 % من خارج القوس مقابل 22.22 %، و50 % من خط الرميات الحرة مقابل 33.33 %، وبلغ معدل التسجيل العام للمنتخب الوطني 51.6 % مقابل 48.4 %.
واستهل تاكر وأبو حواس وعباس التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثالثة بثلاث سلات متتالية من الاختراقات الهجومية، ليطلب مدرب المنتخب الفلسطيني وقتا مستقطعا لمعالجة الخلل، ليسجل معه حبش نقطة من رمية حرة، فيما كان الدويري يسجل من“دنك عنيف” مع ثلاثيات دقيقة لتاكر وأبو حواس عززت من تقدم المنتخب الوطني (73-50)، بعدما حسم الفترة الثالثة (25-16).
وعمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى منح لاعبي“البنش” فرصة خوض دقائق لعب أكثر مع بداية الفترة الرابعة، وهو ما منح لاعبي المنتخب الفلسطيني الفرصة لتقليص الفارق وحسم الفترة الأخيرة بفارق كبير مع توهج حبش وميالي والمجنس هالمس في التسجيل من المحاور كافة (31-14)، لكن ذلك لم يمنع المنتخب الوطني من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (87-81).
وبرز أحمد الدويري في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و13 متابعة و7 تمريرات حاسمة وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان المجنس برايان هالمس الأبرز من جانب المنتخب الفلسطيني بتسجيله 35 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 34.
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