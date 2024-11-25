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الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش

11/25/2024 2:49:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفع مجلسا الأعيان والنواب، اليوم الاثنين، رديهما على خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في الثامن عشر من الشهر الجاري بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين.
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في رد المجلس على خطاب العرش، الذي ألقاه في قصر رغدان العامر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إن مجلس الأعيان يصدع بكل مسؤولية وإيجابية للتوجيهات الملكية لتعزيز دور الأحزاب البرامجية ومشاركة المرأة والشباب.

وشدد الفايز على أهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في توفير حياة كريمة للأردنيين وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الإسراع في تحديث القطاع العام، والبناء على الرصيد السياسي والدبلوماسي للأردن وعلاقاته الواسعة مع دول العالم.

وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش على أن مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه، كان مدعاة ثقة وطمأنينة.

وعبر الفايز عن دعم مجلس الأعيان للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك في رعاية المقدسات في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وشدد على السير على خطى جلالة الملك الثابتة ونهج جلالته الأردني الهاشمي القومي، الذي يؤكد وقوف الأردن بكل صلابة في وجه العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسعي الأردن من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذا العدوان الوحشي.

ولفت الفايز إلى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك في الوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة وتقديم المساعدات جوا وبرا إلى القطاع.

وأكد أن خطاب العرش السامي سيكون خطة عمل مجلس الأعيان في الرقابة والتشريع من أجل تسريع الإنجاز، والمضي قدما في مشروع الدولة التحديثي، مشددا على حرص المجلس على بناء علاقات إيجابية مع الحكومة ومجلس النواب، الذي شكل بداية تطبيق مشروع التحديث السياسي.

وجدد الفايز التأكيد على الاعتزاز والفخر بنشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، على جهودهم في الدفاع عن الوطن.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وقوف الشعب والجيش والأجهزة الأمنية صفا واحدا خلف جلالة الملك بعزم وثبات في حماية الأردن والحفاظ على مقدراته.

وأشار إلى أن الأردن يمضي بعزم جلالة الملك وإرادته نحو مشروع التحديث الشامل في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

ولفت الصفدي إلى أن العنوان الدائم لعمل مجلس النواب هو أن "لا أجندة تحت القبة إلا الأردن وخدمة قضايا أمتنا، ولا ولاء، ولا بيعة إلا لعميد آل البيت الأطهار".

وشدد على التزام مجلس النواب بتنفيذ رؤية جلالة الملك في خطاب العرش، من خلال التعاون مع الحكومة وفق الأطر الدستورية، ومواصلة الرقابة لتنفيذ مسارات التحديث، والعمل ضمن قواعد برلمانية يكون التنافس فيها على أساس البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، وتعبر عن مصالح وأولويات الدولة.

وبين الصفدي أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي أمانة ومسؤولية لا يقوى على حملها سوى الهاشميين الذين يذودون عن الأمة.

وأشار إلى أهمية جهود جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف إلى جانبهم وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وعبر الصفدي عن فخره بالجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أجل الدفاع عن الأردن واستقراره.

وحضر ردي المجلسين على خطاب العرش عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين.

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