قد تسبب الوفاة.. تحذير من تقبيل الأطفال حديثي الولادة بسبب عدوى خطيرة

حذر طبيب بريطاني من سماح الآباء الجدد لأصدقائهم وأفراد عائلاتهم بتقبيل أطفالهم حديثي الولادة لما عليه من مخاطر تعرض الأطفال لعدوى خطيرة.

ونشر الطبيب الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، كارين راج، مقطعًا على حسابه في مواقع يحذر فيه من خطورة تقبيل الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هذه المعلومة كانت بمثابة مفاجأة لآلاف المتابعين الذين تفاعلوا مع الفيديو.



في نهاية العام الماضي، نشرت مؤسسة خيرية بريطانية تدعى "ذا لولابي تراست" نتيجة استطلاع كشفت أن 54% من الآباء والأمهات الجدد والحوامل "يسمحون لأصدقائهم وعائلاتهم بتقبيل أطفالهم حديثي الولادة، غير مدركين لخطر الإصابة بعدوى خطيرة".

لماذا يُعد تقبيل الطفل حديث الولادة خطرًا على صحته؟

أوضح الأطباء أن الجهاز المناعي للطفل الرضيع لا يكون مكتملا عند ولادته، لذا فإن خطر إصابته بعدوى خطيرة أعلى بكثير.

وهناك درجات للإصابة بفيروس الهربس لدى الرضع، حيث يتعافى معظمهم باستخدام مضادات الفيروسات إذا كان تأثير الفيروس على عيني الطفل أو فمه أو جلده فقط، ولكن إذا أثر الفيروس على أعضاء الطفل الداخلية، فإن العدوى تكون أكثر خطورة ويمكن أن تسبب بالوفاة.



الجدير بالذكر أنه كلما كان الطفل أصغر سناً، كلما كان أكثر عرضة للإصابة بالهربس، خاصةً في الأسابيع الأربعة الأولى بعد الولادة.



كما أن الأطفال حديثي الولادة أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا المعدية من الأطفال الأكبر سناً والبالغين وهم أكثر عرضة بشكل خاص للعدوى بمسببات الأمراض داخل الخلايا (البكتيريا التي يمكن أن تدخل وتعيش داخل خلايا الكائن الحي المضيف)، مثل المكورات العقدية من المجموعة ب (GBS).



وتسبب عدوى العقديات من المجموعة ب عند الأطفال تعفن الدم والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتهابات الدم، لكن غالبًا ما تعيش هذه البكتيريا في الجهاز الهضمي والتناسلي للمضيف دون أن تسبب المرض.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فالأطفال أيضا معرضون للإصابة بعدوى سلالات الإشريكية القولونية غير الضارة للبالغين، مما يسبب لهم الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والإنتان، وكلها يمكن أن تكون لها نتائج خطيرة.



لا ينبغي أن يشعر آباء الأطفال الصغار جدًا بعدم الارتياح لطلبهم من الزائرين تجنب تقبيل أو لمس طفلهم. إذا كان الزائر يهتم حقًا بسلامة الرضيع، فلا ينبغي أن يشعروا بالإهانة من هذا الطلب. ويجب ألا يشعر الوالدان بأنهما يبالغان في رد الفعل. سبوتنيك

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