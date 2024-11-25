فتح باب التبرع لتأمين كسوة الشتاء لأهلنا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فتحت الهيئة الخيرية الهاشمية باب التبرع لتأمين كسوة الشتاء للأهل في غزة.
تفاصيل التبرع:
- حساب الهيئة في بنك الاتحاد رقم ايبان:
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
- المحافظ الالكترونية
- خدمة كليك JHCOGAZA
- إي فواتيركم
- من خلال تطبيق طلبات
- موقع الهيئة الإلكتروني:
- مباشرة في مبنى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في خلدا - شارع سعيد بينو، بناية رقم ٤.
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