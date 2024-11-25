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فتح باب التبرع لتأمين كسوة الشتاء لأهلنا في غزة

11/25/2024 2:49:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فتحت الهيئة الخيرية الهاشمية باب التبرع لتأمين كسوة الشتاء للأهل في غزة.

تفاصيل التبرع:

- حساب الهيئة في بنك الاتحاد رقم ايبان:


‏JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06


- المحافظ الالكترونية


- خدمة كليك JHCOGAZA


- إي فواتيركم


- من خلال تطبيق طلبات


- موقع الهيئة الإلكتروني:


- مباشرة في مبنى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في خلدا - شارع سعيد بينو، بناية رقم ٤.


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