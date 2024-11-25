تطوير وتوسعة محطة مياه نبعة وادي السير بـ 2.2 مليون دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رعى وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، اليوم الاثنين في مكتبه بوزارة المياه والري اتفاقية تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه وادي السير بقيمة 2,269 مليون دينار اردني ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بحضور مديرة مكتب الوكالة الامريكية لورا جونزاليز وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد العوران مع شركة نصر ارشيدات لرفع إنتاجية المحطة من 650 متر مكعب /ساعة الى 750 متر مكعب/ساعة.
وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتأهيل محطات المياه لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية بما يضمن كفاءة وعدالة التزويد المائي .
وبين المهندس رائد أبو السعود أهمية الشراكة الفاعلة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حيث قال (يمثل هذا المشروع خطوة أساسية نحو معالجة التحديات المائية في الأردن وفقاً لالتزامنا بتوفير حلول مستدامة لتحسين إمدادات المياه وجودتها وتقليل استهلاك الطاقة مما يضمن مستقبل أفضل لمواطنينا).
وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الوكالة الامريكية للتنمية USAIDعلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه.
من ناحيته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران بأهمية هذا المشروع، قائلاً: "يعكس هذا المشروع التزامنا المستمر بتقديم حلول مائية فعالة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمعات الأردنية. وبفضل دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نعمل على تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات موثوقة وضمان الموارد المائية للأجيال القادمة."
ويهدف هذا المشروع الهام، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتمويل قدره 3.178 مليون دولار أمريكي ضمن المرحلة الثالثة من سلسلة مشاريع ال FARA، إلى تحديث محطة معالجة مياه وادي السير من خلال استبدال الأنظمة القديمة وبناء بنية تحتية جديدة. وتشتمل أعمال التحديث على تركيب أغشية فائقة الترشيح والكفاءة (Ultrafiltration) وأنظمة التنظيف الكيميائي، وتحديث المضخات والصمامات، وبناء خزان جديد لتخزين المياه الصالحة للشرب.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ نظام مراقبة وتحكم متطور (SCADA) لتعزيز التحكم في شبكة تزويد المياه وكفاءة التشغيل.
من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات في محطة معالجة مياه وادي السير إلى زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمحطة بنسبة 18%، أي ما يعادل مليون متر مكعب إضافي عن المستوى الحالي، لتصل القدرة الإجمالية إلى 6.5 مليون متر مكعب سنوياً. كما ستُساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25%، بما يعادل 905 ميجاواط .ساعة سنوياً، مما سيؤدي إلى انخفاض فاتورة الكهرباء بقيمة 85 ألف دينار سنوياً. تسهم هذه التحسينات في تحقيق أهداف الأردن المتعلقة بتعزيز كفاءة الموارد واستدامتها. وعند اكتمال المشروع في كانون الأول 2025، ستعود فوائده بشكل مباشر على حوالي 76,000 مواطن من خلال توفير مياه ذات جودة عالية.
ويسلط توقيع الاتفاقية اليوم الضوء على التعاون المستمر بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة مياهنا في مواجهة التحديات المائية الجسيمة، وتحسين جودة الخدمات، وضمان الإدارة الفعّالة للموارد المائية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في الأردن.
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