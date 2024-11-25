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النواب يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق (أسماء)

11/25/2024 2:49:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- عقد مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، جلسة برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، توافق خلالها في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية، على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة.
وقال الصفدي إن أعضاء المجلس برهنوا حرصا كبيرا على اختيار أعضاء اللجان النيابية، وفق مبدأ توافقي، مُراعين في اختياراتهم المصلحة العامة، ومؤكدين في الوقت نفسه أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، وفق مضامين خطاب العرش السامي.
وخلال الجلسة، توافق مجلس النواب على أعضاء اللجان النيابية كافة وجاءت كما يلي:
اللجنة القانونية النواب: الدكتور عارف السعايدة، والمحامي عوني الزعبي، والدكتور خالد بني عطية، والدكتورة رانيا أبو رمان، والمحامي مصطفى العماوي، وإبراهيم الصرايرة، والمحامي محمد بني ملحم، والمحامي آية الله الفريحات، والدكتور ناصر نواصرة، والمحامي مالك الطهراوي.
واللجنة المالية النواب: إبراهيم الطراونة، والمحامي محمد بني ملحم، والدكتور سليمان الخرابشة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، والدكتور ناصر نواصرة، والدكتورة رانيا أبو رمان، والدكتور موسى الوحش، ومحمد البستنجي، والمحامي عوني الزعبي، والدكتور نمر السليحات.
ولجنة الاقتصاد والاستثمار النواب: الدكتور هايل عياش، وزهير الخشمان، والدكتور محمد الجراح، وطارق بني هاني، ومحمد البستنجي، والدكتور وليد المصري، وخالد أبو حسان، وآمال الشقران، والمهندس رائد القطامين، والدكتور سالم أبو دولة، وآيات بني عيسى.
ولجنة الشؤون الخارجية النواب: الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتورة تمارا ناصر الدين، والدكتور محمد الجراح، والمحامية دينا البشير، ووصفي حداد، ومي السردية، والدكتور بدر الحراحشة، والدكتور بكر الحيصه، والدكتورة ديمة طهبوب، ومحمد عقل، والمهندسة راكين أبو هنية.
واللجنة الإدارية النواب: عبد الباسط الكباريتي، وإبراهيم الصرايرة، والدكتور أحمد العليمات، وسامر الأزايدة، والدكتور أيمن البدادوة، وفريال بني سلمان، والدكتور جميل الدهيسات، ووسام الربيحات، والمهندسة نسيم العبادي، وحابس الفايز، والمحامي محمد سلامة الغويري.
ولجنة التربية والتعليم النواب: الدكتورة تمارا ناصر الدين، والمهندس إبراهيم الجبور، والدكتور إبراهيم القرالة، ونجمة الهواوشة، والدكتور سليمان الزبن، وعيسى نصار، والدكتور حسين العموش، والدكتورة هدى العتوم، والدكتور محمد الرعود، وإبراهيم الحميدي، وهالة الجراح.
ولجنة الشباب والرياضة النواب: محمد المحارمة، ورند الخزوز، ورانية الخليفات، والدكتور أحمد الشديفات، والمحامي عبد الحليم عنانبة، وعطاالله الحنيطي، والدكتور عبد الناصر الخصاونة، ومعتز الهروط، والدكتور مؤيد العلاونة، ونور أبو غوش، ومحمد هديب.
ولجنة التوجيه الوطني والإعلام النواب: عطاالله الحنيطي، والمهندس جهاد عبوي، والدكتور محمد الرعود، والدكتور اسماعيل المشاقبة، والمهندس سالم العمري، ونور أبو غوش، وأروى الزبون الحجايا، والدكتور أحمد الرقب، ورائد رباع، والدكتور محمد السبايلة، وفراس القبلان.
ولجنة الصحة والغذاء النواب: الدكتور أحمد عشا، والدكتور حكم المعادات، والدكتور عمر بني خالد، وميسون القوابعة، والدكتور هايل عياش، والدكتور حسين الطراونة، والدكتور أحمد السراحنة، والدكتور عبد الهادي البريزات، وعثمان المخادمة، والدكتورة حياة المسيمي، والدكتور شاهر شطناوي.
ولجنة الزراعة والمياه النواب: الدكتور حابس ركاد الشبيب، وخليفة الديات، وحابس الفايز، والدكتور أحمد الشديفات، والدكتور عمر بني خالد، وفتحي البوات، والدكتور قاسم القباعي، وباسم الروابدة، وعلي الغزاوي، وشفاء مقابلة، والدكتور إياد جبرين.
ولجنة البيئة والمناخ النواب: الدكتور حمزة الحوامدة، والدكتور حسين الطراونة، ومحمد المحارمة، والدكتور بدر الحراحشة، والمهندس حسين كريشان، والدكتور عبد الهادي البريزات، والمهندس جهاد عبوي، والمهندس خضر بني خالد، وعلي الغزاوي، وفتحي البوات، والدكتور حكم المعادات.
ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النواب: عبد الرحمن العوايشة، وسامر الأزايدة، ومعتز أبو رمان، وعيسى نصار، وعبدالرؤوف الربيحات، ومحمد المرايات، والدكتور جميل الدهيسات، ووسام الربيحات، وشفاء مقابلة، ولبنى النّمور، وأروى الزبون الحجايا.
ولجنة الطاقة والثروة المعدنية النواب: المهندس طلال النسور، والمهندسة نسيم العبادي، والمهندس هيثم الزيادين، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور عبد الناصر الخصاونة، وآيات بني عيسى، وعثمان المخادمة، والمهندس رائد القطامين، والدكتورة اسلام العزازمة، والمهندس خضر بني خالد، والدكتور قاسم القباعي.
ولجنة الخدمات العامة والنقل النواب: الدكتور أيمن البدادوة، والدكتور وليد المصري، والمهندس سليمان السعود، وتيسير أبو عرابي العدوان، وزهير الخشمان، والمهندسة مي الحراحشة، وعبدالرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، وطارق بني هاني، والدكتور نبيل الشيشاني، والمهندس محمد المحاميد.
ولجنة السياحة والآثار النواب: رانية الخليفات، والدكتور إياد جبرين، ويوسف الرواضية، ونجمة الهواوشة، والمهندس جمال قموه، وفريال بني سلمان، وحمود الزواهرة، وجهاد مدانات، والمهندس سالم العمري، والمهندس حسن الرياطي، ووصفي حداد.
ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النواب: الدكتور حمزه الحوامدة، والدكتور خالد بني عطيه، والمهندس حسين كريشان، والدكتور مؤيد العلاونة، وفليحه الخضير، والمحامية دينا البشير، والدكتور أحمد العليمات، والمهندس عدنان مشوقه، والدكتور سليمان الخرابشة، وحامد الرحامنة، والمحامي اندريه حواري.
ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النواب: المحامي اندريه حواري، والمهندس إبراهيم الجبور، والدكتور إبراهيم القرالة، ورائد رباع، والدكتور سليمان الزبن، وآمال الشقران، والدكتور محمد السبايلة، وأحمد القطاونة، والمهندس محمد المحاميد، وباسم الروابدة، والمحامي محمد سلامة الغويري.
ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النواب: فليحه الخضير، والدكتورة حياة المسيمي، والدكتورة اسلام العزازمة، والمهندسة ايمان العباسي، والمهندسة مي الحراحشة، والدكتورة بيان المحسيري، وميسون القوابعة، وهالة الجراح، ومي السردية.
ولجنة الريف والبادية النواب: الدكتور حابس ركاد الشبيب، وعلي الخزعلي، ومجحم الصقور، والدكتور موسى الوحش، وصالح أبو تايه، وخليفة الديات، وحامد الرحامنة، والدكتور نبيل الشيشاني، ومعتز أبو رمان، وأحمد عشا، وعبدالرحمن العوايشة.
ولجنة فلسطين النواب: الدكتور احمد السراحنة، وتيسير أبو عرابي العدوان، والمهندس سليمان السعود، والدكتور اسماعيل المشاقبة، ومحمد المرايات، والدكتور أيمن أبو الرب، والدكتور حسين العموش، وينال الفريحات، والمحامي مصطفى العماوي، ومحمد هديب، ومحمد الظهراوي.
وكان النائب سليمان الخرابشة، قد أدى خلال الجلسة، اليمين الدستورية، استنادا لأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب، دون زيادة أو نقصان بالنص التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مُخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأُمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام". -(بترا)

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