تطوير وتوسعة محطة مياه نبعة وادي السير بـ 2.2 مليون دينار

رعى المياه والري المهندس رائد ابو السعود، اليوم الاثنين في مكتبه بوزارة المياه والري اتفاقية تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه وادي السير بقيمة 2,269 مليون دينار اردني ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بحضور مديرة مكتب الوكالة الامريكية لورا جونزاليز وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد العوران مع شركة نصر ارشيدات لرفع إنتاجية المحطة من 650 متر مكعب /ساعة الى 750 متر مكعب/ساعة.

وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتأهيل محطات المياه لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية بما يضمن كفاءة وعدالة التزويد المائي .



وبين المهندس رائد أبو السعود أهمية الشراكة الفاعلة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حيث قال (يمثل هذا المشروع خطوة أساسية نحو معالجة التحديات المائية في الأردن وفقاً لالتزامنا بتوفير حلول مستدامة لتحسين إمدادات المياه وجودتها وتقليل استهلاك الطاقة مما يضمن مستقبل أفضل لمواطنينا).

وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الوكالة الامريكية للتنمية USAIDعلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه.

من ناحيته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران بأهمية هذا المشروع، قائلاً: "يعكس هذا المشروع التزامنا المستمر بتقديم حلول مائية فعالة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمعات الأردنية. وبفضل دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نعمل على تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات موثوقة وضمان الموارد المائية للأجيال القادمة."

ويهدف هذا المشروع الهام، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتمويل قدره 3.178 مليون دولار أمريكي ضمن المرحلة الثالثة من سلسلة مشاريع ال FARA، إلى تحديث محطة معالجة مياه وادي السير من خلال استبدال الأنظمة القديمة وبناء بنية تحتية جديدة. وتشتمل أعمال التحديث على تركيب أغشية فائقة الترشيح والكفاءة (Ultrafiltration) وأنظمة التنظيف الكيميائي، وتحديث المضخات والصمامات، وبناء خزان جديد لتخزين المياه الصالحة للشرب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ نظام مراقبة وتحكم متطور (SCADA) لتعزيز التحكم في شبكة تزويد المياه وكفاءة التشغيل.



من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات في محطة معالجة مياه وادي السير إلى زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمحطة بنسبة 18%، أي ما يعادل مليون متر مكعب إضافي عن المستوى الحالي، لتصل القدرة الإجمالية إلى 6.5 مليون متر مكعب سنوياً. كما ستُساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25%، بما يعادل 905 ميجاواط .ساعة سنوياً، مما سيؤدي إلى انخفاض فاتورة الكهرباء بقيمة 85 ألف دينار سنوياً. تسهم هذه التحسينات في تحقيق أهداف الأردن المتعلقة بتعزيز كفاءة الموارد واستدامتها. وعند اكتمال المشروع في كانون الأول 2025، ستعود فوائده بشكل مباشر على حوالي 76,000 مواطن من خلال توفير مياه ذات جودة عالية.

ويسلط توقيع الاتفاقية اليوم الضوء على التعاون المستمر بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة مياهنا في مواجهة التحديات المائية الجسيمة، وتحسين جودة الخدمات، وضمان الإدارة الفعّالة للموارد المائية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في الأردن.